© Jörg MItter/Red Bull Content Pool
Football
Neymar Jr se projette au-delà de 2026 après son retour avec le Brésil
De retour avec la Seleção pour la Coupe du monde, Neymar Jr revient sur sa carrière, son retour à Santos et pourquoi il croit que sa place dans l'histoire du soccer est déjà assurée.
Neymar Jr est de retour dans le maillot du Brésil à l'approche de la Coupe du monde, mais il insiste sur le fait que l'héritage qu'il laisse est déjà assuré.
L'attaquant brésilien a été rappelé en équipe nationale après une longue période marquée par d'importantes blessures, et retrouve la Seleção alors que les préparatifs s'intensifient en vue du tournoi mondial de cet été en Amérique du Nord.
Entre ses engagements en club et la pression constante qui accompagne la sélection nationale, la vedette de Santos a brièvement quitté le terrain pour relever l'Ultimate Soccer Challenge de Red Bull avec le spécialiste du freestyle Séan Garnier, où ses aptitudes au soccer — et sa peur des hauteurs — ont été mises à l'épreuve.
Neymar a admis que le défi était bien plus intimidant que ça en avait l'air.
« Je pensais que ce serait plus facile… c'était vraiment effrayant, et j'ai réalisé que c'était plus difficile que ça en avait l'air… C'est surtout à cause du vent; la façon dont le ballon arrive vers toi, il change constamment de direction, ce qui rend le contrôle encore plus difficile… J'ai aimé vivre cette montée d'adrénaline, disons. »
Regarde Neymar en action dans l'Ultimate Soccer Challenge dans la vidéo ci-dessous :
01
Retour à Santos et horizon à court terme
Neymar Jr a rejoint Santos en 2025, retrouvant le club où il est devenu une star pour la première fois, alors qu'il se remettait de graves blessures musculaires et au genou. Malgré son retour en sélection nationale, il affirme que son avenir à long terme reste ouvert.
Pour Neymar Jr, retourner à Santos n'était pas tant un nouveau départ qu'un retour aux sources, dans le club où son histoire professionnelle a commencé. Ce lien remonte à ses premiers souvenirs de soccer avec son père, comme il l'a confié lors d'une entrevue :
« Je suis tombé amoureux du soccer naturellement, parce que j'accompagnais mon père quand il jouait. J'allais avec lui aux stades, aux entraînements, et j'ai fini par tomber en amour avec cette atmosphère. Les choses se sont enchaînées : j'ai rejoint une académie pour les jeunes, je me suis démarqué, je suis allé à Santos, et je suis devenu professionnel. »
Avec son rappel en équipe nationale brésilienne, Neymar Jr a de nouveau l'occasion d'enrichir son record de meilleur buteur de tous les temps du Brésil, sur la plus grande scène du sport. Il est néanmoins clair qu'il prend les choses « une journée à la fois ».
« J'ai un contrat d'un an avec Santos, et j'ai l'intention de l'honorer. Je prévois de décider en décembre ou en janvier ce qui est le mieux pour moi. Ça dépend de mon état mental et physique; ça dépend de beaucoup de choses. »
02
Un héritage déjà fait
Le retour de Neymar Jr en sélection pour la Coupe du monde s'annonce comme un nouveau chapitre d'une histoire qu'il croit avoir déjà gravée dans l'histoire du sport.
« Je crois que l'héritage que je laisse dans le soccer est déjà là, affirme Neymar Jr. Tout le monde se souviendra de moi d'une façon ou d'une autre quand on parlera de soccer. Je suis très heureux d'avoir fait partie de l'histoire, d'avoir laissé mon nom gravé dans l'histoire du soccer. Un jour, je pourrai raconter à mes enfants, à mes petits-enfants, les choses importantes que j'ai accomplies pour mon pays. »
Quand on lui demande de quelle façon il veut être retenu dans l'histoire du soccer, sa réponse est simple.
« Je suis un gars qui a toujours été très authentique sur le terrain, dit Neymar Jr. J'ai toujours tout donné, 100 % chaque fois que j'ai foulé le terrain; pas seulement pour Santos, pour Barcelone, pour le PSG, pour Al Hilal, mais surtout pour l'équipe nationale brésilienne. »