Le 28 février 2025 , et pour la toute première fois au Canada, Red Bull Symphonic fait appel à l'artiste R&B canadienne Charlotte Day Wilson , nominée aux Grammy Awards, pour créer un spectacle ancré dans les grooves soulful et les rythmes doux du R&B en mélangeant des sons classiques et modernes.

Alors, qu'est-ce que Red Bull Symphonic ?

Le concept de Red Bull Symphonic est basé sur la collaboration sans précédent entre une artiste de style moderne et un directeur musical classique, ainsi qu'un orchestre symphonique à part entière. Le répertoire de l'artiste de style moderne est réarrangé de façon symphonique et la collaboration prend vie lors d'une représentation spectaculaire qui n'a lieu qu'un soir, dans un lieu unique et prestigieux. Les spectateurs assisteront au processus grâce à un contenu sur mesure qui raconte l'histoire de cette collaboration entre des talents issus d'univers musicaux différents, cocréée et rendue possible par Red Bull.

Parmi les performances notables de Red Bull Symphonic, citons Metro Boomin et un orchestre de 43 musiciens qui ont donné un concert captivant de 90 minutes au Dolby Theatre de Los Angeles, à guichets fermés ; Rick Ross et Orchestra Noir qui ont réimaginé le hip-hop à guichets fermés à Atlanta lors d'une soirée mémorable ; et l'artiste qui repousse les limites, Genesis Owusu, qui s'est produit aux côtés d'un orchestre de 40 musiciens à l'opéra de Sydney, en Australie.

Qui montera sur scène à Toronto ?

Pour la toute première édition de Red Bull Symphonic au Canada, nous invitons l'artiste R&B canadienne Charlotte Day Wilson, nominée aux Grammy Awards, à jouer aux côtés d'un orchestre symphonique.

Charlotte n'est pas étrangère aux collaborations réussies, mais cette collaboration devrait apporter un concept et un son nouveaux et uniques, fusionnant les styles R&B et classique pour réimaginer son catalogue. Le résultat sera un spectacle ancré dans les grooves soulful et les rythmes doux du R&B en mélangeant des sons classiques et modernes.

Cette collaboration prendra vie lors d'une représentation spectaculaire d'un soir seulement, qui verra le répertoire de Charlotte Day Wilson transformé par le réarrangement symphonique au prestigieux Roy Thomson Hall de Toronto.

Quelques mots sur Charlotte Day Wilson

Charlotte Day Wilson est une artiste canadienne de R&B contemporain dont la voix porte le genre de profondeur soulful qui reste dans le cœur longtemps après que la musique se soit éteinte. Avec son son distinctif mélangeant des éléments de R&B, de soul et de jazz, Charlotte a cimenté sa place en tant que force dans l'industrie de la musique.

Originaire de Toronto, Charlotte Day Wilson a bâti sa carrière non seulement grâce à son talent indéniable, mais aussi grâce à ses collaborations avec certains des artistes les plus célèbres du Canada. Charlotte a travaillé en étroite collaboration avec des artistes tels que BADBADNOTGOOD, River Tiber et Daniel Caesar, contribuant ainsi à une scène musicale canadienne dynamique qui fusionne les genres et repousse les limites.

Charlotte a d'abord attiré l'attention du monde entier en 2016 avec son single "Work" - un titre puissant et émotionnel sur la résilience et l'unité. La beauté brute de la chanson a touché une corde sensible chez les auditeurs et l'a présentée comme une artiste ayant le don de créer une musique qui semble profondément personnelle et pourtant universelle.

En 2024, Charlotte a sorti son deuxième album studio, Cyan Blue, qui témoigne de son évolution en tant que chanteuse, compositrice et productrice. L'album aborde les thèmes de l'amour, de la découverte de soi et de l'identité, avec des sons riches et superposés qui entraînent les auditeurs dans son univers.

Quand a lieu Red Bull Symphonic Canada ?

Le Red Bull Symphonic Canada se tiendra à l'emblématique Roy Thomson Hall , au centre-ville de Toronto, le 28 février 2025, où la musique sera interprétée avec la puissance d'un orchestre en direct pour une expérience inoubliable.

Les portes ouvriront à 19 h 00 HNE et le spectacle commencera à 20 h 00 HNE.

Comment obtenir tes billets ?

Pour obtenir tes billets pour le spectacle, il te suffit de visiter la page officielle des billets ou de cliquer sur " Obtenir des billets " sur la page de l'événement Red Bull Symphonic Canada .

