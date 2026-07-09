Pourquoi Red Bull – BORA – hansgrohe arbore le numéro 13 à l'envers au Tour

depuis le sommet de la Tour olympique de Munich, avec un détail caché appelé à faire jaser : le numéro 13 à l'envers sur le maillot. Découvre cette grande révélation ci-dessous :

Au fil des décennies, une légende s'est imposée autour du Tour de France : le coureur portant le numéro 13 serait en quelque sorte condamné à la malchance. Que l'on y adhère vraiment ou non, cette superstition est devenue l'une des traditions les plus tenaces du sport. Les coureurs auxquels ce numéro est attribué l'épinglent souvent à l'envers dans l'espoir de renverser leur destin, tandis que d'autres le plient ou le cachent partiellement. Les vainqueurs du Tour comme les coéquipiers l’ont tous fait au fil des ans, et chaque mois de juillet, ce rituel refait discrètement surface.