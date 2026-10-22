Pure bravoure : Molly Carlson est la première femme à plonger d’un iceberg

Le Red Bull Iceberg Dive en bref :

Athlètes : Molly Carlson et Will Gadd

Exploit historique : première femme à plonger d'un iceberg

Lieu : Twillingate, Terre-Neuve-et-Labrador, Canada (océan Atlantique Nord); Canmore, Alberta, Canada

Année : 2026

Discipline : Plongeon de haut vol, plongeon de falaise

Hauteur de l'iceberg : environ 15 mètres

Projet dirigé par : Red Bull Canada

Sécurité : Ocean Quest, Garde côtière canadienne, Crosby Marine

L'iceberg bougeait. Pas de façon dramatique, et pas assez pour empêcher ce qui allait se produire, mais suffisamment pour rappeler à tous ceux à bord du bateau qu’il ne s’agissait ni d’un plongeon ordinaire, ni d’un projet d’escalade ordinaire.

Au large de Twillingate, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada, Molly Carlson était assise à l’avant d’un bateau pneumatique, les yeux rivés sur Will Gadd qui s’apprêtait à passer du bateau au iceberg flottant dans l’océan Atlantique Nord. Les vagues déferlaient sous leurs pieds tandis que des morceaux de glace dérivaient dans l’eau. De temps à autre, la glace gémissait et craquait, rappelant que l'environnement dans lequel ils se trouvaient était en constant changement.

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Des années de planification, des mois de préparation et plusieurs jours de recherche avaient mené à ce moment. Le projet avait toujours semblé invraisemblable et, même maintenant, en jaugeant l’imposante paroi de glace qui allait peut-être enfin le rendre possible, il semblait plus relever de l'imaginaire que de la réalité.

Mais ce sentiment était sur le point de disparaître.

Si Gadd parvenait à monter sur l’iceberg en sécurité, à évaluer les conditions et à établir une voie jusqu’au sommet, on ne se demanderait plus si le projet allait vraiment se concrétiser. La recherche serait terminée, l’ascension commencerait, et ce serait ensuite le tour de Carlson.

« Si Will monte sur cet iceberg », se souvient-elle avoir pensé, « alors je plonge. »

Molly Carlson est tout sourire après son plongeon d'un iceberg au Canada © Jake Dicks

En le regardant passer du bateau à la glace, elle a enfin pris pleinement conscience de ce qui l’attendait. Son cœur battait à tout rompre pendant que les radios grésillaient de mises à jour et que les membres de l’équipe surveillaient la météo, le positionnement des caméras et les systèmes de sécurité. Gadd, lui, évaluait méthodiquement la glace et commençait à établir une voie vers le sommet.

Voilà une athlète qui avait passé une bonne partie de sa vie à se préparer à des moments de haute pression, mais qui n’en avait jamais vécu un où autant de variables échappaient à son contrôle. Ce qui s’est passé ensuite allait devenir l’un des accomplissements les plus mémorables de la carrière de Carlson comme de celle de Gadd.

Mais l’histoire n’a pas commencé sur un iceberg au large de Terre-Neuve au Canada. Elle remote à des années plus tôt avec une idée tellement improbable qu’au début, elle avait plus les allures d'une blague que d'une proposition sérieuse.

01 D'impossible à une possibilité : l'origine du plongeon de Molly Carlson d'un iceberg

Quand Molly Carlson a rejoint la famille des athlètes Red Bull, la discussion s’est naturellement tournée vers les projets à venir. L’objectif n’était pas simplement de trouver un autre lieu ou un autre plongeon, mais quelque chose de typiquement canadien, qui se démarquerait dans un sport où les athlètes se sont déjà élancés d’une variété étonnante de plateformes et de sites emblématiques partout dans le monde.

Le défi n’était pas simple et, comme Carlson l’a vite fait remarquer, Red Bull repousse depuis des décennies les limites du possible : « Les montgolfières, les avions, tout ce que tu peux imaginer, on l’a fait. »

C’est alors qu’est venue la suggestion qui allait finalement tout mettre en branle : pourquoi pas un iceberg?

La réaction de Carlson a été immédiate. « Vous êtes fous? Je ne serai pas le cobaye pour ça. » Elle a ri. Tout le monde a ri. L’idée semblait ridicule, mais elle était aussi difficile à ignorer. Intriguée, Carlson a contacté le légendaire plongeur Red Bull Orlando Duque , qui est devenu la première personne à plonger depuis un iceberg en Antarctique en 2018.

Quotation Molly, s’il y a un projet qui a changé ma vie, c’est bien celui de plonger d’un iceberg. Orlando Duque

« Je me souviens de lui avoir écrit en 2023 : “C’était le fun? Est-ce que je devrais essayer de réaliser ça au Canada et d’être la première femme à plonger d’un iceberg?” Et il m’a répondu : “Molly, s’il y a un projet qui a changé ma vie, c’est bien celui de plonger d’un iceberg.” »

Sa réponse l’a marquée. Elle se rappelle avoir pensé : « Wow, j’adorerais que ça se réalise, mais impossible que ça se produise, non? »

À l’époque, ça ressemblait plus à un rêve de liste ultime qu’à un projet réaliste, mais ce que Carlson ne savait pas, c’est qu’en coulisses, Red Bull Canada continuait d’étudier la possibilité. Il y avait toutefois une condition : avant même d’envisager de mettre le pied sur un iceberg, Carlson savait qu’une personne devait absolument être de la partie.

Will Gadd.

Will Gadd a mené la mission jusqu'au sommet du iceberg au Canada © Mason Mashon

02 Bâtir la confiance avant le rêve : pourquoi Molly Carlson a choisi Will Gadd

Carlson et Gadd ne pourraient pas avoir des parcours athlétiques plus différents.

Carlson a fait carrière en recherchant la perfection par la répétition, peaufinant chaque plongeon au fil de centaines d’essais. Gadd, lui, a bâti sa carrière dans des environnements où la certitude est rare et où le succès dépend de la capacité à s’adapter à des conditions en constante évolution.

Malgré ces différences, Carlson a insisté dès le départ : si un plongeon d’un iceberg devait avoir lieu, Gadd devait être de la partie.

À l’époque, les deux ne s’étaient jamais rencontrés. Carlson ne le connaissait que de réputation, mais c’était suffisant. Si elle devait s’aventurer dans un environnement qu’elle ne connaissait pas du tout, elle voulait à ses côtés quelqu’un qui n’enjoliverait pas la réalité à laquelle ils allaient faire face.

Gadd et Carlson se préparent à escalader un iceberg de 15 mètres au Canada © Jake Dicks

« Dans cette histoire, il est presque mon père. C’est lui qui assure ma sécurité. C’est lui qui m’apprend tout. C’est lui qui s’assure que je comprends dans quoi on s’embarque. » Elle rit en le disant, mais le sentiment est sincère. Pour Carlson, Gadd incarnait la confiance et elle savait qu’il lui dirait quand quelque chose était possible et, surtout, quand ça ne l’était pas.

Pour Gadd, cette responsabilité semblait énorme. Contrairement à d’autres projets ambitieux, il n’y avait aucun moyen d’éliminer complètement le danger. « Personnellement, je n’ai aucune envie de remonter sur des icebergs. Ils sont vraiment trop dangereux », a-t-il déclaré. En fait, au départ, il n’était même pas convaincu que le projet devait voir le jour.

Mais le défi, ce n’était pas de convaincre Gadd que de plonger d'un iceberg serait excitant. C’était de le convaincre qu’on pouvait l’aborder de façon responsable.

Le grimpeur sur glace canadien Will Gadd regarde l'iceberg depuis le bateau © Jake Dicks

Avant de s’engager, il avait besoin d’être certain que Carlson savait exactement dans quoi elle s’embarquait. Pendant plusieurs jours d’entraînement à Canmore, en Alberta, il a évalué non seulement sa capacité à se déplacer en toute sécurité sur la glace, mais aussi sa volonté d’avoir des conversations honnêtes sur les risques et l’incertitude.

Plus ils passaient de temps ensemble, plus il était convaincu. Carlson ne considérait pas le projet comme une simple cascade. Elle voulait sincèrement comprendre l’environnement, les risques et ce qui était requis pour y faire face en toute sécurité.

C’était l’une des premières étapes qui ont permis de bâtir la confiance qui allait finalement mener les deux athlètes sur l’iceberg.

03 Apprendre à se sentir à l’aise dans l’inconfort

Si Terre-Neuve allait devenir le terrain d’épreuve du projet, Canmore en a été le point de départ.

Carlson est arrivée en Alberta en sachant qu’elle s’aventurait en terrain inconnu. L’une des plongeuses de falaise les plus accomplies au monde se retrouvait soudainement entourée de cordes, d’outils, de crampons et d’un vocabulaire qu’elle n’avait jamais vus auparavant.

« Je ne savais même pas ce qu’était un crampon. Je porte juste un maillot de bain. C’est tout. L'équipement, ce n'est pas mon truc », a-t-elle dit en riant. L’autodérision, c'était typiquement Molly, mais la courbe d’apprentissage, elle, était bien réelle.

Quotation Je ne savais même pas ce qu’était un crampon. Molly Carlson

Au bout de trois jours d’entraînement, Gadd s’est vite rendu compte qu’il n’avait pas affaire à une débutante comme les autres : « Je n’ai travaillé qu’avec très peu de personnes dans ma vie qui étaient aussi réceptives aux conseils qu’elle. » Carlson assimilait rapidement les informations, mais ce qui a le plus impressionné Gadd, c’était son envie de comprendre non seulement les techniques, mais aussi l’environnement et les risques qui y étaient liés.

À mesure que les heures sur la glace se transformaient en jours, les conversations sont devenues aussi précieuses que l’escalade elle-même. Suspendus à des parois de glace, les deux athlètes se sont mis à parler de peur, d’incertitude, de santé mentale et de la façon dont les athlètes gèrent le risque. Ce qui avait commencé comme un entraînement technique est peu à peu devenu quelque chose de plus personnel.

« C’était de la thérapie sur la paroi de glace. Le seul moment où mon cerveau se tait, c’est quand je saute de la plateforme », a confié Carlson. Pour quelqu’un qui assume ouvertement vivre avec de l’anxiété, un tel silence était rare, et Gadd l’a tout de suite compris.

Après une ascension, il l’a regardée et lui a dit : « Dis-moi que tu viens de passer dix bonnes minutes de silence dans ta tête. » C’était le cas. Pendant dix minutes ininterrompues, il n’y avait eu ni distractions, ni ruminations, ni d'interminables « et si » en boucle; seulement la glace, le prochain mouvement et le moment présent.

Molly Carlson, tout juste avant de transformer l'impossible en réalité © Jake Dicks

04 Ce qui se cache sous la surface

Au fil de la préparation, Carlson en est venue à voir l’iceberg comme bien plus qu’une plateforme de plongeon. Pour elle, il est devenu un symbole.

« L’iceberg représentait tellement plus que le plongeon. On ne voit que 10 % de l’iceberg à la surface. Les gens peuvent vivre des moments difficiles sous la surface et être aux prises avec beaucoup plus de choses que ce qu’ils ne laissent paraître. J’avais l’impression que ce projet illustrait parfaitement ça », a-t-elle dit avec fierté. « Je fais ça pour toutes les personnes qui ont peut-être peur de montrer ce qui se cache sous la surface. »

Quotation Je fais ça pour toutes les personnes qui ont peut-être peur de montrer ce qui se cache sous la surface Molly Carlson

Cette métaphore a trouvé un écho profond chez Carlson, qui parle ouvertement de ses expériences avec l’anxiété. Pour Gadd, cette honnêteté est devenue l’une des choses qu’il admire le plus chez elle : « Ce que Molly fait vraiment bien, c’est de partager son parcours mental et ses expériences, et d’inspirer les autres. »

Le projet est devenu l’histoire d’une athlète qui affronte l’incertitude plutôt que de la fuir, et Terre-Neuve allait mettre ça à l’épreuve.

05 La sécurité avant tout : Ocean Quest, Crosby Marine et la recherche du bon iceberg

Bien avant que quiconque ne mette les pieds à Terre-Neuve, au Canada, le projet exigeait un niveau de planification sans précédent pour les deux athlètes. Les icebergs dérivent au gré des courants océaniques et la météo peut changer rapidement, de sorte que l’accès aux sites de plongeon potentiels dépend de facteurs qu’on ne peut évaluer qu’une fois l’équipe en mer.

Pour aider à surmonter ces défis, Red Bull a réuni un groupe de spécialistes possédant une vaste expérience du milieu marin de Terre-Neuve. Ocean Quest a apporté son expertise en matière d’expéditions en haute mer et d’opérations entourant les icebergs, aidant à évaluer les objectifs potentiels et à surveiller l’évolution des conditions.

Crosby Marine a assuré le soutien maritime et la coordination logistique, tandis que la collaboration avec la Garde côtière canadienne a permis de garantir la mise en place de procédures de sécurité et de protocoles de communication adéquats tout au long du projet.

Will Gadd a d'abord dû tracer une voie sécuritaire pour gravir l'iceberg © Mason Mashon Quotation Je travaille autour des icebergs depuis plus de 30 ans, et la seule chose sur laquelle on peut compter, c’est leur imprévisibilité. Rick Stanley, Ocean Quest

Et le travail allait bien au-delà de la recherche d’un iceberg convenable. La profondeur de l’eau, les fenêtres météo, le positionnement des navires, la planification des interventions d’urgence et les voies d’accès devaient tous être pris en compte avant de pouvoir procéder à une ascension ou à un plongeon.

« Je travaille autour des icebergs depuis plus de 30 ans, et la seule chose sur laquelle on peut compter, c’est leur imprévisibilité », a déclaré Rick Stanley, d’Ocean Quest.

Même avec cette préparation, personne n’abordait le projet en s’attendant à avoir des certitudes. Dans un environnement défini par le changement constant, c’était tout simplement impossible. L’accent a plutôt été mis sur la réunion des bonnes personnes, de la bonne expertise et des bons processus afin de prendre des décisions éclairées à chaque étape.

06 Quand la peur cède la place au flow

Pendant des jours, Carlson et Gadd ont sillonné la côte canadienne de Terre-Neuve à la recherche d’un objectif qui semblait de plus en plus impossible à trouver : un iceberg à la bonne hauteur, avec la bonne profondeur d’eau, la bonne voie d’escalade et la bonne stabilité. Molly avait commencé à l'appeler, en plaisantant, « la licorne ».

Puis, presque du jour au lendemain, la licorne est apparue.

Un iceberg que l’équipe avait auparavant écarté s’est soudainement retourné, révélant une plateforme naturelle qui semblait presque trop parfaite pour être vraie. Pendant qu’Ocean Quest évaluait les conditions depuis l’eau, Gadd s’est préparé à devenir la première personne à mettre le pied sur l’iceberg, tandis que Carlson, assise dans le bateau, regardait la scène se dérouler.

Will Gadd et Molly Carlson examinent l'iceberg qu'ils s'apprêtent à grimper © Mason Mashon

Pendant des mois, le projet n’avait été qu’une idée, une possibilité. Mais si Gadd réussissait à monter sur l’iceberg, il n’y aurait plus d’hypothèses. « Si Will monte sur cet iceberg, je plonge », se rappelle avoir pensé Carlson.

En le regardant passer du bateau à la glace, elle a ressenti tout le poids du moment. « Mon rythme cardiaque devait être à 900. J’étais figée. »

Mais les radios, les caméras et l’agitation autour d’elle ont semblé disparaître, son attention se concentrant entièrement sur Gadd. « Il n’y avait aucune partie de moi qui se disait : “Je ne plonge pas.” Je savais que dès que Will serait monté, ça allait se faire. »

Pendant qu’il gravissait l’iceberg, Carlson observait chacun de ses gestes. « Je devais suivre chacun de ses mouvements. Je ne lâchais pas Will des yeux. Je me disais : “Je sais que je suis la prochaine. Il faut que je me concentre.” »

Dernière gorgée pour Molly Carlson avant de faire le plongeon de sa vie © Jake Dicks

Quand Gadd est redescendu et lui a tendu la main, l’énergie nerveuse qu’elle avait accumulée toute la matinée s’était transformée en quelque chose de beaucoup plus familier. « Dès qu’on s’est rapprochés, Will m’a tendu la main et j’étais sur le point de sauter sur l’iceberg. En plein état de flow. Boum. » Le changement a été instantané, et elle le savait. « Mes pieds ont touché l’iceberg et j’étais complètement concentrée. »

Carlson se souvient encore du contraste : « J’ai failli paniquer sur le bateau parce que je ne faisais rien, j’étais juste coincée là à attendre. Mais dès que je me suis retrouvée dessus, c’était de la pure joie. Pleinement dans le moment présent. »

Les conséquences étaient toujours bien réelles mais une fois les pieds sur l’iceberg, l’attente était terminée.

L'alpiniste canadien Will Gadd marche sur l'iceberg pour la première fois © Mason Mashon

07 De l’état de flow à l’envol : plonger d’un iceberg, une première mondiale

Après toute la complexité qui avait précédé ce moment, les derniers instants se sont déroulés étonnamment vite. Une minute, Carlson était dans le bateau, essayant de calmer sa respiration. La minute suivante, elle se tenait à côté de Gadd sur un iceberg flottant au milieu de l’Atlantique Nord au Canada, débutant l’ascension pour laquelle ils s’étaient préparés pendant des mois.

À mesure qu’ils montaient, la tension qui l’avait envahie dans le bateau a laissé place à l’exaltation. À un moment, Gadd l’a encouragée à enfoncer ses crampons dans une paroi de glace d’un bleu profond, en lui disant : « Attends d’entendre le son. » Quand l’acier a mordu la surface, le son a résonné à travers tout l’iceberg. Carlson le décrirait plus tard comme « un son capable de faire craquer la terre ».

Will Gadd trace une voie pour atteindre le sommet de l'iceberg © Mason Mashon

Plus ils montaient, plus l’expérience devenait surréaliste. Par moments, les deux athlètes éclataient de rire devant l’absurdité de la situation. Comme l’a raconté Carlson : « On est en train d’escalader le flanc de ce maudit iceberg et on rit. » Mais la réalité de l’endroit où ils se trouvaient n’était jamais bien loin. En regardant vers le bas depuis l’une des sections les plus abruptes, elle a soudain senti toute l’exposition sous ses pieds. « À un moment, j’ai regardé en bas et j’ai senti la gravité de la situation », a-t-elle dit. « Je me suis dit : “Wow. C’est bien plus intense que je pensais.” »

Finalement, la pente s’est adoucie et le sommet est apparu. Là-haut les attendait une petite plateforme de bois que Gadd avait conçue dans son garage quelques mois plus tôt et qu’il avait lui-même transportée jusqu’au sommet de l’iceberg. Pour Carlson, qui imaginait ce projet depuis des années, la voir avec l’Atlantique Nord en toile de fond semblait à peine croyable. En contemplant l’océan, avec l’écume blanche qui tourbillonnait à la base de l’iceberg, elle se rappelle avoir pensé : « C’est ce dont j’ai toujours rêvé. »

Will Gadd grimpe l'iceberg, suivi de près par Molly Carlson © Mason Mashon

À proximité, Gadd admirait la même scène : les bateaux, les drones, l’océan qui s’étendait jusqu’à l’horizon et l’athlète debout sur une plateforme qu’il avait construite de ses propres mains. En regardant autour de lui, il n’a pu s’empêcher de dire exactement ce qu’il pensait : « C’est le jour le plus cool de ma vie. » La recherche étant enfin terminée et l’ascension derrière eux, il ne restait plus que le plongeon.

Mais avant cela, il y a eu un dernier rappel qu’il s’agissait bien de Molly Carlson. En retirant son casque, ses crampons, ses souliers et ses bas, elle s’est arrêtée pour arranger sa queue de cheval, expliquant plus tard en riant qu’elle se disait : « Je ne fais pas ça sans avoir les cheveux parfaits. » La réponse de Gadd était immédiate. « T’es tellement dramatique. J’adore ça. »

Quelques instants plus tard, les blagues ont cédé place à la concentration. « Fais un plongeon sécuritaire. On se retrouve en bas », lui a dit Gadd pendant qu’elle s’avançait vers le bord de la plateforme.

Quotation Je suis sur le point de réussir un salto arrière d’un iceberg en mouvement? Impossible que ça soit en train de se passer. Molly Carlson

L’iceberg a bougé sous ses pieds, l’obligeant à se recentrer et à s’adapter à son mouvement. Forte de ses années d’expérience en compétition dans des conditions difficiles à la Série mondiale Red Bull Cliff Diving , elle a attendu le bon moment, puis s’est élancée.

Se lançant dans un saut périlleux arrière plutôt que dans la variante avant qu’elle avait imaginée au départ, Carlson se souvient d’une seule pensée qui lui a traversé l’esprit en quittant la plateforme : « Je suis sur le point de réussir un salto arrière d’un iceberg en mouvement? Impossible que ça soit en train de se passer. »

Pendant sa rotation dans les airs, chaque mouvement lui semblait juste et, avant même d’entrer dans l’eau, elle savait qu’elle avait parfaitement réussi son décollage.

Molly Carlson s'élance d'un iceberg flottant dans l'Atlantique Nord © Mason Mashon

Le choc de l’eau presque glaciale a été instantané, suivi du soulagement. Elle a refait surface en souriant, mais elle n'avait pas le temps de célébrer. L’iceberg se dressait toujours derrière elle, bougeant au rythme de l’océan, et son premier réflexe en était un de survie. « Je me souviens d’être sortie de l’eau en me disant : “Nage! Il faut que tu t’éloignes.” » Riant sous l’effet de l’adrénaline, elle a immédiatement mis de la distance entre elle et la glace avant de finalement se permettre de réaliser ce qui venait de se passer.

Pendant que les acclamations fusaient depuis les bateaux en bas, Gadd observait la scène d’en haut, ressentant ce qu’il décrirait plus tard comme l’un des plus grands soulagements de sa vie. « Elle a complètement réussi, a-t-il dit. C’était un maudit beau plongeon. »

Même à ce moment-là, aucun des deux athlètes ne considérait le projet comme terminé. Alors que Carlson remontait dans le bateau, les larmes aux yeux, ses pensées se sont immédiatement tournées vers son partenaire d’escalade. « Le projet n’est pas terminé tant que Will n’est pas en sécurité », se souvient-elle avoir pensé.

Quelques instants plus tard, un gros morceau de l’iceberg s’est détaché du côté opposé pendant que Gadd retirait ses cordes et se préparait à descendre. L’équipe de sécurité est passée à l’action et, après une journée passée à concilier ambition et incertitude, l’urgence qui avait accompagné le projet depuis le début est revenue une dernière fois.

Ce n’est que lorsque Gadd a atteint le bateau de secours sain et sauf que la tension s’est enfin dissipée. Après des années à l’imaginer, des mois à s’y préparer et des jours à se demander si l’occasion se présenterait un jour, les deux se sont étreints et se sont permis de reconnaître ce qu’ils venaient d’accomplir.

« On a fait l’impossible. »

La plongeuse de falaise canadienne Molly Carlson prête à prendre l'envol © Mason Mashon Molly s'élance de l'iceberg à Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada © Mason Mashon Will Gadd, grimpeur sur glace canadien, célèbre du sommet de l'iceberg © Mason Mashon Will Gadd installe la plateforme de plongeon © Mason Mashon Molly Carlson s'élance d'un iceberg flottant dans l'Atlantique Nord © Mason Mashon La plongeuse de falaise s'élance depuis un iceberg, une première mondiale © Mason Mashon and Jake Dicks

08 L’iceberg disparaît peut-être, mais la leçon perdure

Le lendemain matin, l’iceberg avait disparu. Le même iceberg qui s’était retourné pendant la nuit pour devenir la plateforme de plongeon parfaite s’était fracturé et avait repris la dérive vers l’Atlantique, ne laissant derrière lui que des fragments éparpillés.

Avec le recul, Carlson ne parle pas du fait d’être devenue la première femme à plonger depuis un iceberg. Elle revient plutôt à ce que le projet en est venu à représenter : « Je fais ça pour toutes les personnes qui ont peut-être peur de montrer ce qui se cache sous la surface. »

Quotation C’était l’une des choses les plus inspirantes que j’ai vues dans ma carrière. Will Gadd

Pour Gadd, cette expérience reste l’un des moments marquants de sa carrière. « C’était l’une des choses les plus inspirantes que j’aie jamais vues dans ma carrière », a-t-il déclaré. « Affronter de véritables défis physiques dans un environnement très, très compliqué et réussir? On ne peut pas rêver mieux en tant qu’être humain. »

L’iceberg a peut-être disparu, mais cette expérience a laissé quelque chose de bien plus durable : un rappel que l’on grandit rarement quand tout est prévisible. Parfois, c'est en sortant complètement de sa zone de confort et en développant une compétence totalement nouvelle.

Et parfois, si on a beaucoup de chance, cette croissance survient pieds nus au sommet d’un iceberg flottant dans l’océan Atlantique, juste avant de faire le saut de sa vie.

Quelques instants après avoir marqué l'histoire © Mason Mashon Le soulagement après avoir réussi à plonger depuis un iceberg © Mason Mashon Après avoir réussi une première mondiale, il faut bien célébrer © Mason Mashon L'émotion est à son comble après le plongeon © Mason Mashon Plonger d'un iceberg a été un moment historique pour Molly Carlson © Jake Dicks Molly Carlson célèbre après avoir plongé depuis un iceberg © Mason Mashon Molly Carlson devient la première femme à plonger depuis un iceberg © Mason Mashon and Jake Dicks

Red Bull Iceberg Dive

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