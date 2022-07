Brandon Semenuk et Kade Edwards s’en donnent à cœur joie dans Parallel ll

, comme complice cette fois-ci. Et on a hâte de les voir en action!

Tu ne connais pas le projet original? Découvre-le plus bas. En bref, il y a quelques années, Brandon Semenuk et Rupert Walker ont présenté une expérience inédite sur une piste de Dual Slalom qui serpentait à travers un boisé de chênes et des champs d’herbe. Mais ce n’était pas une piste ordinaire : elle comprenait des sauts immenses, des drops et des sections entrelacées qui se prêtaient parfaitement au style de descente du duo et encore plus à une courte vidéo mettant en valeur la synergie entre les deux athlètes.