01 Calendrier MotoGP™ pour 2022

Manche Date Pays Circuit 1 6 mars Qatar Losail 2 20 mars Indonésie Pertamina Mandalika* 3 3 avril Argentine Termas de Río Hondo 4 10 avril États-Unis (Texas) Circuit Of The Americas 5 24 avril Portugal Portimão 6 1 mai Espagne Circuito de Jerez 7 15 mai France Le Mans 8 29 mai Italie Mugello 9 5 juin Espagne Catalunya 10 19 juin Allemagne Sachsenring 11 26 juin Pays-Bas TT Assen 12 10 juillet Finlande Kymi Ring* 13 7 août Grande-Bretagne Silverstone 14 21 août Autriche Red Bull Ring 15 4 septembre San Marino (Italie) Misano - Marco Simoncelli 16 18 septembre Espagne MotorLand Aragón 17 25 septembre Japon Twin Ring Motegi 18 2 octobre Thaïlande Chang International 19 16 octobre Australie Phillip Island 20 23 octobre Malaisie Sepang International 21 6 novembre Espagne Ricardo Tormo-Valencia

Après deux ans de restrictions de voyage en raison du Covid-19, de courses annulées et d'une limitation à 13 (2020) et 19 manches (2021), le premier championnat de motocyclistes nous garantit à nouveau une saison truffée de suspense, de sensations fortes et de courses à te ronger les ongles.

La saison 2022 comptera 21 courses, un record absolu ! En effet, deux nouvelles destinations ont été ajoutées au calendrier. Le championnat a débuté en mars sous les réverbères pour une course nocturne au Qata r, puis s'est rendu pour la première fois en Indonésie , suivi de deux courses dans les Amériques. Viennent ensuite huit courses en Europe en seulement deux mois et demi, la nouvelle manche en Finlande clôturant la première moitié du championnat. Après une pause estivale d'un mois, c'est reparti pour quatre autres manches en Europe. Et puis quatre autres manches en Asie et en Australie, suivies de la manche finale à Valence le 6 novembre.

Participants du championnat du monde MotoGP 2020 © Philip Platzer / Red Bull Content Pool

02 Nouveaux circuits

Après deux éditions annulées, le nouveau circuit finlandais Kymi Ring devrait accueillir sa première course MotoGP™ en 2022. Avec une longueur de 4,5 km, 21 virages et une ligne droite de 1,1 km (après le Mugello, la deuxième plus longue sur le sol européen), il peut être considéré comme assez « serré ». En fait, la plupart des pilotes qui ont testé le circuit en 2019 le décrivent comme un circuit complètement différent et beaucoup plus exigeant que les autres du championnat.

03 Nouveaux pilotes - nouvelles équipes

Cinq nouveaux pilotes font leur apparition dans la catégorie MotoGP™ cette année. Les quatre premiers viennent de la classe Moto2 et sont le champion de 2021 Remy Gardner et Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio et Marco Bezzecchi. Le cinquième est Darryn Binder, qui a été « promu » tout droit sorti du Moto3.

Aprilia sera une équipe MotoGP d'usine indépendante pour la première fois cette année, de sorte que Gresini Racing participera en tant qu'équipe indépendante avec des motos Ducati. En 2022, il y aura donc un nombre impressionnant de huit motos de course Desmosedici (Ducati) sur chaque circuit. Du jamais vu !

L'équipe Petronas Yamaha SRT a été rebaptisée WithU Yamaha RNF MotoGP Tea. L'équipe VR46 Racing du multi-champion Valentino Rossi, qui a pris sa retraite il y a quelques mois, est le nouveau venu.

Le champion Moto2 pour 2021 Remy Gardner © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

04 Line-up des équipes MotoGP™ pour 2022

Dossard Pilote Équipe Moto 4 Andrea Dovizioso WithU Yamaha RNF MotoGP Team Yamaha YZR-M1 5 Johann Zarco Pramac Racing Ducati Desmosedici 10 Luca Marini Mooney VR46 Racing Team Ducati Desmosedici 12 Maverick Viñales Aprilia Racing Aprilia RS-GP 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1 21 Franco Morbidelli Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha YZR-M1 23 Enea Bastianini Gresini Racing MotoGP Ducati Desmosedici 25 Raúl Fernández* Tech3 KTM Factory Racing KTM RC16 30 Takaaki Nakagami LCR Honda Idemitsu Honda RC213V 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM RC16 36 Joan Mir Team Suzuki Ecstar Suzuki GSX-RR 40 Darryn Binder* WithU Yamaha RNF MotoGP Team Yamaha YZR-M1 41 Aleix Espargaró Aprilia Racing Aprilia RS-GP 42 Álex Rins Team Suzuki Ecstar Suzuki GSX-RR 43 Jack Miller Ducati Lenovo Team Ducati Desmosedici 44 Pol Espargaró Repsol Honda Team Honda RC213V 49 Fabio Di Giannantonio* Gresini Racing MotoGP Ducati Desmosedici 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati Desmosedici 72 Marco Bezzecchi* Mooney VR46 Racing Team Ducati Desmosedici 73 Álex Márquez LCR Honda Castrol Honda RC213V 87 Remy Gardner* Tech3 KTM Factory Racing KTM RC16 88 Miguel Oliveira Red Bull KTM Factory Racing KTM RC16 89 Jorge Martín Pramac Racing Ducati Desmosedici 93 Marc Márquez Repsol Honda Team Honda RC213V

*nouveaux pilotes dans la catégorie

Brad Binder et Jack Miller © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

05 Modifications réglementaires

Le changement le plus important pour 2022 est peut-être l'ajout de dimensions supplémentaires pour les disques de frein avant. Brembo (fournisseur exclusif) a développé des disques d'un diamètre de 355 mm, en plus de ceux de 320 et 340. La raison de ce changement est la traction accrue apportée par les nouveaux systèmes aérodynamiques de ces dernières années, qui augmentent la traction de la roue avant et donc la force du système de freinage.

Le temps limite de qualification pour toutes les catégories a également été réduit de 107% à 105%. Cela ne concerne que quelques pilotes qui ont reçu une wildcard. Enfin, un accord a été conclu sur la procédure selon laquelle les dispositifs de réglage en hauteur des motos de course seront contrôlés pour s'assurer qu'ils répondent aux spécifications pertinentes. Les systèmes électriques et hydrauliques seront par exemple interdits.