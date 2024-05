Suis les dernières mises à jour de Red Bull Can You Make It ? ici même.

Et c'est parti ! Les équipes se sont mises en route à 14 heures, heure d'été de l'Europe centrale, et moins de 5 heures et demie plus tard, les premiers décomptes montraient qu'elles avaient déjà parcouru collectivement un énorme 5 829 km. Ils ont également gagné beaucoup de points, en atteignant neuf points de contrôle dans sept pays et en relevant 58 défis de point de contrôle ainsi que 305 défis d'aventure. Ils ont également échangé 843 boîtes de conserve contre toutes sortes de choses, de la nourriture au transport.