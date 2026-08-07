Qu'est-ce que Red Bull Symphonic?

Red Bull Symphonic, ce format de concert en direct qui réunit des artistes de genres contemporains et un orchestre symphonique complet, a donné lieu à des combinaisons aussi étonnantes qu'inattendues au fil des ans. Cette série de concerts innovante transforme des morceaux connus en œuvres fascinantes, offrant à tous les participants, soit l'artiste, le chef d'orchestre et le public, une expérience qui se vit une seule fois dans une vie.

Du rap et du hip-hop américains à la drum'n'bass autrichienne, en passant par l'amapiano sud-africain, cet événement unique en son genre captive le public dans des salles partout dans le monde. Regardons de plus près ce qu'est vraiment Red Bull Symphonic.

Tayc a donné un concert super émouvant à Paris © Baptiste Fauchille / Red Bull Content Pool

01 Quand le classique rencontre la musique contemporaine

Trueno se produit à Buenos Aires © Federico Sevilla / Red Bull Content Pool

Le concept est aussi innovant que simple : fusionner la musique moderne et le monde classique pour créer quelque chose de nouveau et d'emballant. En réarrangeant le répertoire de l'artiste en pièces classiques, Red Bull Symphonic crée une collision musicale et une sonorité uniques. De plus, faire performer un orchestre symphonique complet aux côtés d'un artiste au style moderne ne crée pas seulement un effet « wow » ahurissant; cela rassemble aussi des gens d'horizons musicaux différents, musiciens et public confondus, pour créer cette magie propre à la musique en direct.

L'ambiance shoegaze de Charlotte Day Wilson a envoûté Toronto © Anthony Tuccitto / Red Bull Content Pool

02 Qu'est-ce qu'un orchestre symphonique ?

Vivre le son d'un orchestre symphonique complet est une expérience très puissante : les vibrations physiques des instruments, ressenties dans un son qui nous enveloppe complètement. Mais quelle est vraiment la différence entre un orchestre et un orchestre symphonique? Eh bien, un orchestre symphonique est le plus grand type d'orchestre et est composé de cordes, de cuivres, de bois et de percussions. On le définit souvent comme un orchestre qui réunit à la fois le nombre de musiciens et les types d'instruments nécessaires pour jouer une symphonie. Assis par familles d'instruments (les cordes formant une section, les bois une autre), cela permet au chef d'orchestre de mieux équilibrer le son de l'orchestre et de créer une sonorité d'ensemble plus cohérente. C'est une expérience à ne pas manquer pour tout amateur de musique.

Norway's rapper Kamelen gave an electrifying performance in Bergen © Herman Berger / Red Bull Content Pool Amsterdam was treated to a performance by DYSTINCT © Lucas Kormelink / Red Bull Content Pool

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La musique contemporaine est adaptée en morceaux pour orchestre © Tina Kadoic / Red Bull Content Pool

Avant que l'orchestre symphonique puisse commencer à répéter le tout nouveau répertoire du Red Bull Symphonic, les chansons de l'artiste doivent être réarrangées en pièces classiques. Ce travail est réalisé par un ou plusieurs arrangeurs musicaux issus du monde classique. Un arrangeur musical réinvente une composition existante en adaptant les instruments, les voix, les rythmes et le tempo pour créer une nouvelle sonorité pour une pièce musicale. Ou, comme c'est le cas ici, pour toute une bibliothèque musicale.

Red Bull Symphonic enflamme la scène de Johannesburg © Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

Pour en savoir plus sur ce processus, regarde « The Making of Red Bull Symphonic with Metro Boomin » ci-dessous. Découvre les coulisses et apprends comment le producteur Metro Boomin a réinventé ses plus grands succès avec un orchestre complet et des invités spéciaux au Red Bull Symphonic à Los Angeles.

12 minutes Le Making of Red Bull Symphonic avec Metro Boomin Metro Boomin réinterprète ses plus grands succès avec un orchestre et des invités spéciaux au Red Bull Symphonic à Los Angeles.

04 Les événements Red Bull Symphonic à travers le monde en 2026

De l’Égypte à l’Australie, de la Grèce à la Jordanie, Red Bull Symphonic a émerveillé les publics du monde entier. Pense à ce spectacle emblématique avec le producteur Metro Boomin, qui a réinterprété ses plus grands succès avec le chef d'orchestre Anthony Parnther et un orchestre complet à Los Angeles, ou à la collaboration du rappeur Rick Ross avec l'Orchestra Noir , le premier Red Bull Symphonic en sol américain.

Zeh McGaba a fait vibrer Johannesburg au rythme de l'électro © Mpumelelo Macu / Red Bull Content Pool

Ce qui rend cet événement génial, c'est qu'il prend un genre musical cher au public local et le réinvente complètement, comme le duo autrichien de drum'n'bass Camo & Krooked, qui s'est associé au compositeur Christian Kolonovits pour un voyage vers l'inconnu. Qui aurait cru qu'un tel mélange donnerait une alchimie aussi magique?

Apprécié dans le monde entier par les athlètes d’élite, les étudiants, par les professionnels très sollicités et par ceux qui font de longs voyages. Red Bull | Energy Drink En savoir plus

Dino Jelusic a fusionné rock et musique classique à Zagreb © Tomislav Moze / Red Bull Content Pool

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Tu ne trouves pas de concert Red Bull Symphonic dans ton pays ? Pas de panique, d’autres dates seront annoncées tout au long de l’année. Reste à l’affût des dernières infos ici .

Lebohang Masango a captivé le public au concert de Johannesburg en 2026 © Mpumelelo Macu / Red Bull Content Pool

06 Regarde les performances passées

Red Bull Music a créé une liste de lecture YouTube regroupant des dizaines de collaborations Red Bull Symphonic. Regarde et écoute les performances époustouflantes d’artistes issus d’une grande variété de genres, de 2020 à 2026. D’autres vidéos seront ajoutées tout au long de l’année, alors reviens régulièrement pour découvrir les nouveautés.