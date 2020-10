Le photographe Ian Collins nous parle de la création de la série Raw 100

Ian Collins est sans contredit l’un des plus grands photographes du milieu du vélo de montagne freeride. Ayant lui-même participé à des courses de descente dans sa jeunesse, il n’avait qu’un seul but en tête en s’armant d’un appareil photo : faire voir au monde toutes les sensations fortes et les défis que réserve son sport. Son audace créative et sa soif d’aventure ont vite fait de lui la référence en matière de photographie freeride. Aujourd’hui, il compte de multiples couvertures de Dirt Magazine et de Bike Mag à son actif, ainsi que des doubles pages et d’autres contenus produits pour certaines des marques les plus réputées du domaine. En 2016, Brandon Semenuk a fait appel à lui pour la toute première série Raw 100 – et le duo ne s’est pas séparé depuis. Ces six dernières années, les deux collaborateurs ont été des pionniers en matière de techniques, de style, d’esthétique et de créativité en vélo de montagne. On a mis Ian Collins au défi de choisir ses photos préférées parmi ses innombrables succès de la série, puis de nous raconter l’histoire derrière leur création.