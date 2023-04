Ne laissez pas ces mythes sur la course vous ralentir!

Nous avons tous entendu parler des mythes urbains les plus célèbres, qu’ils s’agissent du monstre du Loch Ness ou de Bigfoot. Mais saviez-vous qu’il existe aussi des mythes sur la course à pied très répandus? Certains d’entre eux sont souvent responsables d’empêcher les gens de se lancer sur le trottoir ou de poursuivre leurs objectifs.

Examinons de plus près certaines de ces méconnaissances et voyons pourquoi la course à pied peut être pratiquée pour tout le monde.

Entraînement pour Wings For Life World Run à Bratislava © Filip Nagy for Wings for Life World Run

01 Transpirer à l’extérieur par temps froid vous rend malade

« Ne sors pas avec les cheveux mouillés ou tu vas attraper un rhume! » Beaucoup d’entre nous peuvent encore entendre nos parents nous dire cela. Pourtant, même si cette idée nous a tellement été enfoncée, ce n’est pas le cas en réalité. Un rhume est généralement causé par un virus et ne peut pas être attrapé seulement avec des températures froides. Oui, le froid peut affaiblir notre système immunitaire et le rendre plus vulnérable, mais c’est précisément pour cette raison qu’il faut courir régulièrement. L’exercice à long terme renforce incontestablement le système immunitaire, même si cela vous fait transpirer au froid. Alors, n’ayez pas peur d’aller dehors!

La musculation vous rend-elle vraiment plus lent(e) ? © Moataz Ibrahim/Red Bull Content Pool

02 Faire de la musculation ralentit

Les bodybuilders aux gros muscles n’obtiendront pas les temps de course le plus rapides, mais pour tous les autres, ceci n’est pas seulement inexact, c’est en fait le contraire. Un entraînement musculaire adéquat constitue la base d’une course à pied réussie et efficace. Un entraînement fonctionnel, qui se concentre sur des séquences de mouvements et entraîne des groupes de muscles au lieu de muscle individuels, est idéal. Un corps supérieur fort assure la stabilité, tandis que des muscles abdominaux et dorsaux puissants évitent une tension excessive sur la colonne vertébrale. De plus, un entraînement musculaire ciblé peut également améliorer naturellement votre puissance pendant la course.

03 Vous ne commencez à brûler des graisses qu’après 30 minutes

Ceci est totalement faux. Lorsque vous courez, vous brûlez des calories depuis le premier pas. Bien sûr, ceci est très peu au début, mais le corps brûle plus d’énergie lorsque vous courez plus longtemps. Par conséquent, plus vous courez longtemps, plus la perte de poids est efficace. Donc, si vous essayez de perdre le plus de poids possible, vous devez courir le plus longtemps possible à un rythme lent. L’entraînement par intervalles, lorsque vous courez lentement avec de brèves périodes d’accélération, est idéal. Comme règle générale, il a toujours des bénéfices à courir, quelle que soit la durée de la sortie ou l’intensité de la course.

Faut-il vraiment s'étirer ? © Romina Amato pour Wings for Life World Run

04 On doit faire des étirements statiques avant de courir

Ceci n’est pas conseillé. À moins que vous souhaitiez réellement nuire à votre course. Les étirements statiques avant de courir empirent vos performances et augmentent même le risque de vous blesser, car les muscles étirés ont moins de puissance et une force maximale plus faible. Les étirements avant la course doivent donc prendre la forme d’échauffements dynamiques, comme des balancements de jambes ou des fentes, pour préparer le corps à l’exercice. Prenez le temps de faire ce type d’étirements avant vos séances de course et cela vous portera fruit.

05 La course à pied est mauvaise pour votre dos

Le fait de peu transpirer est-il un bon signal ? © Mine Kasapoglu for Wings for Life World Run

« Je ne peux pas courir parce que cela met trop de tension sur mon dos. » Cette affirmation fréquemment entendue n’est rien d’autre qu’une excuse bidon. Le sport en général, et la course en particulier, est en effet un remède prouvé contre les problèmes de dos, car l’exercice fournit les bases d’une bonne santé de vertébrale.

La course à pied exerce et relâche de manière rythmée la pression sur les disques invertébraux, ce qui assure une bonne réserve de nutriment et de fluide. Elle renforce également les muscles du dos et présente l’avantage supplémentaire de brûler des calories. En effet, un poids corporel plus faible soulage le dos. Bien entendu, tout cela dépend de porter une bonne paire de chaussures pour vous supporter.

06 Ne pas transpirer beaucoup signifie que vous êtes déjà en forme

La transpiration sert à refroidir le corps. Nous le savons tous. Mais ce que beaucoup ignorent, c’est qu’il est possible d’entraîner ses glandes sudorifiques. C’est exactement ce que font les personnes qui s’entraînent pour l’endurance : en transpirant plus efficacement, leur corps libère une quantité optimale de sueur. Les personnes vraiment en forme vont aussi transpirer plus rapidement : plus l’endurance est bonne, plus la production de sueur commence tôt. La quantité de sueur est aussi souvent déterminée génétiquement, c’est pourquoi qu’une affirmation comme celle ci-dessus est extrêmement douteuse. Nous pouvons au moins affirmer avec certitude que plus d’effort équivaut à plus de chaleur, ce qui équivaut à plus de sueur.

Faut-il courir sur de l'asphalte ? © Ash Narod pour Wings for Life World Run

07 Courir sur l’asphalte endommage les articulations

La course en tant que telle n’endommage pas les articulations, mais l’exercice régulier les renforce. De plus, les chaussures de courses modernes amortissent si bien l’impacte que courir sur l’asphalte n’endommage pas vos articulations plus que courir dans une forêt. Pour certaines personnes, le sol mou et irrégulier peut même rendre ce type de course plus problématique que de courir sur un sol ferme. Vous êtes plus instable et il est plus facile de vous tordre la cheville. Certains coureurs ne jurent que par l’asphalte, car ils peuvent plus facilement se pousser sur une surface plus solide que sur un sentier ou sur l’herbe. Comme dans de nombreux domaines, le plus important est de varier les activités.

Rejoignez des milliers de personnes partout dans le monde, exactement à la même heure, le 7 mai, pour le 10e anniversaire du Wings for Life World Run . Là où nous courrons pour ceux qui ne le peuvent pas.