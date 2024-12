Los Angeles accueillera la Red Bull Dance Your Style World Final 2025

Red Bull Dance Your Style World Final Los Angeles Red Bull Dance Your Style World Final comes to the United States for the first time.

Le 9 novembre 2024, des centaines de danseurs, de fans et de spectateurs se sont rendus à Mumbai pour la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style 2024 . Célébration mondiale de la danse, d’une communauté et de sa culture, des milliers d’autres ont regardé les danseurs batailler pour remporter le titre tant convoité de champion du monde.

Le 9 novembre 2024, des centaines de danseurs, de fans et de spectateurs se sont rendus à Mumbai pour la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style 2024 . Célébration mondiale de la danse, d’une communauté et de sa culture, des milliers d’autres ont regardé les danseurs batailler pour remporter le titre tant convoité de champion du monde.