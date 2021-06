Site de grande ampleur, extraordinaire au sens le plus étymologique du terme, le massif de l'Estérel est officiellement entré en Opération Grand Site en Octobre 2018 par validation du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.Une Opération Grand Site est le processus par lequel un territoire obtient le label Grand Site de France: label sélectif et exigeant attribué par l'État à un Site Classé de grande notoriété et de forte fréquentation. Un Grand Site de France constitue un équilibre fragile entre protection et ouverture, fréquentation et préservation. C'est pourquoi une gestion active de proximité assurée par les collectivités locales vient compléter la réglementation mise en œuvre par l'État. Chaque Grand Site a une personnalité propre liée à son histoire singulière. Ile volcanique émergente entre les massifs cristallins des Maures et du Tanneron et la Provence sédimentaire calcaire, l'Estérel a été dessiné par des écoulements de lave et des érosions. Il se distingue par l'ocre-rouge de la rhyolite qui constitue son identité géologique. La couleur possédant une grande puissance d'évocation, les tons mêlés de rouge, vert et bleu associés à une beauté exceptionnelle des paysages font de l'Estérel une merveille du monde sur le territoire métropolitain. Les terrains qui le composent, la topographie et les influences qui se jouent sur ce massif ont engendré des écosystèmes rares et fragiles, composés d'espèces caractéristiques. Au cœur de ce projet de territoire partagé, porteur d'innovation, d'identité et d'imaginaire, l'ambition affichée est d'atteindre un haut niveau de protection des patrimoines naturel, paysager et culturel ainsi qu'une haute valeur d'expérience et d'innovation en termes de qualité d'accueil des visiteurs.