Rhiannan Iffland plonge d'une falaise abrupte, entourée d'une végétation luxuriante.
© Romina Amato/Red Bull Content Pool
Cliff Diving

Les étapes de Red Bull Cliff Diving 2026 dévoilées

Une nouvelle saison de Red Bull Cliff Diving.
Écrit par Lucy Debenham
Temps de lecture estimé : 7 minutesMise à jour le

Partie de cette histoire

Série mondiale Red Bull Cliff Diving

Les plongeurs exécutent d'incroyables acrobaties depuis des hauteurs de plus de 20 m dans une démonstration ultime de concentration et d'habileté.

14 Étapes

Série mondiale Red Bull Cliff Diving - Bali

La 17e saison de la Série mondiale Red Bull Cliff Diving débute en Indonésie. Regarde les plongeurs d'élite s'élancer dans les paysages à faire rêver de Bali.

Indonesia

Red Bull Cliff Diving World Series - St. Petersburg

The second stop of the 2026 World Series touches down in USA. Watch live as elite divers leap off 21m and 27m in St. Petersburg, Florida

USA

Red Bull Cliff Diving World Series - Copenhagen

The series returns to the Danish capital for the sixth time. With the platforms mounted on the cantilever roof of The Royal Danish Opera House, the view of the city is spectacular.

Denmark

Red Bull Cliff Diving World Series - Mostar

Red Bull Cliff Diving World Series reunites with one of its most iconic venues as the world’s best push limits in Mostar, a city steeped in centuries-old tradition.

Bosnie-Herzégovine

Red Bull Cliff Diving World Series - Polignano a Mare

One of Red Bull Cliff Diving’s most iconic locations, Polignano a Mare sets the stage for the penultimate stop of the season.

Italie

Red Bull Cliff Diving World Series - Muscat

This year the Red Bull Cliff Diving World Series grand finale will be held in Muscat, Oman.

Oman

Kaylea Arnett

Nouvelle perspective passionnante pour les Red Bull Cliff Diving World Series 2024, Kaylea Arnett fera ses débuts à partir de la plateforme de 21 m cet été.

United StatesUnited States

Nelli Chukanivska

Nelli Chukanivska, 17 ans, deviendra la deuxième plus jeune athlète féminine de l'histoire des Red Bull Cliff Diving World Series lorsqu'elle fera ses débuts en Norvège en août prochain.

UkraineUkraine

Molly Carlson

Finaliste à trois reprises à la Série mondiale Red Bull Cliff Diving, Molly Carlson a de nouveau les yeux rivés sur la première place et rêve de décrocher son premier titre en 2026.

CanadaCanada

Lisa Faulkner

A remarkable podium finish on her Red Bull Cliff Diving World Series debut last season helped Lisa Faulkner to earn a permanent invite after just three competitions.

United StatesUnited States

Rhiannan Iffland

L'une des meilleures plongeuses en hauteur au monde et une gagnante des World Series, l'Australienne Rhiannan Iffland est une force dominante de la plateforme de 21 m.

AustraliaAustralia

Ginni van Katwijk

En 2021, Ginni van Katwijk deviendra la toute première plongeuse néerlandaise à participer aux Red Bull Cliff Diving World Series.

Pays-BasPays-Bas

Simone Leathead

Simone Leathead est la dernière athlète prometteuse à émerger de l'impressionnant tapis roulant de talents canadiens en plongeon en hauteur.

CanadaCanada

Xantheia Pennisi

La plongeuse de falaise australienne Xantheia Pennisi a fait ses débuts dans les World Series à Mostar à l'âge de 19 ans et s'est hissée sur la liste des plongeuses permanentes 2022.

AustraliaAustralia

David Colturi

Calme, posé et confiant, l'Américain David Colturi a été l'un des meilleurs plongeurs en falaise des World Series au cours de la dernière décennie.

United StatesUnited States

Carlos Gimeno

En 2023, l'objectif de Carlos Gimeno était de montrer qu'il est l'un des meilleurs plongeurs en falaise au monde. Avec une victoire éclatante et deux places sur le podium, il a rempli son objectif.

SpainSpain

Gary Hunt

Les succès étonnants de Gary Hunt, dix fois champion du monde de plongeon en falaise Red Bull, font de lui l'athlète le plus décoré dans son domaine.

James Lichtenstein

Après être passé du trampoline au plongeon à l'université, James Lichtenstein est déterminé à faire les choses différemment lorsqu'il s'agit de plongeon en falaise.

United StatesUnited States

Jonathan Paredes

Devenu l'athlète le plus ancien des Red Bull Cliff Diving World Series, Jonathan Paredes revient à un statut permanent après une saison de compétition en tant qu'athlète invité en 2023.

MexiqueMexique

Constantin Popovici

Relativement en retard dans ce sport, Constantin Popovici s'est maintenant fermement positionné au sommet du jeu masculin après avoir remporté les 2023 Red Bull Cliff Diving World Series.

RomaniaRomania

Catalin Preda

Plongeur permanent des Red Bull Cliff Diving World Series, le Roumain Catalin Preda est connu pour ses plongeons complexes et époustouflants.

RomaniaRomania

Oleksiy Prygorov

Oleksiy Prygorov, le seul athlète des Red Bull Cliff Diving World Series à avoir une médaille olympique autour du cou, a connu sa meilleure saison à ce jour en 2023.

UkraineUkraine

Résumé

  1. 1
    Calendrier 2026 de la Série mondiale Red Bull Cliff Diving en un coup d'œil
  2. 2
    Indonésie - Bali, du 20 au 23 mai (nouvelle étape)
  3. 3
    États-Unis - St. Petersburg, Floride, 5-6 juin (nouvelle étape)
  4. 4
    Danemark - Copenhague, 27 juin
  5. 5
    Bosnie-Herzégovine - Mostar, 31 juillet-1er août
  6. 6
    Italie - Polignano a Mare, 25-27 septembre
  7. 7
    Oman - Mascate, 12-14 novembre (nouvelle étape)*
  8. 8
    Comment regarder la Série mondiale Red Bull Cliff Diving 2026
Le calendrier de la Série mondiale Red Bull Cliff Diving 2026 s'étend sur des lieux spectaculaires aux quatre coins du globe, dont trois nouveaux arrêts. Des sites de plongeon reconnus aux falaises naturelles à couper le souffle, chaque étape porte ses propres défis et sa propre histoire, façonnant les performances les plus audacieuses de la saison.
01

Calendrier 2026 de la Série mondiale Red Bull Cliff Diving en un coup d'œil

  • Bali, Indonésie - 20-23 mai (NOUVEAU)
  • Petersburg, Floride, États-Unis - 5-6 juin (NOUVEAU)
  • Copenhague, Danemark - 27 juin
  • Mostar, Bosnie-Herzégovine - 31 juillet-1er août
  • Polignano a Mare, Italie - 25-27 septembre
  • Mascate, Oman - 12-14 novembre (NOUVEAU - sous réserve de confirmation finale)
Avec six étapes sur trois continents et deux trophées King Kahekili en jeu, la saison 2026 s'annonce comme l'une des plus diversifiées et des plus relevées de l'histoire de la Série mondiale. Cette année, 24 des meilleurs plongeurs en falaise au monde, dont les champions en titre Rhiannan Iffland et Gary Hunt, s'aventureront en territoire inconnu pour se disputer les plus grands titres du plongeon en falaise.
02

Indonésie - Bali, du 20 au 23 mai (nouvelle étape)

Vue aérienne du magnifique paysage côtier de Bali

L'ouverture de la saison aura lieu dans les magnifiques sites de Bali

© Red Bull Content Pool

La course au titre commence à Bali (20-23 mai), qui accueille pour la toute première fois la Série mondiale Red Bull Cliff Diving en Indonésie. L'événement inaugural se déroule sur deux sites radicalement différents. Fait inédit dans l'histoire de la Série mondiale, à la cascade de Kroya, les plongeurs s'élancent d'une plateforme construite directement dans un arbre pour atterrir dans un bassin naturel. Les rondes finales se tiennent ensuite à la plage de Kelingking, où des parois rocheuses abruptes rencontrent des eaux turquoise et du sable blanc. Ce site idyllique est sans conteste l'un des décors les plus spectaculaires de toute la tournée.
  • 📍 Lieu : Cascade de Kroya et Kelingking Beach, Bali.
  • 📅 Date : 20-23 mai 2026
  • 🌍 Pays : Indonésie
  • Fait marquant : Première étape; premier plongeon sur plateforme sur un arbre au monde; deux sites naturels distincts en un seul événement.
03

États-Unis - St. Petersburg, Floride, 5-6 juin (nouvelle étape)

Le front de mer de St. Petersburg, en Floride, bordé de grands immeubles, offre aux plongeurs un décor urbain en toile de fond.

Les fans voient de près la précision, le contrôle et courage des plongeurs

© Visit St Pete-Clearwater

Après l'Indonésie, la tournée file vers la côte du Golfe du Mexique pour une autre première mondiale. St. Petersburg fait son entrée dans la Série mondiale en amenant le plongeon de falaise dans le sud-est des États-Unis, dans un décor riverain qui place les spectateurs au cœur de l'action. C'est facilement l'une des étapes les plus accessibles du calendrier, et un début très attendu dans ce haut lieu du plongeon en falaise.
  • 📍 Lieu : Bord de mer, St. Petersburg, Floride
  • 📅 Date : 5-6 juin 2026
  • 🌍 Pays : États-Unis
  • Fait marquant : Première étape de la Série mondiale dans le sud des États-Unis, et un emplacement au bord de l'eau convivial pour les spectateurs.
04

Danemark - Copenhague, 27 juin

L'Opéra de Copenhague, avec le public des plongeurs en falaise devant, vu depuis le front de mer.

Seuls les plus courageux plongent de la plateforme de l'Opéra de Copenhague

© Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool

Copenhague fait son grand retour très attendu au calendrier 2026. La capitale danoise avait accueilli la Série mondiale pour la dernière fois en 2022, et son retour remet en scène l'un des décors les plus visuellement uniques de la tournée. Les plongeurs s'élancent de plateformes à 21 et 27 m sur l'emblématique Opéra, dont les lignes épurées d'architecture scandinave et le port en contrebas forment un arrière-plan d'une esthétique incomparable pour cette première étape européenne.
  • 📍 Lieu : Opéra de Copenhague
  • 📅 Date : 27 juin 2026
  • 🌍 Pays : Danemark
  • Points forts : Retour d'un site emblématique; plateforme sur l'Opéra; décor portuaire
05

Bosnie-Herzégovine - Mostar, 31 juillet-1er août

Le soleil brille sur le magnifique Stari Most, en Bosnie-Herzégovine, alors que les foules regardent les plongeurs sur falaise.

L'ambiance électrisante de Mostar en fait un lieu de prédilection

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

Mostar, c'est une institution de la Série mondiale. Présente pour la 10e fois au calendrier de la Série mondiale Red Bull Cliff Diving depuis 2015, cette étape est bâtie autour de l'une des structures les plus célèbres du sport. Le Stari Most, littéralement « Vieux Pont » en langue locale, est un pont de pierre du XVIe siècle depuis lequel les plongeurs se lancent directement dans les eaux émeraude de la rivière Neretva. Véritable chouchou des amateurs, l'étape doit sa popularité à des traditions locales profondément ancrées et à une histoire entrelacée avec celle de la Série mondiale Red Bull Cliff Diving.
  • 📍 Lieu : Stari Most (vieux pont) et plateformes de la rivière Neretva, Mostar.
  • 📅 Date : 31 juillet-1er août 2026
  • 🌍 Pays : Bosnie-Herzégovine
  • Principaux faits marquants : 10e participation à la Série mondiale; plongeon depuis le pont emblématique; ambiance préférée des fans du sport
06

Italie - Polignano a Mare, 25-27 septembre

James Lichtenstein, des États-Unis, plonge depuis la plateforme de 27 m à Polignano a Mare, en Italie, en 2025.

Polignano a Mare : maison spirituelle de la plongée en falaise européenne

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

S'il y a une étape qui définit la Série mondiale Red Bull Cliff Diving, c'est bien Polignano a Mare. Des plongeons depuis un balcon privé, des envols depuis le bord d'un pont, des athlètes qui se frayent un chemin dans cette ville animée jusqu'à la plateforme surplombant l'Adriatique; ce site des Pouilles a tout pour plaire aux amateurs de plongeon de falaise. Les falaises calcaires et l'amphithéâtre naturel de ce site accueillent les meilleurs plongeurs de falaise au monde pour une 13e année consécutive, ce qui en fait le site le plus visité de l'histoire de la Série mondiale. Polignano a Mare sera l'avant-dernière étape du calendrier; souvent un moment décisif pour les prétendants au titre. Des espoirs de championnat y ont déjà été confirmés, et cela pourrait bien se reproduire en 2026.
  • 📍 Lieu : Falaises de Polignano a Mare, côte adriatique
  • 📅 Date : 25-27 septembre 2026
  • 🌍 Pays : Italie
  • Fait marquant : Plongeon depuis un balcon privé; atmosphère électrisante; moment charnière pour le championnat
07

Oman - Mascate, 12-14 novembre (nouvelle étape)*

Les falaises surplombent l'eau à Oman, Muscat

Les plongeurs devront se frayer un chemin dans le wadi

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

* Sous réserve de confirmation définitive

Apprécié dans le monde entier par les athlètes d’élite, les étudiants, par les professionnels très sollicités et par ceux qui font de longs voyages.

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En savoir plus
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La saison 2026 devrait se clôturer dans le Golfe, dans une toute nouvelle destination à Mascate, où un littoral accidenté et des paysages désertiques offrent une scène grandiose pour le couronnement des champions de la Série mondiale. La finale de la Série mondiale Red Bull Cliff Diving 2026 se déroule sur deux des plus beaux décors du Sultanat : les profondeurs sauvages et escarpées du canyon calcaire de Wadi Hawer, et le front de mer historique de Mutrah, en plein cœur du port emblématique de Mascate.
  • 📍 Lieu : Wadi Hawer, littoral de Mascate.
  • 📅 Date : 12-14 novembre 2026
  • 🌍 Pays : Oman
  • Fait marquant : Wadis et canyons reculés; plongeon de falaise dans sa forme la plus pure; couronnement des champions 2026
08

Comment regarder la Série mondiale Red Bull Cliff Diving 2026

Tu veux vivre l'action époustouflante en personne? Découvre comment rejoindre des milliers de spectateurs sur place dans l'un des sites uniques de la saison 2026.
Tu ne peux pas y être en personne ? Tu vas quand même en prendre plein les yeux. Chaque étape du plongée de falaise est diffusé en direct sur Red Bull TV, avec des angles aériens renversants, des ralentis qui capturent chaque vrille et chaque entrée dans l'eau, ainsi que des commentaires d'experts pour chaque plongeon à couper le souffle.
Consulte les heures de début des diffusions sur Red Bull TV pour chaque étape ci-dessous. Tous les horaires de diffusion sont sujets à changement. Pour le calendrier complet des événements, les nouvelles sur les athlètes et les mises à jour de diffusion tout au long de la saison, visite le site redbullcliffdiving.com.

Étape

Location

Date de diffusion

Heure locale

Heure de l'Est

1

Bali, Indonésie

24 mai 2026

20 h 00 WITA

8 h 00 EDT

2

St. Petersburg, États-Unis

6 juin 2026

13 h 00 EDT

13 h 00 EDT

3

Copenhague, Danemark

27 juin 2026

15 h 00 CEST

9 h 00 EDT

4

Mostar, Bosnie-Herzégovine

1er août 2026

16 h 30 CEST

10 h 30 EDT

5

Polignano a Mare, Italie

27 septembre 2026

13 h 30 CEST

7 h 30 EDT

6

Mascate, Oman*

14 novembre 2026

14 h 30 GST

6 h 30 EST

Téléchargel'application Red Bull TV pour encore plus d'action de plongée de falaise.

Partie de cette histoire

Série mondiale Red Bull Cliff Diving

Les plongeurs exécutent d'incroyables acrobaties depuis des hauteurs de plus de 20 m dans une démonstration ultime de concentration et d'habileté.

14 Étapes

Série mondiale Red Bull Cliff Diving - Bali

La 17e saison de la Série mondiale Red Bull Cliff Diving débute en Indonésie. Regarde les plongeurs d'élite s'élancer dans les paysages à faire rêver de Bali.

Indonesia

Red Bull Cliff Diving World Series - St. Petersburg

The second stop of the 2026 World Series touches down in USA. Watch live as elite divers leap off 21m and 27m in St. Petersburg, Florida

USA

Red Bull Cliff Diving World Series - Copenhagen

The series returns to the Danish capital for the sixth time. With the platforms mounted on the cantilever roof of The Royal Danish Opera House, the view of the city is spectacular.

Denmark

Red Bull Cliff Diving World Series - Mostar

Red Bull Cliff Diving World Series reunites with one of its most iconic venues as the world’s best push limits in Mostar, a city steeped in centuries-old tradition.

Bosnie-Herzégovine

Red Bull Cliff Diving World Series - Polignano a Mare

One of Red Bull Cliff Diving’s most iconic locations, Polignano a Mare sets the stage for the penultimate stop of the season.

Italie

Red Bull Cliff Diving World Series - Muscat

This year the Red Bull Cliff Diving World Series grand finale will be held in Muscat, Oman.

Oman

Kaylea Arnett

Nouvelle perspective passionnante pour les Red Bull Cliff Diving World Series 2024, Kaylea Arnett fera ses débuts à partir de la plateforme de 21 m cet été.

United StatesUnited States

Nelli Chukanivska

Nelli Chukanivska, 17 ans, deviendra la deuxième plus jeune athlète féminine de l'histoire des Red Bull Cliff Diving World Series lorsqu'elle fera ses débuts en Norvège en août prochain.

UkraineUkraine

Molly Carlson

Finaliste à trois reprises à la Série mondiale Red Bull Cliff Diving, Molly Carlson a de nouveau les yeux rivés sur la première place et rêve de décrocher son premier titre en 2026.

CanadaCanada

Lisa Faulkner

A remarkable podium finish on her Red Bull Cliff Diving World Series debut last season helped Lisa Faulkner to earn a permanent invite after just three competitions.

United StatesUnited States

Rhiannan Iffland

L'une des meilleures plongeuses en hauteur au monde et une gagnante des World Series, l'Australienne Rhiannan Iffland est une force dominante de la plateforme de 21 m.

AustraliaAustralia

Ginni van Katwijk

En 2021, Ginni van Katwijk deviendra la toute première plongeuse néerlandaise à participer aux Red Bull Cliff Diving World Series.

Pays-BasPays-Bas

Simone Leathead

Simone Leathead est la dernière athlète prometteuse à émerger de l'impressionnant tapis roulant de talents canadiens en plongeon en hauteur.

CanadaCanada

Xantheia Pennisi

La plongeuse de falaise australienne Xantheia Pennisi a fait ses débuts dans les World Series à Mostar à l'âge de 19 ans et s'est hissée sur la liste des plongeuses permanentes 2022.

AustraliaAustralia

David Colturi

Calme, posé et confiant, l'Américain David Colturi a été l'un des meilleurs plongeurs en falaise des World Series au cours de la dernière décennie.

United StatesUnited States

Carlos Gimeno

En 2023, l'objectif de Carlos Gimeno était de montrer qu'il est l'un des meilleurs plongeurs en falaise au monde. Avec une victoire éclatante et deux places sur le podium, il a rempli son objectif.

SpainSpain

Gary Hunt

Les succès étonnants de Gary Hunt, dix fois champion du monde de plongeon en falaise Red Bull, font de lui l'athlète le plus décoré dans son domaine.

James Lichtenstein

Après être passé du trampoline au plongeon à l'université, James Lichtenstein est déterminé à faire les choses différemment lorsqu'il s'agit de plongeon en falaise.

United StatesUnited States

Jonathan Paredes

Devenu l'athlète le plus ancien des Red Bull Cliff Diving World Series, Jonathan Paredes revient à un statut permanent après une saison de compétition en tant qu'athlète invité en 2023.

MexiqueMexique

Constantin Popovici

Relativement en retard dans ce sport, Constantin Popovici s'est maintenant fermement positionné au sommet du jeu masculin après avoir remporté les 2023 Red Bull Cliff Diving World Series.

RomaniaRomania

Catalin Preda

Plongeur permanent des Red Bull Cliff Diving World Series, le Roumain Catalin Preda est connu pour ses plongeons complexes et époustouflants.

RomaniaRomania

Oleksiy Prygorov

Oleksiy Prygorov, le seul athlète des Red Bull Cliff Diving World Series à avoir une médaille olympique autour du cou, a connu sa meilleure saison à ce jour en 2023.

UkraineUkraine
Cliff Diving
Diving