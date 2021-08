Alors que l'été le plus important de l'histoire du skateboard se poursuit, nous sommes ravis de vous annoncer la tenue d'un nouvel événement Red Bull skate dans l'une des plus belles villes du monde.

Préparez-vous à vivre une nouvelle expérience inédite dans la fabuleuse ville de Paris, du 17 au 18 août. Le Paris Conquest s'installe sur la place du Trocadéro, juste en face de la Tour Eiffel.

L'histoire du skateboard à Paris a commencé dans les années 70, tant au Trocadéro où le slalom faisait fureur (immortalisé par le court-métrage Trocadéro Blue Citron de 1978) qu'au skatepark du Béton Hurlant et au Bowl de la Villette. Mais, ce n'est qu'au milieu des années 1980, que les skaters ont commencé à explorer les rues de la ville, découvrant de nouveaux terrains de jeu comme "Le Dôme", Châtelet, La Défense, Créteil, Bercy et tant d'autres. Alors que la ville se développe, nous avons voulu ramener le skateboard à ses racines 'trocadérienne' avec un événement rendant hommage aux spots les plus emblématiques de la ville.

Avec un parcours de street unique rendant hommage aux lieux emblématiques de Paris, anciens et nouveaux, nous vous ferons vivre le meilleur de l'action en direct le mercredi 18 août sur Red Bull TV, jour de la finale.

Jetons un coup d'œil à quelques-uns des spots de skate les plus célèbres qui ont été reconstruit à l’identique pour que les skaters invités puissent en profiter :

La Vague

Jason Lee, l’acteur, mais aussi skateur pro, en backside disaster © Benjamin Deberdt

Cette structure iconique en forme de vague réalisée par l'artiste Henri de Miller et dévoilée en 1989 sur le côté nord du Jardin des Halles était en fait un cadran solaire complété par un monolithe en bronze.

Il a été poncé par Sam Partaix, Olly Todd et Jason Lee.

Bercy

Jérémie Daclin board-slide le fameux boudin © Benjamin Deberdt

The great ‘proving-ground’ spot in Paris, the Bercy 5 became an international benchmark of big gap skating. Longer than Macba’s Big 4, Andrew Reynolds and Adrien Bulard both carved their names in the stone floor here.

Maison Gare Du Nord

Florian Cerutti en drop-in, novembre 2016 © Clément Chouleur

The ‘melting house’ by Argentinian sculptor Leandro Erlich was created as part of Paris’ 2015 ‘White Night’ arts festival to highlight global warming. Located near to the Gare du Nord train station, from where the skate spot takes its name.

Quais De Seine

Luc Boimond en fakie frontside crooked grind sur les quais de Seine © Benjamin Deberdt

This hybrid spot pays homage to both the famous riverside banks which prevent the Seine from flooding, and the treacherous shin-height ledges synonymous with the modern Place del la République skate spot.

Curb de Luxembourg

Boris Proust et un long frontside crooked grind © Benjamin Deberdt

This quintessentially Parisian curved-ledge spot requires some people-dodging, as it is located on the bustling Boulevard Saint Michel made famous in the Gary Moore song Parisian Walkways!