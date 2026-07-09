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Cyclisme
Pourquoi Red Bull – BORA – hansgrohe arbore le numéro 13 à l'envers au Tour
Pourquoi y a-t-il un numéro 13 à l'envers sur le maillot de Red Bull – BORA – hansgrohe au Tour de France? Retour sur la superstition, l'histoire de l'équipe et le message porté par ce design.
Le Tour de France est officiellement commencé pour Red Bull – BORA – hansgrohe. À l’approche de la plus grande course cycliste, Florian Lipowitz et Remco Evenepoel ont dévoilé le tout nouveau maillot du Tour de France de l’équipe depuis le sommet de la Tour olympique de Munich, avec un détail caché appelé à faire jaser : le numéro 13 à l'envers sur le maillot. Découvre cette grande révélation ci-dessous :
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Pourquoi les coureurs du Tour de France portent le numéro 13 à l’envers
Au fil des décennies, une légende s'est imposée autour du Tour de France : le coureur portant le numéro 13 serait en quelque sorte condamné à la malchance. Que l'on y adhère vraiment ou non, cette superstition est devenue l'une des traditions les plus tenaces du sport. Les coureurs auxquels ce numéro est attribué l'épinglent souvent à l'envers dans l'espoir de renverser leur destin, tandis que d'autres le plient ou le cachent partiellement. Les vainqueurs du Tour comme les coéquipiers l’ont tous fait au fil des ans, et chaque mois de juillet, ce rituel refait discrètement surface.
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Pourquoi Red Bull – BORA – hansgrohe a adopté le numéro 13
Pour l’équipe Red Bull – BORA – hansgrohe,le numéro 13 raconte pourtant une toute autre histoire. Le Grand Départ à Barcelone cette année marque la 13e participation de l’équipe au Tour de France, et il se trouve que Lipowitz comme Evenepoel ont chacun remporté leur première victoire professionnelle avec le numéro 13 sur le dossard.
Lors de la première participation de l'équipe au Tour en 2014, c'est la 13e étape qui a propulsé la formation sous les projecteurs du monde cycliste pour la première fois. En 2018, l'équipe a célébré une victoire lors de la 13e étape. Un an plus tard, le dossard 13 épinglé à l'envers se révélait à nouveau porte-bonheur : Peter Sagan y décrochait son maillot vert record, tandis que l'équipe frôlait comme jamais le podium final à Paris.
Peut-être que le numéro 13 me portera chance. J'ai hâte au Tour et, plus que tout, au 13e Tour de notre équipe.
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Pourquoi le numéro 13 est au cœur du maillot du Tour
Plutôt que de le cacher, Red Bull – BORA – hansgrohe l'a mis en évidence. Le 13 inversé forme le cœur visuel du nouveau maillot du Tour, tranchant sur le design bleu et blanc de la tenue et transformant une vieille superstition du peloton en quelque chose qui mérite d'être célébré. C'est une rupture audacieuse avec la tradition : prendre un numéro que bien des coureurs ont cherché à éviter et en faire l'élément incontournable.
Exemples marquants de coureurs qui ont porté leur maillot n° 13 à l’envers :
- Tom Boonen (quatre fois vainqueur de Paris-Roubaix, maillot vert du Tour de France)
- Marcus Burghardt (vainqueur d’étape du Tour de France, champion d’Allemagne 2017)
- Tiesj Benoot (vainqueur de Strade Bianche)
Ainsi, quand Florian Lipowitz et Remco Evenepoel mènent l'équipe au Tour de France de cette année, ils le font en portant bien plus qu'un simple nouveau maillot. Ils arboreront un design qui rend hommage à l'une des plus anciennes traditions du cyclisme, transformant un numéro tristement célèbre en symbole de confiance, d'ambition et de conviction.
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