Red Bull Basement : cette Canadienne ira à la Finale mondiale 2026

TruthShield est une plateforme complète de détection d'arnaques qui analyse automatiquement différentes plateformes, repère les menaces potentielles et t'en avertit grâce à une IA agentique. En coulisses, TruthShield utilise un système de GPU partagé pour traiter tous les calculs d'IA à moindre coût et avec une empreinte environnementale bien réduite.

Je cherche à résoudre deux problèmes. Le premier, ce sont les arnaques elles-mêmes. On est tous passés par là : des numéros inconnus, des messages suspects, sans savoir si c'est un appel important ou une fraude totale. Plus récemment, mes grands-parents et des amis ont été victimes de hypertrucages. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne soit plus capables de distinguer le vrai du faux et qu'on tombe dans le piège.

Le deuxième problème, c'est celui de la puissance de calcul. Alors que tout le monde pousse pour faire avancer l'IA, l'argent qu'on y engloutit et les émissions de carbone liées à l'énergie nécessaire forment un gouffre sans fond. En même temps, il y a tellement d'ordinateurs autour de nous qui ont déjà la puissance de calcul dont on a besoin. Je me suis dit : pourquoi ne pas s'inspirer du modèle d'Airbnb et maximiser ce qu'on a déjà avant de construire du neuf? TruthShield ne s'attaque pas seulement aux arnaques : la plateforme rend aussi le développement de l'IA plus durable.