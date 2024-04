Voici le calendrier 2024 de Premier Padel

Premier Padel The global tournament for elite players in the fastest-growing racket sport in the world, Premier Padel sees two-player teams compete in enclosed courts at a whopping 25 stops.

Cette année sera la première saison du nouveau circuit professionnel unifié depuis la consolidation du World Padel Tour de la Fédération Internationale de Padel dans l'organisation Premier Padel. Le calendrier est donc élargi et comprend 25 tournois dans 18 pays et sur cinq continents.

Cette année sera la première saison du nouveau circuit professionnel unifié depuis la consolidation du World Padel Tour de la Fédération Internationale de Padel dans l'organisation Premier Padel. Le calendrier est donc élargi et comprend 25 tournois dans 18 pays et sur cinq continents.

Cette année sera la première saison du nouveau circuit professionnel unifié depuis la consolidation du World Padel Tour de la Fédération Internationale de Padel dans l'organisation Premier Padel. Le calendrier est donc élargi et comprend 25 tournois dans 18 pays et sur cinq continents.

Les pays visités sont l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Espagne, le Mexique, la France, le Venezuela, la Belgique, le Paraguay, l'Argentine, le Chili, l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Finlande, la Suède, l'Égypte, le Koweït et les Émirats arabes unis. Il y a plusieurs arrêts en France (deux fois), au Mexique (deux fois), en Italie (trois fois) et en Espagne (quatre fois). L'une des étapes en Espagne est la finale mondiale, qui se tiendra à Barcelone en décembre.

Les pays visités sont l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Espagne, le Mexique, la France, le Venezuela, la Belgique, le Paraguay, l'Argentine, le Chili, l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Finlande, la Suède, l'Égypte, le Koweït et les Émirats arabes unis. Il y a plusieurs arrêts en France (deux fois), au Mexique (deux fois), en Italie (trois fois) et en Espagne (quatre fois). L'une des étapes en Espagne est la finale mondiale, qui se tiendra à Barcelone en décembre.

Les pays visités sont l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Espagne, le Mexique, la France, le Venezuela, la Belgique, le Paraguay, l'Argentine, le Chili, l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Finlande, la Suède, l'Égypte, le Koweït et les Émirats arabes unis. Il y a plusieurs arrêts en France (deux fois), au Mexique (deux fois), en Italie (trois fois) et en Espagne (quatre fois). L'une des étapes en Espagne est la finale mondiale, qui se tiendra à Barcelone en décembre.

Crowds flock in to watch the padel action in Milan