Pourquoi le plongeon de haut-vol est-il si fascinant ?

Des sauts de moins de trois secondes à plus de 85km/h depuis des hauteurs affolantes avec une technique irréprochable en guise de seule et unique protection. Voilà comment résumer le

Mais sont-ils vraiment fous ? Et quel étrange désir les pousse à sauter régulièrement de plus de 20 mètres ?

Mais sont-ils vraiment fous ? Et quel étrange désir les pousse à sauter régulièrement de plus de 20 mètres ?

Mais sont-ils vraiment fous ? Et quel étrange désir les pousse à sauter régulièrement de plus de 20 mètres ?

. "C'est fun, c'est extrême, et c'est aussi du boulot, même si on n'a pas vraiment l'impression de travailler."

La plupart des gens ne comprennent pas pourquoi on saute, et surtout pourquoi on y retourne" affirme