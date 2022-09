Red Bull Outliers 2022 fait des vagues dans le monde de l’enduro dur

Du 26 au 28 août, plus de 250 des meilleurs coureurs au monde se sont rassemblés au cœur de l’Alberta pour le lancement du Championnat du monde FIM de Hard Enduro, une première au Canada. Avec ses obstacles personnalisés et ses montées naturelles aussi abruptes que techniques, la compétition unique de deux jours, connue pour repousser les limites de l’enduro traditionnel, change la face du monde de l’enduro dur.

Le premier jour, les coureurs se sont lancés dans les rues de Calgary, en Alberta, sur un parcours personnalisé composé de bûches, de pneus et d’obstacles en ciment, applaudis par une foule record de 8 000 Calgariens. Malgré un démarrage en trombe, il a fallu mettre l’événement sur pause en mi-journée à cause des caprices de la météo. Seul le classement du premier tour a donc servi à déterminer les positions de départ pour la 2e journée de compétition.

