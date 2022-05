Wings for Life World Run The world's biggest running event connects …

Ça y est. C'est signé, tamponné : vous allez participer à votre première vraie course. Le truc, maintenant, c'est qu'il va falloir se préparer. En tant que débutant(e), votre entraînement n'a pas besoin d'être ultra-compliqué, mais il faut quand même avoir les bases.

- l'ultrarunner allemand qui a permis à 2775 participants de Wings for Life World Run à gagner la course par équipe en 2021 - de vous filer quelques tips.

C'est pourquoi on a demandé à