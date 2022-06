Tout ce que vous devez savoir sur la bêta PvP d'Overwatch 2

La bêta d'OW2 donne un nouveau souffle à la formule avec de nouveaux héros, de nouvelles cartes et de nouvelles fonctionnalités de jeu, tout en innovant et en redéfinissant les changements apportés à Overwatch tel que nous le connaissons actuellement. Comme il s'agit d'une bêta, des changements et des corrections seront constamment mis en œuvre tout au long de ses phases, nous garderons donc un œil sur le jeu au fur et à mesure de son évolution.

La bêta PvP d'Overwatch 2 est sortie avec un tout nouveau héros DPS nommé Sojourn, un passage du multijoueur de 6v6 à 5v5, et des fonctionnalités de gameplay comme le système ping. Parallèlement à ces ajouts, la bêta propose également un nouveau mode de jeu appelé Push ainsi que de nouvelles cartes pour les modes auxquels nous jouons déjà. Ceci étant dit, plongeons dans les ajouts de la bêta d'OW2 !

Sojourn, le nouveau héros canadien d'Overwatch 2

Ancien capitaine d'Overwatch, Sojourn rejoint la liste des héros dans le créneau des DPS. Son kit comprend un fusil à rail qui tire des projectiles qui emmagasinent de l'énergie en cas de contact avec l'ennemi et un tir à fort impact qui consomme l'énergie stockée. Sa nouvelle capacité, Power Slide, lui permet de glisser rapidement sur le sol et peut également être annulée par un saut puissant. Tir disrupteur projette une boule d'énergie qui ralentit et endommage les ennemis dans une petite zone. Enfin, sa capacité ultime Overclock surcharge son Railgun, ce qui lui permet de générer de l'énergie pendant le temps de fonctionnement de la capacité tout en améliorant le tir secondaire pour percer plusieurs ennemis.

Sojourn excelle en tant que héros mobile de milieu de gamme capable de maintenir la pression sur l'équipe ennemie et d'entrer et sortir rapidement des combats. Avec son Railgun capable de différents modes de tir et sa capacité de Power Slide, il lui est possible de passer rapidement de l'entrée et de la sortie à l'engagement d'un combat complet.

Nouvelle version des héros

Sojourn n'est pas le seul héros "tout nouveau" ajouté à la bêta d'Overwatch 2. De nombreux héros du roster ont reçu des changements radicaux de leur kit et de leur identité, se transformant complètement de leurs itérations précédentes en nouveaux styles de jeu. Parmi les changements les plus notables, citons Doomfist, Orisa, Bastion, Sombra, Cassidy et bien d'autres. Bien que certains aient reçu plus de changements que d'autres, il y a un véritable éventail de changements à travers les héros pour épicer la nouvelle méta de la bêta.

En commençant par les passives, chaque rôle de héros gagne un nouvel ajout à son style de jeu. Les tanks bénéficient d'une meilleure résistance aux chocs et d'une génération d'Ultime plus faible en raison des dégâts et des soins reçus. Les héros de dégâts auront une vitesse de mouvement de base plus rapide, et les héros de soutien régénèrent un peu de santé par seconde après 1 seconde sans être endommagés.

Tank

Maintenant qu'Overwatch 2 va passer du 6v6 au 5v5 en supprimant le deuxième emplacement de tank, il est clair que les tanks vont devoir devenir plus indépendants et ingénieux. Ainsi, ce rôle recevra les changements les plus importants dans l'aspect général des héros du jeu. Par exemple, l'ancien héros de dégâts Doomfist est maintenant un héros de tank.

Overwatch 2 - Doomfist © Blizzard Entertainment

Bien que sa létalité en tant que héros de dégâts ait été réduite, en raison de la suppression de sa capacité Rising Uppercut, sa nouvelle capacité Power Block lui permet d'entrer dans une posture de blocage qui réduit les dégâts reçus de 90%. Après avoir bloqué un certain seuil de dégâts en position de blocage, le prochain coup de poing de Doomfist devient surchargé, infligeant plus de dégâts et allant plus loin. Le reste de son kit reste le même, mais avec quelques ajustements pour être moins écrasant que ses jours de héros des dégâts. En guise de compromis pour ce changement, on lui a accordé un peu plus de points de vie pour travailler.

Le remaniement du tank dans Overwatch 2 se retrouve également dans le fonctionnement d'Orisa. Franchement, elle a été complètement renouvelée de fond en comble, de son feu primaire à son ultime. La seule capacité qui a survécu est sa capacité Fortification, qui a tout de même reçu quelques modifications. Son nouveau feu primaire n'a plus d'atténuation des dégâts et dispose d'une mécanique de surchauffe, tandis que son feu secondaire projette une lance qui assomme les ennemis et leur inflige quelques dégâts. Son fonctionnement est similaire à celui du Rocket Punch de Doomfist, mais il est plus petit en comparaison. Sa deuxième capacité s'appelle Javelin Spin et permet à Orisa de faire tourner sa lance devant elle, augmentant ainsi sa vitesse de déplacement vers l'avant et assommant les ennemis tout en détruisant les projectiles entrants. Enfin, sa nouvelle capacité ultime, Terra Surge, attire les ennemis vers elle pendant qu'elle se fortifie. Plus elle charge cette capacité, plus elle inflige de dégâts dans sa zone d'effet.

Au-delà de ces deux modifications majeures dans la catégorie des tanks, des héros comme Winston, Reinhardt et Zarya reçoivent également quelques changements pour les rendre plus autonomes et plus forts dans le nouvel environnement multijoueur 5v5. Winston dispose désormais d'un nouveau feu secondaire qui projette ses décharges d'électricité à une certaine distance. Reinhardt dispose de 2 charges pour Firestrike et peut annuler manuellement sa capacité de charge (pour ne pas s'envoler hors de la carte). Enfin, la bulle de Zarya dispose désormais d'un système à deux charges qui lui permet de décider de faire des bulles pour elle-même ou ses coéquipiers deux fois à la fois.

DPS

Overwatch 2 - Bastion © Blizzard Entertainment

Le héros le plus notable, et le plus divisé, à avoir été modifié dans Overwatch 2 est Bastion. Avec la suppression de sa capacité d'autoréparation, de son passif Cuirasse et de son Ultime Tank, son style de jeu a pris une nouvelle direction. De nouvelles capacités vont prendre le relais, dont Configuration : Assaut, qui rappelle son ultime Tank, mais au lieu de tirer des obus, il tire comme s'il était dans sa position habituelle de tourelle. Bastion a une nouvelle capacité de grenade comme tir secondaire, envoyant un explosif qui se colle aux joueurs et remplace sa capacité d'auto-réparation. Le nouvel ultime de Bastion s'appelle "Configuration : Artillerie " et est une capacité de type frappe de mortier AOE qui fonctionne de manière similaire à l'ultime de Doomfist, mais au lieu d'un tir de mortier, Bastion en a 3.

Il semble que la tendance actuelle des capacités de CC (contrôle des foules) qui arrêtent complètement les joueurs soit lentement abandonnée.L'étourdissement par flashbang de Cassidy a été changé en grenade collante. Le feu primaire de Mei et la capacité de piège de Junkrat n'étourdissent plus complètement ou ne neutralisent plus un autre joueur. Les changements apportés à Sombra concernent principalement ses capacités de piratage, afin de rendre plus fluide la transition entre le piratage et l'invisibilité, et son EMP inflige désormais des dégâts en plus de désactiver les capacités et les passives de l'ennemi. Cependant, elle n'inflige plus de dégâts supplémentaires aux personnages qui ont un bouclier de base inclus.

Support

La plupart des héros de soutien sont restés tels quels, avec des modifications mineures de leurs capacités actuelles. En particulier, Zenyatta et Mercy ont reçu de nouvelles capacités passives , tandis que Baptiste a reçu une petite amélioration de l'une des siennes. Le nouveau passif de Zenyatta modifie la façon dont son attaque de mêlée fonctionne, appliquant un sérieux knockback aux ennemis qui tentent de les prendre de flanc ou de leur sauter dessus. La capacité d'ange gardien de Mercy peut maintenant être annulée pour la lancer dans les airs, loin de tout danger.

Ces changements ajoutent une nouvelle couche de mobilité aux héros de soutien maintenant que le jeu est structuré autour du 5v5 sans un deuxième tank, ce qui aide au soutien global et aux efforts défensifs en JcJ.

Nouvelles cartes et changements de cartes

Overwatch 2 - Nouvelle rue Queen Street © Blizzard Entertainment

Push, le dernier mode de jeu d'Overwatch 2

Avec l'arrivée de nouvelles cartes dans la bêta d'Overwatch 2, il y a aussi un tout nouveau mode de jeu appelé Push. Dans Push, les deux équipes se battent pour contrôler un seul objectif sur la carte : Un grand robot qui commence au centre de la carte. Les deux équipes se disputent le contrôle du robot de la même manière qu'elles le feraient pour une charge utile, mais les deux équipes peuvent faire avancer l'objectif dans leur direction respective, au lieu qu'une équipe joue en attaque et une autre en défense.

L'équipe qui pousse le robot jusqu'au point de départ de son adversaire gagne. Des points de contrôle jalonnent le chemin vers le lieu de départ de chaque équipe. En poussant le robot jusqu'à l'un d'entre eux, votre équipe obtient un nouveau point de départ, plus proche de l'objectif. Cependant, si une équipe perd sa progression et que l'objectif s'éloigne du point de contrôle, elle perd également l'accès à la nouvelle zone de spawn. Dans le cas où aucune des deux équipes n'atteint un point d'arrivée, la victoire revient à celle qui a poussé l'objectif plus loin.

Nouvelles cartes et éclairage

Les nouvelles cartes fournies avec Push (dans la bêta) sont Colosseo, les rues de Rome et New Queen Street, un centre culturel futuriste de Toronto. En plus des nouvelles cartes de Push, certains des anciens modes de jeu ont également reçu de nouvelles cartes avec la bêta d'OW2. Circuit Royal est une nouvelle carte d'escorte qui présente un cadre magnifique à Monte Carlo. Midtown, qui représente la ville de New York d'Overwatch, permet aux joueurs de pousser leur charge utile à travers Manhattan dans le mode de jeu Hybride. Le dernier rafraîchissement, mais non le moindre, concerne les nouvelles caractéristiques d'éclairage introduites dans de nombreuses anciennes cartes. Cette amélioration permet de mettre en valeur les lieux à différents moments de la journée, ce qui donne du piquant à d'anciennes cartes comme Eichenwalde, King's Row, Ilios, Oasis, et bien d'autres.

Overwatch 2 - Colosseo © Blizzard Entertainment

Adieu Assaut

Pour faire de la place à Push et aux nouvelles cartes pour les modes actuels, les anciennes cartes Assaut d'Overwatch seront retirées des listes de jeu rapide et compétitif. Ces cartes seront toujours disponibles dans les parties personnalisées et dans l'atelier, mais les développeurs ont indiqué qu'ils se concentraient désormais sur la création de nouvelles cartes et sur l'amélioration et la mise à niveau des cartes actuelles dans les listes de jeu rapide et compétitif. Par conséquent, des cartes comme Hanamura, Volskaya, Temple of Anubis et d'autres encore disparaîtront dans un avenir proche.

Améliorations et modifications du gameplay

Overwatch 2 Circuit Royal © Blizzard Entertainment

Système Ping

L'ajout d'un système de ping à Overwatch 2 améliore l'expérience et la communication des joueurs. Plus que de simples lignes vocales, le système de ping met désormais en évidence diverses parties du gameplay d'Overwatch, ajoutant plus de profondeur, des indications visuelles et des communications plus claires pour chaque appel. Ces indications peuvent aller de la localisation et des capacités des héros aux objectifs de la carte. Le système s'efforce également d'ajouter un contexte aux intentions des joueurs grâce aux callouts. Le système de ping est toujours en cours de développement et continuera à recevoir des modifications et des améliorations tout au long des phases bêta d'OW2.

Tableau d'onglets

Le tableau d'Overwatch a également été modifié pour fournir plus d'informations en temps réel sur votre équipe ainsi que sur les statistiques de l'équipe ennemie. La nouvelle disposition donne des informations supplémentaires que l'on ne voyait pas dans le tableau d'affichage original d'Overwatch, ce qui signifie que le système de feux et de médailles a été supprimé (pour l'instant). Les nouvelles informations fournies par le tableau d'affichage comprennent les éliminations et les décès.

La bêta JcJ d'Overwatch 2 apporte de nombreux changements pour revigorer les joueurs et les inciter à se compétitionner dans un environnement amélioré, mais cela ne peut se faire qu'avec l'aide et le soutien des joueurs. Grâce aux commentaires des joueurs et de la communauté, Overwatch 2 peut se transformer en un jeu incroyable qui durera encore de nombreuses années. Le monde a toujours besoin de plus de héros !