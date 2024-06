Comment devenir le meilleur joueur de padel au monde

01 Débuter dans le monde du padel : une découverte

Sport relativement nouveau et à la croissance remarquablement rapide, le padel séduit chaque mois des milliers de nouveaux joueurs dans le monde entier. Beaucoup y voient un loisir, certains essaient de s'y consacrer ardemment, mais très peu atteignent le niveau professionnel. Grâce à cet article et au parcours d' Alejandro Galán , vous apprendrez tout ce qu'il faut faire pour devenir l'un des meilleurs joueurs de padel de la planète.

Comme beaucoup d'autres athlètes de haut niveau, Galán est tombé amoureux de son sport dès son plus jeune âge : « Je pense que le padel m'a connu avant que je ne le connaisse ». Juste après sa naissance, ses parents ont déménagé dans une résidence qui avait son propre terrain de padel : « Même si nous pensions qu'il s'agissait d'un court de tennis qui avait été mal fait », dit-il en riant.

Le smash shot de Galán est l'un des plus fort du circuit professionnel. © Premier Padel/Red Bull Content Pool

À l'époque, le padel était un nouveau sport en Espagne. Galán a rapidement appris à jouer, en s'entraînant aussi souvent qu'il le pouvait avec les enfants du quartier et sa sœur aînée : « J'ai commencé parce que c'était le sport que pratiquait ma sœur ».

Conseils de padel pour les débutants

Le padel est un sport de balle à base de raquette que l'on pourrait décrire comme un mélange de squash et de tennis. Il se joue dans un espace clos, comme le squash, mais présente des similitudes avec le tennis.

Le jeu se déroule avec un filet au milieu, comme le tennis, et le terrain a également un aspect semblable. Les joueurs doivent faire passer la balle par-dessus le filet (dans le camp de l'adversaire) en la frappant avec leur raquette. Cependant, au padel, les murs et les clôtures qui entourent le terrain sont aussi des éléments à prendre en compte dans la pratique. Les joueurs sont autorisés à frapper une balle après qu'elle ait rebondi sur un mur/une clôture pour la garder en jeu.

Je trouve que [le padel] est un sport beau, social et très élégant Alejandro Galán

Même s'il peut être individuel, le padel se joue le plus souvent à quatre dans une partie de double. Le fait de jouer à deux renvoie aux origines sociales du jeu. « En tant que sport, je trouve que c'est beau, très social et très élégant. Le tennis a toujours été magnifique, et le padel a ajouté des éléments que le tennis n'a pas, et à mon avis sont bien meilleurs, rendant le plus spectaculaire et plus amusant », explique Galán.

L'une des erreurs les plus courantes commises par les joueurs amateurs est d'essayer de gagner le point à chaque coup. Surtout à bas niveau, le padel est un sport minutieux. En d'autres termes, l'équipe qui fait le moins d'erreurs ou de fautes directes est généralement celle qui gagne. Il est essentiel d'être patient et de ne pas hésiter à dicter le tempo du match, à construire, à faire bouger les adversaires sur le terrain et à prendre la bonne décision pour essayer de gagner le point lorsque les conditions sont réunies.

02 La difficulté : surmonter les défis sur le terrain

Galán fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire du padel. Actuellement deuxième au classement de la Fédération internationale de padel, il possède un jeu polyvalent, des capacités impressionnante, tant en défense qu'en attaque, et des compétences propres pour gagner des points depuis n'importe quel endroit du terrain. Associées à des excellentes qualités physiques, tout ça fait de lui une légende de ce sport à seulement 27 ans.

Le chemin de Galán vers les sommets n'a pas été de tout repos. Il a fait ses débuts sur le World Padel Tour, le top mondial, il y a quelques années, en 2016. Il a commencé par du double avec Juan Cruz Belluati. Pendant deux ans, le duo s'est battu, obtenant des résultats respectables.

Alejandro Galán et Juan Lebrón - l'une des meilleures duo du padel. © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Il ne remportera son premier titre au plus haut niveau qu'en 2018, qu'après avoir fait équipe avec Matías Díaz. La même année, en jouant avec la légende Juani Mieres, il a remporté le Buenos Aires Padel Master. Galán changera ensuite à nouveau pour jouer avec Pablo Lima, jusqu'à ce qu'il rejoigne finalement Juan Lebrón en 2020 pour former l'un des doubles les plus dévastateurs de l'histoire du padel.

De 2020 à 2024, Galán et Lebrón sont devenus les meilleurs au monde. Ils sont restés au sommet du classement durant trois années consécutives et ont remporté 33 titres au plus haut niveau (totalement monstrueux).

Aujourd'hui associé à Federico Chingotto, même s'ils se connaissent assez peu, ils ont déjà gagné plusieurs trophées. Galán réfléchit aux objectifs qu'il pourrait encore accomplir, dans le sport comme en dehors.

Après avoir joué pendant 4 ans avec Lebrón, Galán s'associe à Chingotto © Premier Padel/Red Bull Content Pool

03 Gagner en confiance : construire son succès

À l'époque où il a commencé à jouer, Galán a très vite progressé, s'inscrivant à des tournois et remportant des victoires. Mais le succès n'est jamais garanti : « quand j'ai commencé, j'avais moins de 10 ans. J'étais grand et je me débrouillais bien, mais à partir de là, j'ai arrêté de gagner ».

Sa famille n'étant pas en mesure de soutenir financièrement son entraînement, Galán avait l'impression de gâcher son potentiel et de passer à côté de quelque chose de beau. Étonnamment, le joueur devenu entraîneur Jorge Martínez lui a accordé une bourse pour lui permettre de continuer à travailler sur son jeu, et il s'est lancé à fond dans le sport. « C'est à ce moment-là que j'ai grandi et que mon niveau s'est amélioré », se souvient-il. « J'ai commencé à gagner et je suis devenu l'un des meilleurs moins de 18 ans au niveau national ».

J'ai progressé comme ça, avec l'entraînement : travail quotidien, effort et volonté de rendre aux gens qui m'ont fait confiance. Alejandro Galán

Galán savait que la bourse qu'il a reçue de Martínez était une occasion unique qui pourrait le propulser vers les sommets : « Quand j'ai reçu la bourse, je me suis dit que s'ils me faisaient confiance, je devais leur rendre la pareille. »

Au fur et à mesure de sa progression, « Ale » ( son surnom) a décidé de se concentrer progressivement sur le padel plutôt que sur d'autres domaines : « J'ai commencé à penser davantage au padel, je me suis beaucoup impliqué parce que je ne voulais pas laisser passer cette chance. J'ai progressé comme ça, avec l'entraînement : travail quotidien, effort et volonté de rendre aux gens qui m'ont fait confiance. »

Jorge Martínez, qui a accordé la bourse et qui est actuellement son entraîneur, a joué un rôle déterminant : « Il a misé sur moi, il m'a changé et il a fait de moi le joueur que je suis aujourd'hui », affirme Galán. « Je m'entraîne toujours à l'académie M3 dont il est le propriétaire. J'ai commencé à y aller quand j'avais 18 ans, et Jorge est toujours là. Il m'a donné cette opportunité. »

04 Idoles : les figures inspirantes qui façonnent le jeu.

En grandissant, Galán n'a pas beaucoup regardé le padel car il suivait surtout le football, mais il avait une référence qui l'inspirait par son style de jeu et sa personnalité : Juan Martín Díaz : « Il a été une idole pour beaucoup de joueurs de mon époque, il a toujours été une référence ». « On a parfois dit que mon jeu était similaire au sien sur certains aspects, mais sans établir de comparaisons, car il a été numéro un mondial pendant 13 ans ».

Galán en pleine action © Jaime De Diego/Red Bull Content Pool

Mais la principale idole que Galán admirait, celle qui l'a incité à envisager un avenir où il pourrait devenir professionnel, était en fait très proche de lui et vivait carrément sous le même toit.

« J'ai toujours admiré ma sœur », explique-t-il. « Elle a toujours été très douée pour le sport ». La sœur de Galán, Alba, a fini par atteindre la sixième place du classement mondial en double, avant d'annoncer qu'elle se reconvertirait dans l'entraînement en 2023.

05 Le soutien de la famille : point essentiel de la réussite

Galán affirme que le succès et les encouragements d'Alba l'ont « aidé à avoir cette petite rivalité entre frère et sœur. D'un point de vue sportif, elle m'a donné cette motivation. »

Bien sûr, sa famille l'a aussi soutenu : « La famille a joué un rôle clé. Même si financièrement, ils ne pouvaient pas me donner ce dont les autres pouvaient profiter, ils ont tout fait pour que je sois ici. Mon père travaillait dans la restauration, et je le voyais rarement, il travaillait nuit et jour pour payer mes voyages afin que nous puissions participer à des compétitions. Ma mère faisait tout pour nous. »

Les choses les plus importantes qu'Alba et lui ont appris de leurs parents ? « Le travail, le sacrifice et surtout l'effort. »

06 La motivation : ce qui anime les champions

Comme son ancien partenaire, Juan Lebrón Chincoa, Galán se dit motivé par la victoire. « J'aime gagner même quand je joue aux billes ! ».

Mais il y a quelque chose de plus profond dans cette mentalité. La volonté de s'améliorer et de dépasser ses attentes élevées est ce qui distingue vraiment Galán : « Je peux encore m'améliorer, alors le défi quotidien consiste à travailler pour progresser et devenir encore meilleur ».

Sans surprise, une grande partie de cette motivation lui vient de sa sœur qui s'est fait tatouer l'un des dictons de leur père : « Si tu ne prends pas de risque, tu ne gagnes pas. »

Galán est d'accord avec ce point de vue, pour obtenir les résultats que l'on souhaite, il faut travailler dur. Galán prend l'entraînement aussi au sérieux que la compétition elle-même. Sa volonté de s'améliorer est boostée par la passion qu'il a envers son sport : « Je ne considère pas l'entraînement comme un sacrifice »

Cette mentalité, axée sur le travail et la discipline, se traduit également dans son style de jeu : « Je pense que cela marque notre façon de jouer. Nous prenons des risques et nous voulons gagner, nous essayons de remporter les points et de faire la différence. »

07 Devenir plus fort : savoir se montrer résilient

Le parcours de Galán jusqu'à la première place a été marqué par des échecs. Cela n'a pas été facile, et la résilience face aux défis et aux obstacles a été la meilleure façon d'apprendre : « Les défaites m'ont rendu plus fort. Elles m'ont fait comprendre que gagner était ce que je voulais vraiment ».

Il se souvient d'un tournoi particulier en 2017, à Miami, où il affrontait les meilleurs du monde pour l'une des premières fois : « J'ai perdu en demi-finale contre Fernando Belasteguín et Pablo Lima, ils étaient inarrêtables ». « Nous avions dépassé nos objectifs en atteignant les demi-finales, nous étions en train de gagner le premier set contre le duo numéro un et ils ont retourné la situation. Mon sang bouillait, j'avais presque réussi à les battre. Le duo numéro un m'a battu et je me suis dit : 'Pourquoi ? Pourquoi m'ont-ils battu si j'étais meilleur qu'eux ? Pourquoi n'ai-je pas continué à me battre ?'. »

Galán s'est entraîné pour battre les meilleurs, et ses premiers échecs lui ont laissé un goût amer dans la bouche, mais ça l'a aussi poussé à travailler plus dur que jamais.

Ale Galán est connu pour ses capacités physiques © Premier Padel/Red Bull Content Pool

En 2019, il s'est fixé pour objectif de terminer numéro un. Il était sur le point d'y parvenir lorsque Juan Lebrón s'est emparé du titre. Ils étaient des rivaux directs, mais dans la seconde moitié de l'année, ils ont fait équipe pour devenir le meilleur duo. Pour la première fois, Galán ne jouait pas seulement pour battre les plus fort, ou pour jouer aux côtés des têtes de séries. Le meilleur, c'était lui.

08 Force mentale : exploiter la force mentale au padel

Dans une carrière sportive, il faut une énorme force mentale pour surpasser les hauts et les bas auxquel on fait face : « En 2018, j'ai commencé à travailler avec ma psychologue, Icíar Eraña. Je pense qu'elle m'a beaucoup aidé », explique Galán.

Il raconte que le premier travail d'Eraña a été de l'aider à « mettre de l'ordre » dans sa routine d'entraînement : « Ma vie était un peu chaotique, il n'y avait pas d'ordre, et le fait d'avoir cette rigueur en dehors du court m'a aidé à me concentrer sur mes priorités. En fin de compte, c'est la routine qu'exige la pratique d'un sport professionnel, l'engagement, se reposer et faire attention à ce que l'on mange ».

Aujourd'hui, il se concentre pour ralentir le rythme, faire une chose à la fois et être dans le présent au lieu de revenir sur ses erreurs. Il dit que cela l'a aidé à plus communiquer et à améliorer sa relation avec son entraîneur et son coéquipier. Pour déconnecter, il aime partir en vacances avec ses amis et sa famille.

09 Développer le padel : les initiatives pour élargir la fanbase

Le padel a tellement apporté à Galán qu'il veut maintenant contribuer à faire grandir ce sport à l'échelle internationale : « Il est bien établi en Espagne, mais au niveau européen et mondial, je pense qu'il peut encore aller plus loin. L'un des principaux objectifs à moyen et long terme est de faire du padel un sport olympique. »

Ça ne sert à rien de vouloir quelque chose en restant assis sur un canapé. Si tu veux quelque chose, tu dois faire un énorme effort, t'entraîner très dur, vivre en conséquence et faire des sacrifices. Alejandro Galán

On demande souvent à Galán ses conseils pour la prochaine génération de joueurs de padel. « Si vous ne prenez pas de risque, vous ne gagnez pas » leur dit-il. Galán, connu pour être l'un des plus gros travailleurs du circuit professionnel, se surpasse pour améliorer tous les aspects de son jeu.

« Ça ne sert à rien de vouloir quelque chose en restant assis sur un canapé, si tu veux quelque chose, tu dois faire un énorme effort, t'entraîner très dur, vivre en conséquence et faire des sacrifices ». Galán est conscient de l'énorme talent et de la soif de victoire dont font preuve les plus jeunes joueurs : « Il se peut que je devienne numéro un ou que je n'y parvienne plus jamais parce qu'il y a d'autres joueurs qui seront meilleurs. »

Galán en action © Premier Padel/Red Bull Content Pool

10 Regarder vers l'avenir : les aspirations et objectifs dans le monde du padel

Galán veut jouer aussi longtemps que son corps lui permet et de rester compétitif, performant au plus haut niveau. Conscient que le temps qui passe finira par l'obliger à s'adapter à de nouvelles réalités : « Je ne veux pas entacher mes succès en finissant sur de mauvais résultats. »

Une fois sa carrière terminée, dans une bonne quinzaine d'années comme il le dit, il aimerait rester impliqué dans le monde du padel : « Mon objectif est de faire quelque chose qui dépasse le fait d'être un simple joueur. Cela pourrait être de devenir entraîneur, ou peut-être quelque chose pour faire grandir le sport, comme créer des clubs dans le monde entier. »

Mais pour l'heure, Galán se concentre sur ce qu'il sait faire de mieux : performer afin de rester l'un des meilleurs au monde. Pour l'instant, ce qui compte le plus, c'est que « les résultats sont positifs ». Les gens disent que ce qui est difficile, c'est de rester au sommet, plutôt que d'y arriver. « C'est la réalité et c'est un bon objectif de rester au top, c'est ça aussi le sport. »

11 FAQ

Qui est le meilleur joueur de padel masculin ?

Malgré son histoire relativement brève, le padel a énormément évolué grâce à plusieurs légendes qui ont façonné le jeu ces dernières années. Parmi les icônes qui ont ouvert la voie à la génération actuelle, on peut citer Fernando Belasteguín, Juan Martín Díaz, Roby Gattiker et Alejandro Lasaigues.

Alejandro Galán, actuellement classé numéro deux mondial, reste certainement l'un des joueurs les plus dominants, les plus polyvalents et les plus spectaculaires au monde, et il a toujours été au sommet du classement depuis 2020. Son ancien coéquipier, Juan Lebrón, actuellement quatrième, est un autre monstre sur lequel il faut compter. Ses coups créatifs et sa vision de jeu font de lui l'un des joueurs les plus uniques du circuit professionnel.

Arturo Coello, un gaucher doté d'un excellent smash et d'une remarquable couverture du terrain, est actuellement numéro un mondial. Son coéquipier, Agustín Tapia, un génie capable de gagner des points de presque n'importe où sur le terrain, est classé troisième.

Combien gagne un joueur de padel ?

Les gains des joueurs de padel dépendent fortement de leurs résultats, de leurs positions dans les classements, de leur visibilité et de leur popularité. Le Premier Padel (la compétition de plus haut niveau au monde) récompense les vainqueurs de tournois à hauteur de 8 500 € pour les gagnantes féminines sur les tournois P2 et de 47 250 € pour les vainqueurs masculins des tournois majeurs. Le montant des prix varie en fonction de l'avancée de chaque joueur dans le tournoi.

Les autres principales sources de revenus des joueurs de padel sont les sponsors. Naturellement, les contrats provenant des sponsors varient selon la popularité du joueur, les meilleurs gagnent les sommes les plus importantes. Les légendes attirent également le plus grand nombre de sponsors, visibles sur leur raquette, leurs vêtements, leurs chaussures, leur sac, leur casquette etc.

Le padel se développe-t-il aux États-Unis ?

Le padel connaît une croissance rapide dans le monde entier, et les États-Unis ne font pas exception. Les marques, les ambassadeurs, les entraîneurs et les tournois de padel professionnels auxquels participent le gratin sont désormais sur le territoire américain.

Le padel aux États-Unis n'en est encore qu'à ses débuts, mais tout indique qu'il connaîtra une croissance exponentielle dans les années à venir. Alors que le nombre actuel de terrains serait d'environ 200, l'Association américaine de padel (USPA) prévoit que d'ici 2030, il y en aura plus de 30 000.

Qu'est-ce que le niveau D au padel ?

Comme dans de nombreux sports, il n'existe pas de système officiellement reconnu pour évaluer avec précision le niveau des joueurs amateurs. Certains pays commencent à adopter un classement basé sur les chiffres dans lequel le zéro est le niveau le plus bas et le sept le plus élevé.

Ailleurs, les classements sont sous forme de lettres ou de grades. Le D correspond par exemple au niveau débutant et le A au niveau professionnel. Si vous commencez tout juste à jouer au padel et que vous n'avez aucune autre expérience pertinente en matière de sports de raquette, vous serez très probablement placé dans un groupe de niveau D.

12 Regardez Ale Galán sur la Red Bull TV

Pour retrouvez les meilleurs moments de chaque grand tournoi de padel (au nombre de 25), rendez-vous sur la Red Bull TV .