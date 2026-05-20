Red Bull Basement : cette Canadienne ira à la Finale mondiale 2026
Comment as-tu entendu parler de Red Bull Basement pour la première fois, et qu'est-ce qui t'a décidé à poser ta candidature ?
Ma première réaction a été de me dire : ça y est, j'y suis. J'ai toujours eu une liste d'idées dans un coin de ma tête auxquelles je n'ai jamais donné suite. Lorsque j'ai entendu parler du Red Bull Basement, j'ai décidé que c'était ma chance de faire enfin quelque chose à ce sujet.
Alors je me suis dit, pourquoi pas ? J'ai sorti ma liste, j'ai choisi l'idée la plus ambitieuse et la plus urgente — TruthShield — et je m'y suis engagée.
TruthShield ne concerne pas seulement les fraudes; il s'agit aussi de rendre le développement de l'IA plus durable.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore TruthShield, peux-tu décrire l'idée et le problème que tu cherches à résoudre ?
TruthShield est une plateforme complète de détection d'arnaques qui analyse automatiquement différentes plateformes, repère les menaces potentielles et t'en avertit grâce à une IA agentique. En coulisses, TruthShield utilise un système de GPU partagé pour traiter tous les calculs d'IA à moindre coût et avec une empreinte environnementale bien réduite.
Je cherche à résoudre deux problèmes. Le premier, ce sont les arnaques elles-mêmes. On est tous passés par là : des numéros inconnus, des messages suspects, sans savoir si c'est un appel important ou une fraude totale. Plus récemment, mes grands-parents et des amis ont été victimes de hypertrucages. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne soit plus capables de distinguer le vrai du faux et qu'on tombe dans le piège.
Le deuxième problème, c'est celui de la puissance de calcul. Alors que tout le monde pousse pour faire avancer l'IA, l'argent qu'on y engloutit et les émissions de carbone liées à l'énergie nécessaire forment un gouffre sans fond. En même temps, il y a tellement d'ordinateurs autour de nous qui ont déjà la puissance de calcul dont on a besoin. Je me suis dit : pourquoi ne pas s'inspirer du modèle d'Airbnb et maximiser ce qu'on a déjà avant de construire du neuf? TruthShield ne s'attaque pas seulement aux arnaques : la plateforme rend aussi le développement de l'IA plus durable.
Comment s'est déroulé le parcours entre la candidature et la finale nationale ?
La candidature a été assez simple - parce que la barrière à l'entrée était faible, je n'avais honnêtement pas de grandes attentes au départ. Mais les choses ont commencé à se concrétiser au moment où j'ai atteint l'étape suivante et où j'ai dû créer la vidéo et la preuve de concept. C'est à ce moment-là que j'ai dû m'arrêter et me demander : est-ce faisable? Quelles sont les caractéristiques exactes ? Comment le système de GPU partagé fonctionnerait-il vraiment?
Le plus grand défi, ça a clairement été de peaufiner le modèle de GPU partagé. Je n'ai pas de formation en informatique ou en technologie, alors j'ai frappé bien des murs. Ce qui m'a aidée à avancer, c'est surtout de rester ouverte d'esprit et de faire beaucoup de recherches. Je suis aussi infiniment reconnaissante envers mon père, qui a travaillé dans le domaine de la technologie et m'a orientée dans la bonne direction.
Le moment décisif a été quand j'ai réalisé qu'on pouvait attribuer des crédits de protection selon la puissance de calcul que chaque utilisateur contribue. C'est là que tout a cliqué.
Comment te sentais-tu le jour de la finale nationale ?
Je mentirais si je disais que je n'étais pas nerveuse. La dernière fois que j'avais présenté, c'était il y a deux ans : j'avais deux répliques, une équipe derrière moi et des enjeux bien moins importants. Cette fois, j'étais seule, deux minutes au chrono, devant certains des juges les plus prestigieux que j'aie jamais rencontrés.
Ma façon de gérer la pression, c'est de me rappeler que c'est ça qui est ça. J'ai tout fait ce que je pouvais, je me suis pratiquée 10 milliards de fois, et l'idée est solide. Plutôt que de paniquer, aussi bien en profiter et y aller. C'est la même mentalité que j'adopte avant chaque examen ou présentation, et ça fonctionne 95 % du temps
Lorsque tu as entendu ton nom annoncé comme gagnante, qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit ?
Mes premières pensées ont été : « Quels sont les bons restos à San Francisco? » et « Comment je vais ramener ce billet jusqu'à Vancouver? »
Plus sérieusement, j'étais soulagé que cette idée fonctionne - que les gens en voient la nécessité et y croient. Mais tout de suite après, j'ai eu une pensée épeurante : il reste encore du travail à faire. La victoire n'a fait que renforcer ma volonté de faire de TruthShield une réalité.
En quoi cette expérience t'a-t-elle fait grandir ?
En tant que fondatrice, j'ai appris que les idées seules ne suffisent pas. Il faut plonger dans la recherche, parler aux gens et rester ouverte aux nouvelles idées et aux critiques. C'est cette ouverture qui transforme une idée brute en quelque chose de viable.
En tant que personne, ça m'a fait réaliser une chose : il faut toujours franchir ce premier pas, parce qu'on ne sait jamais où il va nous mener. Et me voilà. La partie la plus difficile, c'est toujours de commencer, mais une fois qu'on se lance, les choses se mettent en place, du moment qu'on y met les efforts et qu'on croit vraiment à ce qu'on bâtit.
Tu t'en vas maintenant à San Francisco pour la finale mondiale. Comment tu te sens?
Honnêtement, ce qui m'enthousiasme le plus, c'est le voyage en soi. Mais au-delà de ça, j'ai hâte de rencontrer tout le monde là-bas : les finalistes, les juges, les mentors, et les idées que je n'ai pas encore entendues. Tous ceux et celles qui se retrouveront sur cette scène mondiale sont la crème de la crème; la compétition sera à un autre niveau. Mais cette pression ne fait que me pousser à perfectionner TruthShield pour en faire quelque chose qui tient vraiment la route sur la scène internationale, et à représenter le Canada avec fierté.
Gagner m'a donné des aiiiles. Je sais maintenant où je m'envole.