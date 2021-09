("fast-rolling"). Ceux-ci se présentent généralement avec différents composants (également appelés "compound" en anglais.) Certains constructeurs proposent des pneus élaborés avec plusieurs types de gomme. Jusqu’à trois pour certains avec une base plus ferme, un renfort sur la bande de roulement centrale, et un type de gomme plus soft sur les côtés pour davantage d’adhérence dans les virages.

La plupart des marques fabriquent un pneu différent pour chaque condition : dur ("hard") , sol sec ("dry ground") , sol meuble ("soft ground") , conditions très humides ("extreme wet conditions") et conditions ultra roulantes ("fast-rolling"). Ceux-ci se présentent généralement avec différents composants (également appelés "compound" en anglais.) Certains constructeurs proposent des pneus élaborés avec plusieurs types de gomme. Jusqu’à trois pour certains avec une base plus ferme, un renfort sur la bande de roulement centrale, et un type de gomme plus soft sur les côtés pour davantage d’adhérence dans les virages.

La plupart des marques fabriquent un pneu différent pour chaque condition : dur ("hard") , sol sec ("dry ground") , sol meuble ("soft ground") , conditions très humides ("extreme wet conditions") et conditions ultra roulantes ("fast-rolling"). Ceux-ci se présentent généralement avec différents composants (également appelés "compound" en anglais.) Certains constructeurs proposent des pneus élaborés avec plusieurs types de gomme. Jusqu’à trois pour certains avec une base plus ferme, un renfort sur la bande de roulement centrale, et un type de gomme plus soft sur les côtés pour davantage d’adhérence dans les virages.