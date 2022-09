Les records de MotoGP les plus impressionnants de tous les temps

Johann Zarco Already a winner of the Red Bull Rookies Cup and …

La MotoGP, c’est essentiellement l’équivalent à deux roues de la formule 1. Cette catégorie première de motocyclisme remonte à 1949, et son histoire est jalonnée d’adrénaline, de records fracassants et de dénouements dramatiques. Voici une liste incontournable des 10 records les plus impressionnants.

La MotoGP, c’est essentiellement l’équivalent à deux roues de la formule 1. Cette catégorie première de motocyclisme remonte à 1949, et son histoire est jalonnée d’adrénaline, de records fracassants et de dénouements dramatiques. Voici une liste incontournable des 10 records les plus impressionnants.

La MotoGP, c’est essentiellement l’équivalent à deux roues de la formule 1. Cette catégorie première de motocyclisme remonte à 1949, et son histoire est jalonnée d’adrénaline, de records fracassants et de dénouements dramatiques. Voici une liste incontournable des 10 records les plus impressionnants.

Au sommet du palmarès des champions mondiaux de la catégorie MotoGP et 500 cc trône l’Italien Giacomo Agostini, surnommé Ago. En 1965, Agostini entamait une carrière dans la catégorie 500 cc et célébrait aussitôt sa première victoire au Grand Prix moto de Finlande.

Au sommet du palmarès des champions mondiaux de la catégorie MotoGP et 500 cc trône l’Italien Giacomo Agostini, surnommé Ago. En 1965, Agostini entamait une carrière dans la catégorie 500 cc et célébrait aussitôt sa première victoire au Grand Prix moto de Finlande.

Au sommet du palmarès des champions mondiaux de la catégorie MotoGP et 500 cc trône l’Italien Giacomo Agostini, surnommé Ago. En 1965, Agostini entamait une carrière dans la catégorie 500 cc et célébrait aussitôt sa première victoire au Grand Prix moto de Finlande.