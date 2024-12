L'histoire surprenante du padel

Si tu es un fan de sport de raquette , tu as sûrement entendu parler à un moment ou à un autre du padel . Une discipline qui a fait irruption dans le monde du sport, surtout au niveau amateur. Car c'est un sport très accessible et facile à pratiquer, le padel a vraiment eu un impact sur la société. Le nombre de joueurs et de terrains s'est multiplié en quelques années. Pour le pratiquer, il suffit d'un court , d'une raquette, d'une balle et de quatre personnes. Voici quelques faits sur l'histoire et le développement du padel.

01 D'où vient le nom "padel" ?

Le nom "padel" vient du mot anglais "paddle", qui signifie "pelle" ou "raquette", un terme qui est entré dans la langue espagnole après avoir été inclus dans le dictionnaire officiel de la langue.

02 La naissance du padel

Les racines du padel remontent aux sports de raquette antérieurs, comme le platform tennis, qui a vu le jour aux États-Unis dans les années 1920. Le platform tennis se jouait, comme son nom l'indique, sur des plateformes surélevées, généralement en hiver, et comportait des éléments chauffants sous la dite plateforme pour faire fondre la neige. Semblable au padel, il présentait déjà des murs solides et un filet englobant le court, mais différait considérablement par la taille de ce dernier et l'utilisation d'une balle spongieuse en caoutchouc. Ces éléments peuvent avoir inspiré la structure et la dynamique de base du padel, bien qu'ils aient été adaptés à des climats et à des contextes différents.

La naissance du padel remonte à 1969 et à l'homme d'affaires mexicain Enrique Corcuera, grand amateur de tennis . Lors d'un de ses voyages aux États-Unis, Corcuera avait essayé le "paddle-tennis", un jeu inspiré du tennis, mais pratiqué sur un terrain plus petit, avec un filet plus bas et une raquette plate sans cordage. Sur la base de ce concept, Corcuera a adapté un terrain qu'il possédait à Las Brisas au Mexique, en installant un petit court de 20 m de long sur 10 m de large. Le squash, un autre sport de raquette très populaire, a probablement influencé la conception initiale du court de Corcuera avec son aire de jeu fermée et son jeu incluant les murs, se rapprochant énormément du format du padel.

Le fait de rebondir sur les murs rendait [le padel] plus amusant et plus fluide. Omar Villavicencio

"Ils ont essayé différentes balles, observant que la meilleure s'est avérée être la balle de tennis. Le fait de rebondir sur les murs rendait le jeu plus amusant et plus fluide", explique Omar Villavicencio, président de la Fédération Mexicaine de Padel [FEMEXPADEL].

Personne n'aurait pu imaginer à l'époque que cette idée improvisée donnerait naissance à un nouveau sport qui finirait par se répandre dans le monde entier.

Ale Galán démontre ses réflexes © Jaime de Diego / Red Bull Content Pool

03 Expansion en Espagne

L'exportation du padel en Espagne est également due à Enrique Corcuera, qui, pendant l'été, invitait ses amis aristocrates à jouer avec lui sur son terrain. Le passage de son ami le prince Alfonso de Hohenlohe-Langenburg, promoteur immobilier et fondateur du club de Marbella, a été déterminant. C'est lui qui l'a amené en Espagne et l'a introduit sur la Costa del Sol en 1974, en construisant deux courts dans son hôtel club. Ces deux courts étaient les premiers construits en Espagne et, contrairement à celui de la maison de Corcuera, au lieu de murs latéraux, il y avait une clôture en fil de fer.

Entre 1980 et 1990, les courts du Marbella Club ont accueilli les célèbres tournois "Pro-Am", sponsorisés par les magasins Smith & Smith de Las Arenas (Biscaye), appartenant à celui qui allait devenir le premier président de la Fédération Internationale de Padel en 1991, Julio Alegría Artiach, celui qui a établi les règles du padel au niveau international.

Le moment clé de l'évolution du padel en Espagne a été les années 1990, lorsque des personnalités du monde politique, des affaires et du journalisme se sont mises à le pratiquer, ce qui lui a permis de devenir un sport à la mode. Son succès rapide a aussi attiré des personnalités du tennis telles que Manolo Santana. Le champion espagnol s'est mis à le pratiquer fréquemment et a commencé à organiser des tournois, devenant ainsi l'un des principaux promoteurs du padel en Espagne, où plusieurs clubs ont commencé à construire leurs propres courts.

04 Exportation mondiale et reconnaissance internationale

Après avoir été le témoin direct de son succès, Julio Menditeguy, un ami argentin d'Alfonso de Hohenlohe, décide en 1975 d'importer ce nouveau sport dans son pays. En Argentine, le padel a pris une importance sans précédent, devenant le deuxième sport le plus pratiqué.

Des noms comme Horacio Álvarez Clementi, Cacho Nicastro et Diógenes de Urquiza, pionniers nationaux, ont largement contribué à ce développement exponentiel. En outre, de nombreux joueurs de polo argentins qui se rendaient en Espagne ont découvert le padel à Marbella et, à leur retour en Argentine, sont devenus les ambassadeurs naturels de ce nouveau sport.

En 1988, l'Association Argentine de Padel (APA) a été fondée. Nicastro, qui devient président de l'association, conclut un accord pour organiser les premiers matchs entre l'Espagne et l'Argentine, afin de donner un allant mondial au padel.

Outre l'Argentine, le padel s'est rapidement répandu dans d'autres pays du continent sud-américain, comme le Brésil, l'Uruguay, le Chili et le Paraguay. De même, son extension en Europe fut grandissante. L'Espagne, en ce sens, est reconnue comme le moteur du padel en Europe.

En 1993, le padel a été consolidé en tant que sport, après sa reconnaissance officielle par le Conseil supérieur des sports espagnol [CSD - Consejo Superior de Deportes]. Un an plus tard, la constitution de l'Association Espagnole de Padel a été approuvée et inscrite au registre des associations sportives du CSD.

05 Évolution du jeu

Au fil des ans, le padel a subi plusieurs changements de règles qui ont façonné son style de jeu moderne. L'un des changements les plus importants a été l'introduction du service à la louche, dont le but était de réduire la facilité de marquer des points au service et ainsi d'augmenter la longueur des échanges, rendant ainsi le jeu plus habile que puissant. De plus, les règles concernant le jeu avec les murs ont été affinées, permettant aux balles d'être jouées en dehors du terrain, les joueurs sortant par les portes, ce qui ajoute une chose unique, absente dans les sports de raquette similaires. Cette adaptation a permis de rendre le jeu plus attrayant et plus complexe sur le plan stratégique.

Les joueurs peuvent sortir du terrain et continuer à jouer le point © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Développement de l'équipement

Au départ, les raquettes de padel étaient de simples raquettes en bois et sans cordage, semblables à celles utilisées pour le platform tennis. Au fil du temps, elles ont évolué vers des modèles plus sophistiqués avec des matériaux avancés tels que la fibre de carbone et la fibre de verre, qui offrent une meilleure durabilité, une plus grande puissance et un meilleur contrôle. Les balles, adaptées à l'origine au tennis, ont également été affinées spécifiquement pour le padel afin d'équilibrer le rebond et la vitesse, ce qui améliore la jouabilité. Aujourd'hui, le matériel performant est adapté aux styles et aux niveaux des joueurs, ce qui a un impact significatif sur l'accessibilité et l'attrait de ce sport.

06 Les plus grands joueurs de padel de l'histoire

Juan Lebron et Alejandro Galan font partie des grands de l'ère moderne. © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Le padel a été le théâtre de rivalités légendaires qui ont non seulement accentué l'aspect dramatique du sport, mais aussi mis en valeur son esprit de compétition. L'Espagne et l'Argentine, qui sont les principaux promoteurs de ce sport, ont produit les meilleurs athlètes de l'histoire du padel. En termes de trophée, le joueur le plus titrés de l'histoire est sans aucun doute l'Argentin Fernando Belasteguín, qui en a remporté plus de 200 au cours de sa carrière, dont 165 en formant un duo emblématique avec Juan Martín Díaz.

Ensemble, Belasteguín et Díaz sont restés au sommet du classement mondial pendant 13 saisons consécutives. Ils ont trouvé leurs principaux rivaux en Pablo Lima et Juani Mieres, l'un des seuls binômes capables de les battre.

Même s'ils n'ont pas atteint le niveau de grandeur inimaginable de Belasteguín, d'autres icônes du padel méritent d'être mentionnées : Paquito Navarro, connu pour son talent brut et ses qualités de showman, Sanyo Gutiérrez et Maxi Sánchez.

Alors que Belasteguín, Díaz, Mieres et Lima excellaient il y a quelques années, lorsque la stratégie déterminait la façon de jouer au padel, une nouvelle génération d'athlètes remarquablement rapides et explosifs a pris le relais en affichant un style de jeu plus rapide et plus dynamique qui garde certes la dimension stratégique, mais qui récompense les équipes percutantes qui ajoutent de la vitesse et de la puissance à leurs tirs et à leurs mouvements sur le terrain.

Juan Lebrón et Alejandro Galán sont à l'origine de cette nouvelle ère de padel plus rapide. Leur duo sur le terrain a été particulièrement efficace, leur permettant de remporter 33 trophées et d'occuper la première place du classement pendant quatre saisons consécutives. Ce qui souligne l'évolution du padel moderne qui sera probablement suivie par Agustín Tapia et Arturo Coello, l'équipe qui domine actuellement le circuit.

Icônes du padel féminin

Bea González fait partie de la nouvelle génération de joueuses © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Les femmes ont joué un rôle important dans la croissance du padel, leur participation a grandement contribué à l'expansion de ce sport. Les joueuses ont non seulement augmenté en nombre, mais elles se sont également fait remarquer grâce à de grosses performances.

Carolina Navarro a été une figure centrale du padel féminin. Connue pour son style de jeu agressif et son sens de la stratégie, Navarro est la joueuse la plus titrée de l'histoire, ayant remporté 100 trophées au cours de sa carrière. Elle a été la joueuse la mieux classée pendant neuf saisons consécutives, elle est aussi triple championne du monde.

Alejandra Salazar est certainement l'une de ces héritières car elle a remporté plus de 50 titres au plus haut niveau et s'est hissée quatre fois au sommet du classement mondial. D'autres figures remarquables du padel féminin méritent d'être mentionnées : Icíar Montes (numéro un mondial pendant huit ans), les jumelles Sánchez-Alayeto (surnommées "les jumelles atomiques", classées premières au monde pendant quatre ans) et Gemma Triay.

À l'instar de la compétition masculine, le padel professionnel féminin est dominé par des joueuses très physiques et explosives comme Bea González, Martita Ortega, Ariana Sánchez et Paulita Josemaría (ces deux dernières forment actuellement l'équipe la mieux classée au monde). Leur succès a inspiré une nouvelle génération de joueuses, promouvant l'égalité dans le sport et soulignant la nature inclusive du padel, qui s'adresse à tous les âges et à tous les niveaux de compétence.

07 La croissance remarquable du padel

Le padel a connu un regain de popularité dans de nouvelles régions © Premier Padel/Red Bull Content Pool

La fièvre du padel en Europe !

Après son introduction et sa popularité en plein essor en Espagne, le padel a commencé à se répandre dans toute l'Europe. Des pays comme la France, la Suède et surtout l'Italie sont les témoins directs de la croissance fulgurante du padel. La France a rapidement augmenté son nombre de terrains et de joueurs, appréciant particulièrement l'aspect social et l'accessibilité du padel. La Suède, quant à elle, a développé une scène féminine forte, avec de nombreux clubs et une ligue qui s'adressent spécifiquement aux femmes, ce qui renforce la participation et la visibilité des femmes dans ce sport.

Le padel repousse ses limites

Le padel a également connu des poussées de popularité surprenantes dans des régions situées en dehors de son bastion européen traditionnel. Au Moyen-Orient, des pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar ont adopté le padel, construisant des installations de padel de luxe dans le cadre de projets sportifs et de loisirs plus vastes. En Asie, des pays comme le Japon et les Philippines commencent à intégrer le padel dans leur culture sportive, attirés par sa simplicité et le faible espace qu'il requiert par rapport au tennis traditionnel.

