Remco Evenepoel et Florian Lipowitz, de l'équipe Red Bull – BORA – hansgrohe, présentent les maillots spectaculaires pour le Tour de France 2026 dans la Sierra Nevada, en Espagne.
© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool
Cyclisme

Pourquoi Red Bull – BORA – hansgrohe arbore le numéro 13 à l'envers au Tour

Pourquoi y a-t-il un numéro 13 à l'envers sur le maillot de Red Bull – BORA – hansgrohe au Tour de France? Retour sur la superstition, l'histoire de l'équipe et le message porté par ce design.
Écrit par Elisa Bauer
Temps de lecture estimé : 3 minutesPublished on

Partie de cette histoire

Remco Evenepoel

Remco Evenepoel is one of cycling’s brightest stars. Now competing for Red Bull - BORA - hansgrohe, the Belgian champion is chasing the sport’s biggest victories.

BelgiumBelgium

Red Bull - BORA - hansgrohe

After securing the team's first-ever Tour de France podium, Red Bull - BORA - hansgrohe continue their bold pursuit of Grand Tour success, while shaping the next generation of cycling talent.

Résumé

  1. 1
    Pourquoi les coureurs du Tour de France portent le numéro 13 à l’envers
  2. 2
    Pourquoi Red Bull – BORA – hansgrohe a adopté le numéro 13
  3. 3
    Pourquoi le numéro 13 est au cœur du maillot du Tour
Le Tour de France est officiellement commencé pour Red Bull – BORA – hansgrohe. À l’approche de la plus grande course cycliste, Florian Lipowitz et Remco Evenepoel ont dévoilé le tout nouveau maillot du Tour de France de l’équipe depuis le sommet de la Tour olympique de Munich, avec un détail caché appelé à faire jaser : le numéro 13 à l'envers sur le maillot. Découvre cette grande révélation ci-dessous :
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Pourquoi les coureurs du Tour de France portent le numéro 13 à l’envers

Le maillot du Tour de France 2026 du cycliste Maxim Van Gils de l'équipe Red Bull - BORA - hansgrohe sur fond noir.

Le maillot dans toute sa splendeur

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Au fil des décennies, une légende s'est imposée autour du Tour de France : le coureur portant le numéro 13 serait en quelque sorte condamné à la malchance. Que l'on y adhère vraiment ou non, cette superstition est devenue l'une des traditions les plus tenaces du sport. Les coureurs auxquels ce numéro est attribué l'épinglent souvent à l'envers dans l'espoir de renverser leur destin, tandis que d'autres le plient ou le cachent partiellement. Les vainqueurs du Tour comme les coéquipiers l’ont tous fait au fil des ans, et chaque mois de juillet, ce rituel refait discrètement surface.
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Pourquoi Red Bull – BORA – hansgrohe a adopté le numéro 13

Lancement de la tenue de l'équipe Red Bull - BORA - hansgrohe pour le Tour de France 2026 à la SAP Arena, à Munich, en Allemagne. En présence de Mattia Cattaneo, Florian Lipowitz et Remco Evenepoel.

Essai du nouveau maillot à Munich

© Conny Mirbach/Red Bull Content Pool

Pour l’équipe Red Bull – BORA – hansgrohe,le numéro 13 raconte pourtant une toute autre histoire. Le Grand Départ à Barcelone cette année marque la 13e participation de l’équipe au Tour de France, et il se trouve que Lipowitz comme Evenepoel ont chacun remporté leur première victoire professionnelle avec le numéro 13 sur le dossard.

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Lors de la première participation de l'équipe au Tour en 2014, c'est la 13e étape qui a propulsé la formation sous les projecteurs du monde cycliste pour la première fois. En 2018, l'équipe a célébré une victoire lors de la 13e étape. Un an plus tard, le dossard 13 épinglé à l'envers se révélait à nouveau porte-bonheur : Peter Sagan y décrochait son maillot vert record, tandis que l'équipe frôlait comme jamais le podium final à Paris.
Lancement du maillot de l'équipe Red Bull - BORA - hansgrohe pour le Tour de France 2026 à l'Olympiaturm de Munich, en Allemagne. En présence de Remco Evenepoel et Florian Lipowitz, le 6 mai 2026.

Florian Lipowitz (à droite) espère que le 13 lui portera chance

© Conny Mirbach/Red Bull Content Pool

Quotation
Peut-être que le numéro 13 me portera chance. J'ai hâte au Tour et, plus que tout, au 13e Tour de notre équipe.
Florian Lipowitz
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Pourquoi le numéro 13 est au cœur du maillot du Tour

Plutôt que de le cacher, Red Bull – BORA – hansgrohe l'a mis en évidence. Le 13 inversé forme le cœur visuel du nouveau maillot du Tour, tranchant sur le design bleu et blanc de la tenue et transformant une vieille superstition du peloton en quelque chose qui mérite d'être célébré. C'est une rupture audacieuse avec la tradition : prendre un numéro que bien des coureurs ont cherché à éviter et en faire l'élément incontournable.
Les cyclistes Florian Lipowitz et Remco Evenepoel, de l'équipe Red Bull – BORA – hansgrohe, parcourent la Sierra Nevada à vélo lors de la séance photo pour les maillots du Tour de France 2026.

Florian Lipowitz et Remco Evenepoel seront à la tête de l'équipe

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Exemples marquants de coureurs qui ont porté leur maillot n° 13 à l’envers :
  • Tom Boonen (quatre fois vainqueur de Paris-Roubaix, maillot vert du Tour de France)
  • Marcus Burghardt (vainqueur d’étape du Tour de France, champion d’Allemagne 2017)
  • Tiesj Benoot (vainqueur de Strade Bianche)
Ainsi, quand Florian Lipowitz et Remco Evenepoel mènent l'équipe au Tour de France de cette année, ils le font en portant bien plus qu'un simple nouveau maillot. Ils arboreront un design qui rend hommage à l'une des plus anciennes traditions du cyclisme, transformant un numéro tristement célèbre en symbole de confiance, d'ambition et de conviction.

Partie de cette histoire

Remco Evenepoel

Remco Evenepoel is one of cycling’s brightest stars. Now competing for Red Bull - BORA - hansgrohe, the Belgian champion is chasing the sport’s biggest victories.

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Red Bull - BORA - hansgrohe

After securing the team's first-ever Tour de France podium, Red Bull - BORA - hansgrohe continue their bold pursuit of Grand Tour success, while shaping the next generation of cycling talent.

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