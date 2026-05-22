Les étapes de Red Bull Cliff Diving 2026 dévoilées

Le calendrier de la Série mondiale Red Bull Cliff Diving 2026 s'étend sur des lieux spectaculaires aux quatre coins du globe, dont trois nouveaux arrêts. Des sites de plongeon reconnus aux falaises naturelles à couper le souffle, chaque étape porte ses propres défis et sa propre histoire, façonnant les performances les plus audacieuses de la saison.

01 Calendrier 2026 de la Série mondiale Red Bull Cliff Diving en un coup d'œil

Bali, Indonésie - 20-23 mai (NOUVEAU)

Petersburg, Floride, États-Unis - 5-6 juin (NOUVEAU)

Copenhague, Danemark - 27 juin

Mostar, Bosnie-Herzégovine - 31 juillet-1er août

Polignano a Mare, Italie - 25-27 septembre

Mascate, Oman - 12-14 novembre (NOUVEAU - sous réserve de confirmation finale )

Avec six étapes sur trois continents et deux trophées King Kahekili en jeu, la saison 2026 s'annonce comme l'une des plus diversifiées et des plus relevées de l'histoire de la Série mondiale. Cette année, 24 des meilleurs plongeurs en falaise au monde, dont les champions en titre Rhiannan Iffland et Gary Hunt, s'aventureront en territoire inconnu pour se disputer les plus grands titres du plongeon en falaise.

02 Indonésie - Bali, du 20 au 23 mai (nouvelle étape)

L'ouverture de la saison aura lieu dans les magnifiques sites de Bali © Red Bull Content Pool

La course au titre commence à Bali (20-23 mai), qui accueille pour la toute première fois la Série mondiale Red Bull Cliff Diving en Indonésie. L'événement inaugural se déroule sur deux sites radicalement différents. Fait inédit dans l'histoire de la Série mondiale, à la cascade de Kroya, les plongeurs s'élancent d'une plateforme construite directement dans un arbre pour atterrir dans un bassin naturel. Les rondes finales se tiennent ensuite à la plage de Kelingking, où des parois rocheuses abruptes rencontrent des eaux turquoise et du sable blanc. Ce site idyllique est sans conteste l'un des décors les plus spectaculaires de toute la tournée.

📍 Lieu : Cascade de Kroya et Kelingking Beach, Bali.

📅 Date : 20-23 mai 2026

🌍 Pays : Indonésie

⭐ Fait marquant : Première étape; premier plongeon sur plateforme sur un arbre au monde; deux sites naturels distincts en un seul événement.

03 États-Unis - St. Petersburg, Floride, 5-6 juin (nouvelle étape)

Les fans voient de près la précision, le contrôle et courage des plongeurs © Visit St Pete-Clearwater

Après l'Indonésie, la tournée file vers la côte du Golfe du Mexique pour une autre première mondiale. St. Petersburg fait son entrée dans la Série mondiale en amenant le plongeon de falaise dans le sud-est des États-Unis, dans un décor riverain qui place les spectateurs au cœur de l'action. C'est facilement l'une des étapes les plus accessibles du calendrier, et un début très attendu dans ce haut lieu du plongeon en falaise .

📍 Lieu : Bord de mer, St. Petersburg, Floride

📅 Date : 5-6 juin 2026

🌍 Pays : États-Unis

⭐ Fait marquant : Première étape de la Série mondiale dans le sud des États-Unis, et un emplacement au bord de l'eau convivial pour les spectateurs.

04 Danemark - Copenhague, 27 juin

Seuls les plus courageux plongent de la plateforme de l'Opéra de Copenhague © Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool

Copenhague fait son grand retour très attendu au calendrier 2026. La capitale danoise avait accueilli la Série mondiale pour la dernière fois en 2022 , et son retour remet en scène l'un des décors les plus visuellement uniques de la tournée. Les plongeurs s'élancent de plateformes à 21 et 27 m sur l'emblématique Opéra, dont les lignes épurées d'architecture scandinave et le port en contrebas forment un arrière-plan d'une esthétique incomparable pour cette première étape européenne.

📍 Lieu : Opéra de Copenhague

📅 Date : 27 juin 2026

🌍 Pays : Danemark

⭐ Points forts : Retour d'un site emblématique; plateforme sur l'Opéra; décor portuaire

05 Bosnie-Herzégovine - Mostar, 31 juillet-1er août

L'ambiance électrisante de Mostar en fait un lieu de prédilection © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Mostar, c'est une institution de la Série mondiale. Présente pour la 10e fois au calendrier de la Série mondiale Red Bull Cliff Diving depuis 2015, cette étape est bâtie autour de l'une des structures les plus célèbres du sport. Le Stari Most, littéralement « Vieux Pont » en langue locale, est un pont de pierre du XVIe siècle depuis lequel les plongeurs se lancent directement dans les eaux émeraude de la rivière Neretva. Véritable chouchou des amateurs, l'étape doit sa popularité à des traditions locales profondément ancrées et à une histoire entrelacée avec celle de la Série mondiale Red Bull Cliff Diving.

📍 Lieu : Stari Most (vieux pont) et plateformes de la rivière Neretva, Mostar.

📅 Date : 31 juillet-1er août 2026

🌍 Pays : Bosnie-Herzégovine

⭐ Principaux faits marquants : 10e participation à la Série mondiale; plongeon depuis le pont emblématique; ambiance préférée des fans du sport

06 Italie - Polignano a Mare, 25-27 septembre

Polignano a Mare : maison spirituelle de la plongée en falaise européenne © Dean Treml/Red Bull Content Pool

S'il y a une étape qui définit la Série mondiale Red Bull Cliff Diving, c'est bien Polignano a Mare. Des plongeons depuis un balcon privé, des envols depuis le bord d'un pont, des athlètes qui se frayent un chemin dans cette ville animée jusqu'à la plateforme surplombant l'Adriatique; ce site des Pouilles a tout pour plaire aux amateurs de plongeon de falaise. Les falaises calcaires et l'amphithéâtre naturel de ce site accueillent les meilleurs plongeurs de falaise au monde pour une 13e année consécutive, ce qui en fait le site le plus visité de l'histoire de la Série mondiale. Polignano a Mare sera l'avant-dernière étape du calendrier; souvent un moment décisif pour les prétendants au titre. Des espoirs de championnat y ont déjà été confirmés, et cela pourrait bien se reproduire en 2026.

📍 Lieu : Falaises de Polignano a Mare, côte adriatique

📅 Date : 25-27 septembre 2026

🌍 Pays : Italie

⭐ Fait marquant : Plongeon depuis un balcon privé; atmosphère électrisante; moment charnière pour le championnat

07 Oman - Mascate, 12-14 novembre (nouvelle étape)*

Les plongeurs devront se frayer un chemin dans le wadi © Dean Treml/Red Bull Content Pool

* Sous réserve de confirmation définitive

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La saison 2026 devrait se clôturer dans le Golfe, dans une toute nouvelle destination à Mascate, où un littoral accidenté et des paysages désertiques offrent une scène grandiose pour le couronnement des champions de la Série mondiale. La finale de la Série mondiale Red Bull Cliff Diving 2026 se déroule sur deux des plus beaux décors du Sultanat : les profondeurs sauvages et escarpées du canyon calcaire de Wadi Hawer, et le front de mer historique de Mutrah, en plein cœur du port emblématique de Mascate.

📍 Lieu : Wadi Hawer, littoral de Mascate.

📅 Date : 12-14 novembre 2026

🌍 Pays : Oman

⭐ Fait marquant : Wadis et canyons reculés; plongeon de falaise dans sa forme la plus pure; couronnement des champions 2026

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Tu veux vivre l'action époustouflante en personne? Découvre comment rejoindre des milliers de spectateurs sur place dans l'un des sites uniques de la saison 2026.

Tu ne peux pas y être en personne ? Tu vas quand même en prendre plein les yeux. Chaque étape du plongée de falaise est diffusé en direct sur Red Bull TV , avec des angles aériens renversants, des ralentis qui capturent chaque vrille et chaque entrée dans l'eau, ainsi que des commentaires d'experts pour chaque plongeon à couper le souffle.

Consulte les heures de début des diffusions sur Red Bull TV pour chaque étape ci-dessous. Tous les horaires de diffusion sont sujets à changement. Pour le calendrier complet des événements, les nouvelles sur les athlètes et les mises à jour de diffusion tout au long de la saison, visite le site redbullcliffdiving.com.

Étape Location Date de diffusion Heure locale Heure de l'Est 1 Bali, Indonésie 24 mai 2026 20 h 00 WITA 8 h 00 EDT 2 St. Petersburg, États-Unis 6 juin 2026 13 h 00 EDT 13 h 00 EDT 3 Copenhague, Danemark 27 juin 2026 15 h 00 CEST 9 h 00 EDT 4 Mostar, Bosnie-Herzégovine 1er août 2026 16 h 30 CEST 10 h 30 EDT 5 Polignano a Mare, Italie 27 septembre 2026 13 h 30 CEST 7 h 30 EDT 6 Mascate, Oman* 14 novembre 2026 14 h 30 GST 6 h 30 EST

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