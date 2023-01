Red Bull Doodle Art : Règlement Officiel

AUCUN ACHAT NÉCESSAIRE POUR PARTICIPER OU GAGNER. À L’EXCEPTION DES MARQUES DU COMMANDITAIRE (VOIR CI-DESSOUS), LA PARTICIPATION NE DOIT PAS CONTENIR DE MARQUES, DE LOGOS, D’HABILLAGE COMMERCIAL OU DE PROMOTION DE MARQUES, PRODUITS OU SERVICES DE TIERS.

1. PÉRIODE DU CONCOURS :

Le Concours de griffonnages Red Bull Campus (le « Concours ») débute le 16 janvier 2023, à 12 h 00 heure normale de l’Est (« HNE ») et se termine le 10 mars 2023 à 23 h 59 HNE (la « Période du concours »).

2. ADMISSIBILITÉ :

Le Concours est ouvert aux résidents légaux du Canada qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur territoire de résidence à la date de participation. Les employés de Red Bull Canada, Ltée (le « Commanditaire ») et de ses sociétés mères, filiales, sociétés affiliées, agences de publicité, agences de relations publiques, fournisseurs de prix, y compris tout vendeur fournissant des services dans le cadre de ce Concours, et toute autre personne, entité ou entité participant à l’élaboration, à la production, à la mise en œuvre, à l’administration ou à l’exécution du Concours (collectivement, les « Sociétés affiliées au Commanditaire »), ainsi que les employés, agents, directeurs, agents (y compris les membres de leur famille immédiate, c’est-à-dire le conjoint, la mère, le père, la belle-famille, la grand-mère, le grand-père, le frère, la sœur, les enfants et les petits-enfants, ou ceux vivant sous le même toit) du Commanditaire ou de toute Société affiliée au Commanditaire ne sont pas admissibles à participer au Concours. Le Concours est assujetti à toutes les lois fédérales et provinciales applicables.

3. ACCEPTATION D’ÊTRE LÉGALEMENT LIÉ PAR LES RÈGLES :

En participant à ce Concours, vous indiquez que vous avez lu et que vous acceptez d’être légalement lié par les modalités de ce Règlement officiel (le « Règlement »).

4. POUR PARTICIPER :

Pour participer au Concours, remplissez l’une des méthodes de participation suivantes pendant la Période du Concours.

1. Site Web :

a. Visitez www.redbulldoodleart.com (le « Site Web ») et téléchargez le modèle de soumission de griffonnages (chacun, un « Modèle »).

b. Dessinez votre griffonnage sur le Modèle en utilisant la méthode de votre choix (stylo, crayon, feutre, numérique, etc.) à l’encre bleue ou noire et téléversez une image numérique originale numérisée du Modèle (le format du fichier doit être .jpeg ou .png, 5 Mo maximum).

c. Fournissez les renseignements requis (qui peuvent inclure votre adresse de courriel valide, votre nom complet, votre adresse postale complète et votre numéro de téléphone valide) et suivez toutes les instructions affichées.

2. En personne :

a. Pendant la Période du Concours, localisez un emplacement de participation en personne (chacun, un « Lieu de participation »).

b. Rendez-vous dans un Lieu de participation participant.

c. Dessinez votre griffonnage sur le Modèle fourni par le Commanditaire en utilisant la méthode de votre choix (stylo, crayon, feutre, etc.) à l’encre bleue ou noire et téléversez-le sur le site Web.

d. Fournissez les informations requises (qui peuvent inclure votre adresse de courriel valide, votre nom complet, votre adresse postale complète et un numéro de téléphone valide et pour que vous puissiez signifier que vous avez lu et accepté d’être légalement lié par les modalités de ce Règlement, les Conditions d’utilisation et la Politique de confidentialité du Commanditaire) et suivez toutes les instructions publiées (en personne et sur le site Web) et les instructions du représentant désigné du Commanditaire.

Les participations soumises conformément à ce qui précède et à toutes les autres conditions du présent Règlement officiel sont ci-après dénommées « Participations » ou, individuellement, une « Participation ».

Le Commanditaire n’est pas responsable des participations perdues, en retard, mal acheminées ou non reçues, peu importe la cause. En cas de litige sur la personne ayant soumis une Participation, la Participation sera réputée avoir été directement soumise par le titulaire autorisé du compte concerné utilisé pour participer au Concours. Le titulaire autorisé du compte est réputé être la personne physique qui est affectée au compte par l’entité concernée responsable de l’attribution de ces comptes.

5. DÉCLARATIONS ET GARANTIES REQUISES :

Vous devez satisfaire à tous les critères suivants, selon le cas, pour votre Participation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner votre disqualification.

En participant, vous déclarez et garantissez que :

(i) Votre Participation est votre propre travail original ou vous devez avoir tous les droits nécessaires pour publier ou publier de nouveau le contenu. Chaque Participation ne doit pas contenir de matériel qui violerait ou enfreindrait les droits d’une personne ou d’une entité, y compris, mais sans s’y limiter, les droits d’auteur, les marques commerciales ou les droits à la vie privée ou à la publicité, ou qui serait diffamatoire, menaçant, indécent, obscène ou offensant, ou qui serait illégal, en violation ou contraire à toute loi ou réglementation applicable, ou qui nécessiterait une licence d’un tiers.

(ii) Vous avez le consentement écrit exprès de toute personne identifiable apparaissant ou mentionnée dans votre participation ou vos participations pour que sa Persona (telle que définie ci-dessous) soit utilisée de la manière décrite dans le présent Règlement officiel, y compris le droit du Commanditaire d’utiliser votre Participation ou vos Participations à toute fin commerciale future sans restriction. Sur demande, vous obtiendrez le consentement écrit de ces personnes pour le Commanditaire sous la forme identifiée par le Commanditaire. Si une personne apparaissant dans une Participation n’a pas atteint l’âge de la majorité dans sa juridiction de résidence, le consentement écrit et la signature d’un parent ou d’un tuteur légal sont requis.

(iii) À l’exception des marques du Commanditaire (voir ci-dessous), la Participation ne fait référence à aucune personne autre que le participant, ni à aucun nom, produit ou service d’une entreprise ou d’une entité ou de marques de commerce, logos, droits d’auteur, présentation ou promotion de toute marque, produit ou service de tiers. Le Commanditaire vous accorde la permission limitée d’utiliser sa marque RED BULL dans votre Participation uniquement aux fins de participation. Vous devez immédiatement cesser toute utilisation de la marque RED BULL à l’expiration ou à la résiliation de ce Concours.

(iv) Votre Participation est appropriée pour un visionnement public. Sans limiter ce qui précède, votre Participation ne doit pas être obscène, sexuellement explicite, pornographique, dénigrante, diffamatoire, calomnieuse, ou contenir un contenu que le Commanditaire, à sa seule discrétion, juge inapproprié ou répréhensible. Votre ou vos Participations ne doivent pas non plus dénigrer ou jeter un éclairage négatif sur une personne, une entité ou une marque, un produit ou un service.

(v) Votre Participation est conforme à toutes les exigences et conditions du Commanditaire ou d’Instagram, selon le cas, en ce qui concerne l’utilisation de leurs services.

Le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion, de ne pas prendre en considération une Participation au Concours s’il estime que la Participation viole ou pourrait violer l’une des exigences susmentionnées ou ne respecte pas une quelconque disposition du présent Règlement. Vous acceptez de rembourser intégralement au Commanditaire toute perte, tout dommage et toute dépense, y compris les frais juridiques raisonnables (y compris, lorsque cela est autorisé, les frais d’avocat raisonnables) qu’il pourrait subir en raison de la violation d’une déclaration ou d’une garantie que vous avez faite ou de l’utilisation de tout droit que vous avez accordé au Commanditaire en vertu des présentes. En participant, vous accordez par la présente au Commanditaire une licence perpétuelle, irrévocable, exclusive, mondiale, libre de redevances, pouvant faire l’objet d’une sous-licence et librement cessible, lui permettant de reproduire votre Participation et d’utiliser, d’exploiter, de copier, de modifier, d’adapter, d’éditer, de publier et d’afficher la Participation sous quelque forme, de quelque manière, dans quelque lieu que ce soit, média ou technologie actuellement connus ou développés ultérieurement (y compris, sans s’y limiter, en tant qu’actif non fongible) à toutes fins, y compris, sans s’y limiter, à des fins commerciales ou d’échange, de publicité et de promotion, comme le commanditaire et ses licenciés ou cessionnaires le déterminent, sans autre compensation, notification ou autorisation. De plus, en participant, vous renoncez à tout droit moral que vous pourriez avoir sur toute Participation en faveur du Commanditaire.

En soumettant votre Participation, vous accordez également au Commanditaire le droit mondial, perpétuel, irrévocable, entièrement sous-licenciable et librement transférable, mais non l’obligation, d’utiliser tous les noms, identités, titres, ressemblances, apparences distinctives, ressemblances physiques, images, portraits, images, photographies (fixes ou mobiles), personnages à l’écran, voix, styles vocaux, déclarations, gestes, maniérismes, personnalités, les caractéristiques de performance, les données biographiques, les signatures et tout autre indice ou imitation d’identité ou de ressemblance énumérés, fournis, référencés ou autrement contenus dans la participation et/ou l’image (tous les attributs, collectivement, par personne, une « Persona ») à des fins de publicité et de commerce, dans tout format, support ou technologie actuellement connus ou développés ultérieurement sans autre avis, approbation ou compensation, sauf si la loi l’interdit.

6. LIMITE D’ENTRÉE :

Il n’y a pas de limite au nombre de participations par Participant admissible. Vous pouvez soumettre plusieurs Participations au Concours. Si le Commanditaire découvre (à l’aide de toute preuve ou d’autres renseignements mis à la disposition du Commanditaire ou autrement découverts par le Commanditaire) qu’une personne a tenté d’utiliser un moyen non conforme à l’interprétation du Commanditaire de la lettre et de l’esprit du présent Règlement pour participer ou autrement participer à ce Concours ou pour le perturber, elle pourrait être disqualifiée du Concours à la seule et absolue discrétion du Commanditaire. Les Parties au Concours et chacun de leurs agents, employés, directeurs, successeurs et ayants droit respectifs (collectivement, les « Parties exonérées ») ne sont pas responsables et n’acceptent aucune responsabilité de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les Participations tardives, perdues, mal acheminées, retardées, incomplètes ou incompatibles et/ou d’autres renseignements (qui sont tous nuls). Une Participation peut être rejetée si, à la seule et absolue discrétion du Commanditaire : (i) la Participation n’est pas soumise et reçue conformément au présent Règlement pendant la Période du Concours; et/ou (ii) toute information associée à la Participation est considérée par le Commanditaire, à sa seule et absolue discrétion, comme n’étant pas exacte, véridique et/ou autrement conforme au présent Règlement.

7. VÉRIFICATION :

Le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion, d’exiger une preuve d’identité et/ou d’admissibilité (sous une forme acceptable pour le Commanditaire, y compris sans limitation, pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement) : (i) aux fins de vérification de l’admissibilité d’une personne à participer à ce Concours; (ii) aux fins de vérification de l’admissibilité et/ou de la légitimité de toute œuvre d’art et/ou autre information saisie (ou soi-disant saisie) aux fins de ce Concours; et/ou (iii) pour toute autre raison que le Commanditaire juge nécessaire, à sa seule et absolue discrétion, aux fins d’administrer ce Concours conformément à l’interprétation du Commanditaire de la lettre et de l’esprit du présent Règlement. L’incapacité à fournir une telle preuve à l’entière satisfaction du Commanditaire dans le délai spécifié par le Commanditaire peut entraîner la disqualification à la seule et absolue discrétion du Commanditaire. Le seul facteur déterminant le temps aux fins de ce Concours sera le ou les dispositifs officiels de chronométrage utilisés par le Commanditaire.

8. SÉLECTION DES GAGNANTS :

Après la clôture de la Période du Concours, un groupe admissible de juges compétents et indépendants (un « Jury national ») sélectionnera le gagnant (le « Gagnant national ») en fonction des critères suivants (les « Critères d’évaluation »), comme suit : (a) la créativité; (b) les compétences artistiques; et (c) l’angle de l’amour de la vie. Les Critères d’évaluation auront un poids égal.

Le participant admissible associé à la Participation ayant obtenu le score le plus élevé sera admissible pour gagner le Prix national (défini ci-dessous) (sous réserve du respect du présent Règlement). Les chances de gagner dépendent du nombre et du calibre des Participations admissibles reçues conformément au présent Règlement.

Pour être clair, les Panels de juges peuvent examiner plusieurs participations similaires; dans ce cas, les juges peuvent prendre en compte le moment où ces participations ont été soumises pour prendre leur décision mais ne seront pas tenus de désigner comme gagnant potentiel la première soumission de ces participations similaires. Le gagnant sélectionné est assujetti à une vérification de l’admissibilité et de la conformité au présent Règlement.

9. PRIX :

Il y a un (1) prix à gagner. Après vérification de l’admissibilité et du respect du présent Règlement officiel, le Gagnant national recevra le prix suivant (le « Prix national ») :

Accès pour le Gagnant national afin d’assister et de prendre part à l’exposition finale mondiale (l’« Exposition mondiale ») aux alentours du 25-28 mai 2023, à un endroit qui sera déterminé par le Commanditaire à sa seule discrétion.

Un (1) billet d’avion aller-retour en classe économique entre l’aéroport-passerelle le plus proche de la résidence du Gagnant national (tel que déterminé par le Commanditaire à sa seule discrétion) et l’aéroport-passerelle le plus proche de l’Exposition mondiale.

Hébergement standard à l’hôtel (une chambre, occupation double, chambre et taxe uniquement) dans un hôtel sélectionné par le Commanditaire à sa seule discrétion, à la ou aux dates sélectionnées par le Commanditaire à sa seule discrétion.

Nourriture et boissons pendant le séjour du Gagnant national (conformément aux limitations spécifiées par le Commanditaire à sa seule et absolue discrétion).

L’accès à des ateliers, des galeries et d’autres événements similaires, tels que déterminés par le Commanditaire à sa seule discrétion.

La valeur au détail approximative du Prix national est de 3 500 $ CA, sur la base d’un exemple hypothétique de départ de Toronto (la valeur au détail réelle peut varier en fonction du point de départ).

Le Prix national sera décerné « TEL QUEL ». Le Commanditaire et ses Sociétés affiliées ne font ni n’offrent aucune garantie, expresse ou implicite (y compris, sans s’y limiter, la qualité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en rapport avec ce Concours ou tout prix. Les détails et la disponibilité des prix peuvent être modifiés, auquel cas un prix de valeur égale peut être substitué à la seule discrétion du Commanditaire. Tous les préparatifs de voyage doivent être effectués par l’intermédiaire de l’agent du Commanditaire. Tous les autres coûts et dépenses associés à l’acceptation et à l’utilisation du prix qui ne sont pas spécifiquement prévus dans les présentes (tels que les frais de sécurité, les pourboires, les frais de bagages, les repas et le transport, les frais de service ou d’installation, les frais personnels d’hébergement, les frais de sécurité, les taxes et toutes les autres dépenses non spécifiées ci-dessus) relèvent de la seule responsabilité du ou des gagnants. Le gagnant du prix peut être tenu de présenter une carte de crédit au moment de l’enregistrement à l’hôtel. Le transport terrestre peut être fourni à la place du transport aérien si le participant gagnant réside dans un rayon de 125 miles de la destination, et aucune compensation ou substitution ne sera fournie pour la différence de valeur. Le gagnant doit posséder et montrer des documents de voyage valides avant le départ (par exemple, une preuve de vaccination et/ou un test de dépistage de la COVID négatif, un passeport, un visa, un permis de conduire valide ou toute autre pièce d’identité acceptable émise par le gouvernement), et doit signer la déclaration du Commanditaire et libérer tout autre document qui lui est fourni avant l’émission du billet. Dans l’éventualité où le gagnant du Grand prix ne dispose pas d’un passeport valide et/ou de documents de voyage valides pour tout voyage requis, tel que déterminé à la seule discrétion du Commanditaire, ce concurrent sera disqualifié, et le concurrent admissible suivant ayant obtenu le meilleur score pourra se voir attribuer le prix. Une fois que les billets d’avion ont été émis, aucun changement ne sera autorisé. Le Commanditaire déterminera la compagnie aérienne, les aéroports, l’itinéraire de vol et l’hôtel à sa seule discrétion. Des restrictions, conditions et limitations relatives au voyage et à l’hébergement peuvent s’appliquer. Le Commanditaire ne remplacera pas les billets ou les bons de voyage perdus, endommagés ou volés.

Aucun remboursement ou compensation ne sera versé en cas d’annulation ou de retard de l’Exposition mondiale ou du Prix national ou de toute partie de ceux-ci. Le Commanditaire ne sera pas responsable si l’Exposition mondiale, ou toute partie de celle-ci, est annulée ou retardée. Le Commanditaire peut, à sa seule discrétion, tenter de reporter un événement futur. L’accès à l’Exposition mondiale est soumis à certaines conditions générales, telles que spécifiées par l’emplacement de l’Exposition mondiale. Toutes les conditions générales de l’Exposition mondiale peuvent s’appliquer si l’Exposition mondiale est annulée en raison de la météo, d’un cas de force majeure, d’un acte de terrorisme, de troubles civils, d’une crise de santé publique ou de toute autre raison. Les détails exacts seront déterminés à la seule discrétion du Commanditaire.

REMARQUE IMPORTANTE : Pour participer à l’Exposition mondiale, vous devez accepter séparément les conditions générales fournies par l’organisateur local de l’Exposition mondiale. S’ils ne sont pas acceptés, le Commanditaire (à sa seule discrétion) peut vous disqualifier du Concours et ne recevra pas le Prix national.

10. JETONS NON FONGIBLES (« NFT ») :

Dans le cas où des NFT sont extraits en lien avec ce Concours, vous accordez par les présentes au Commanditaire, aux Sociétés affiliées du Commanditaire et/ou à tout autre tiers impliqué dans le développement et la production des NFT (« Parties exécutrices de NFT »), toutes les licences, approbations et autorisations nécessaires pour mentir la NFT et/ou remplir tous les documents pertinents nécessaires dans ce contexte et/ou jugés nécessaires par les Parties exécutrices de NFT. Si vous n’accordez pas les licences et/ou ne remplissez pas les documents jugés nécessaires par le Commanditaire (agissant à sa seule discrétion), le Commanditaire peut vous disqualifier du Concours. Le Commanditaire peut nommer un finaliste approprié conformément au processus de sélection.

La création de NFT peut être proposée par une plateforme tierce et être soumise à des conditions générales distinctes de la tierce partie, situées sur le site Web de la création de NFT, que vous devez accepter pour pouvoir créer un NFT.

Les Parties exécutrices des NFT ne seront pas responsables et n’assumeront aucune responsabilité en ce qui concerne les NFT et/ou le processus de création.

11. NOTIFICATION DU GAGNANT POTENTIELET PROCESSUS DE CONFIRMATION :

Le gagnant potentiel sera avisé par le Commanditaire par courriel ou par téléphone aux coordonnées fournies par le gagnant lors de sa participation.

PERSONNE N’EST UN GAGNANT À MOINS QUE LE COMMANDITAIRE NE LE CONFIRME OFFICIELLEMENT CONFORMÉMENT À CE RÈGLEMENT. AVANT D’ÊTRE DÉCLARÉ GAGNANT NATIONAL CONFIRMÉ, le gagnant potentiel devra signer et dans les quarante-huit (48) heures suivant l’avis tous les documents requis qui incluront le formulaire de déclaration et de décharge du Commanditaire, qui (entre autres) : (i) confirme la conformité au présent Règlement; (ii) reconnaît l’acceptation du Prix applicable (tel qu’attribué); (iii) dégage le Commanditaire et toutes les autres Parties exonérées de toute responsabilité en lien avec ce Concours, leur participation et/ou l’attribution et l’utilisation/la mauvaise utilisation du Prix applicable ou d’une partie de celui-ci; et (iv) accepte la publication, reproduction et/ou autre utilisation de leur nom, identité, titre, ressemblance, apparence distinctive, ressemblance physique, image, portrait, image, photographie (qu’elle soit fixe ou en mouvement), persona d’écran, voix, style vocal, relevés, geste, maniabilité, personnalité, caractéristique de performance, données biographiques, signature, et tout autre indice ou imitation d’identité ou de ressemblance. Si le gagnant potentiel : (a) ne retourne pas les documents du Concours dûment signés dans le délai prescrit; (b) ne peut accepter (ou ne veut pas accepter) le Prix applicable (tel qu’attribué) pour quelque raison que ce soit; et/ou (c) est considéré comme une violation du présent Règlement (le tout tel que déterminé par le Commanditaire à sa seule et absolue discrétion); alors ils peuvent, à la seule et absolue discrétion du Commanditaire, être disqualifiés (et, si disqualifié, perdra tous les droits sur le Prix applicable) et le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion et si le temps le permet, pour sélectionner un autre participant admissible parmi les Participations admissibles restantes conformément au présent Règlement (auquel cas les dispositions précédentes du présent article s’appliqueront à ce gagnant admissible nouvellement sélectionné).

12. AUCUNE RESPONSABILITÉ NI INDEMNISATION :

En vous inscrivant à ce Concours, vous acceptez de libérer et d’exonérer les Parties exonérées de toute réclamation, perte et dommage découlant de votre participation à ce Concours ou à toute activité liée au Concours et de l’acceptation et de l’utilisation, du mauvais usage ou de la possession de tout prix attribué en vertu des présentes (y compris, sans s’y limiter, toute fausse déclaration de votre part dans le cadre du Concours; toute non-conformité de votre part au présent Règlement; les réclamations présentées par des personnes ou des entités autres que les parties au présent Règlement découlant de votre participation au concours ou y étant liées; l’acceptation, la possession, le mauvais usage ou l’utilisation de tout prix ou la participation à toute activité liée au concours ou la participation au présent Concours; tout mauvais fonctionnement, toute erreur ou tout autre problème découlant de la collecte, du traitement ou de la conservation des renseignements sur la Participation; ou toute erreur typographique ou autre dans l’impression, l’offre ou l’annonce d’un gagnant). Ce qui précède comprend, sans s’y limiter, toute réclamation pour blessure corporelle, perte ou dommage matériel, ou décès découlant de quelque façon que ce soit du Concours.

Si l’utilisation de votre Participation par le Commanditaire fait que le Commanditaire fait l’objet d’une réclamation de la part d’un tiers (y compris, mais sans s’y limiter, une réclamation pour contrefaçon), vous acceptez d’indemniser et de dégager de toute responsabilité les Parties exonérées, et toutes les personnes agissant par, à travers, sous ou de concert avec elles, contre tous les dommages, coûts, jugements et dépenses (y compris les frais d’avocat raisonnables) que les Parties exonérées (ou l’une d’entre elles) peuvent encourir en raison de l’utilisation de votre Participation.

13. TERMES GÉNÉRAUX :

Ce Concours est soumis à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales applicables. Les décisions du Commanditaire concernant tous les aspects de ce Concours sont finales et contraignantes pour tous les participants, sans droit d’appel.

TOUTE PERSONNE JUGÉE PAR LE COMMANDITAIRE COMME ÉTANT EN VIOLATION DE L’INTERPRÉTATION PAR LE COMMANDITAIRE DE LA LETTRE ET/OU DE L’ESPRIT DE CES RÈGLES POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT EST SUJETTE À LA DISQUALIFICATION À LA SEULE ET ABSOLUE DISCRÉTION DU COMMANDITAIRE À TOUT MOMENT.

Le Commanditaire se réserve le droit, sous réserve uniquement de l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux (la « Régie ») au Québec, de retirer, de modifier ou de suspendre ce Concours (ou de modifier le présent règlement) de quelque façon que ce soit, dans le cas d’une cause hors du contrôle raisonnable du Commanditaire qui interfère avec le bon déroulement du Concours tel que prévu par le présent Règlement, y compris, sans s’y limiter, toute erreur, tout problème, toute falsification, toute intervention non autorisée, toute fraude ou toute défaillance de quelque nature que ce soit. Toute tentative de miner le fonctionnement légitime de ce Concours de quelque manière que ce soit (tel que déterminé par le Commanditaire à sa seule et absolue discrétion) peut constituer une violation des lois criminelles et civiles et si une telle tentative est faite, le Commanditaire se réserve le droit de demander des remèdes et des dommages dans toute la mesure permise par la loi. Le Commanditaire se réserve le droit, sous réserve de l’approbation de la Régie du Québec seulement, d’annuler, de modifier ou de suspendre ce Concours, ou de modifier le présent Règlement, de quelque façon que ce soit, sans préavis ni obligation, en cas d’accident, d’impression, d’administration ou d’erreur de quelque nature que ce soit, ou pour toute autre raison que ce soit. Le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, d’annuler, de modifier ou de suspendre ce Concours, ou de modifier le présent Règlement, de quelque manière que ce soit, sans préavis ni obligation, en cas d’accident, d’erreur d’impression, d’erreur administrative ou autre de quelque nature que ce soit, ou pour toute autre raison que ce soit.

En s’inscrivant à ce Concours, chaque participant consent expressément à ce que le Commanditaire, ses agents et/ou représentants, stockent, partagent et utilisent tout renseignement personnel soumis dans le but d’administrer le Concours et conformément à la politique de confidentialité du Commanditaire (située à l’adresse suivante https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_CA/202212061013/fr_CA/privacy.html ). Cette section ne limite pas les autres consentements qu’une personne peut donner au Commanditaire ou à d’autres en ce qui concerne la collecte, l’utilisation et/ou la divulgation de ses renseignements personnels. Vous pouvez également choisir d’être ajouté à la base de données des clients du Commanditaire et de permettre au Commanditaire de vous contacter à l’avenir pour des raisons promotionnelles ou autres. Vous pouvez choisir de ne pas recevoir de telles communications comme indiqué dans la Politique de confidentialité du Commanditaire ou comme indiqué dans tout matériel de marketing (par exemple, en utilisant la fonction « Se désabonner » fournie dans le pied de page des courriels du Commanditaire).

Le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion, sous réserve de l’approbation de la Régie du Québec, pour ajuster l’une des dates, les délais et/ou autres mécaniciens du Concours stipulés dans le présent Règlement, dans la mesure jugée nécessaire par le Commanditaire, à des fins de vérification de la conformité de tout participant ou d’autres renseignements au présent Règlement, ou à la suite de tout problème technique ou autre, ou à la lumière de toute autre circonstance qui, de l’avis du Commanditaire, à sa seule et absolue discrétion, influer sur l’administration appropriée du Concours, comme prévu dans le présent Règlement; ou pour toute autre raison.

Pour les résidents du Québec : Tout litige relatif au déroulement ou à l’organisation d’un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Tout litige concernant l’attribution d’un prix ne peut être soumis au conseil que dans le but d’aider les parties à parvenir à un règlement.

En cas de divergence ou d’incohérence entre les modalités du présent Règlement anglais et les divulgations ou autres déclarations contenues dans tout matériel lié au Concours, y compris, mais sans s’y limiter, la version française du présent Règlement et/ou toute instruction ou interprétation du présent Règlement donnée par tout représentant du Commanditaire, les modalités du présent Règlement anglais prévaudront, régiront et contrôleront dans toute la mesure permise par la loi.

L’invalidité ou l’inapplicabilité de toute disposition du présent Règlement n’affecte pas la validité ou l’applicabilité de toute autre disposition. Dans le cas où une disposition serait jugée invalide, inapplicable ou illégale, les présentes Règles resteront par ailleurs en vigueur et seront interprétées conformément aux termes comme si la disposition invalide ou illégale ne figurait pas dans les présentes.

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, tous les problèmes et questions concernant l’élaboration, la validité, l’interprétation et l’applicabilité du présent Règlement ou les droits et obligations des participants, du Commanditaire ou de toute autre Partie exonérée dans le cadre du Concours seront régis et interprétés conformément aux lois nationales de la province de l’Ontario et aux lois fédérales du Canada qui s’y appliquent, sans donner effet à un choix de règles ou de dispositions de conflit de lois qui entraîneraient l’application des lois d’une autre juridiction. Les parties consentent par la présente à la compétence exclusive des tribunaux situés en Ontario pour toute action visant à faire appliquer (ou autrement liée à) ce Règlement.

AUCUNE AFFILIATION : Ce Concours n’est aucunement commandité, approuvé ou administré par Instagram, ni associé à Instagram. Toute question, tout commentaire ou toute plainte concernant le Concours doit être adressé au Commanditaire.

RÈGLEMENT ABRÉGÉ :

AUCUN ACHAT NÉCESSAIRE. Ouvert aux résidents canadiens ayant atteint l’âge de la majorité. Commence le 16 janvier 2023 à minuit (HNE) et se termine le 10 mars 2023 à 23 h 59 (HNE). Un prix offert consistant en un voyage pour assister et participer à l’exposition finale mondiale du 25 au 28 mai 2023. La valeur au détail approximative est de 3 500 $ CA, sur la base d’un exemple hypothétique de départ de Toronto (la valeur au détail réelle peut varier en fonction du point de départ). Les chances dépendent du nombre et du calibre des participations admissibles. Règles complètes et détails de participation disponible au www.redbulldoodleart.com .