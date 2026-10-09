Comment Dan et Gee Atherton ont bâti Red Bull Hardline Colombie-Britannique

La tenue de Red Bull Hardline British Columbia les 16 et 17 octobre ne sera pas pour les âmes sensibles. Dernière édition de la course de vélo de montagne de descente la plus extrême au monde, qui s’est déjà déroulée au Pays de Galles et en Tasmanie, le parcours de Cypress Mountain a permis aux frères Dan et Gee Atherton de pousser leur vision vers de nouveaux horizons et de nouveaux sommets.

Plus de huit mois se sont écoulés depuis le dernier Hardline, dans l’État australien de la Tasmanie. La série est enfin de retour, au grand bonheur des frères Atherton et des riders déterminés à démontrer leur talent sur un tout nouveau parcours.

« On a eu l’événement en Tasmanie en février, mais rien depuis », dit Gee. « J’ai l’impression qu’on attend un Hardline depuis une éternité. J’ai trop hâte! »

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01 Derrière la décision d’amener Red Bull Hardline au Canada

La première édition de Red Bull Hardline a eu lieu dans la vallée de Dyfi, au Pays de Galles, en 2014, et s’est tenue chaque année pendant plus d’une décennie. Puis, en 2024, un nouveau chapitre s’est ouvert avec l’arrivée de Red Bull Hardline Tasmania au Maydena Bike Park. Alors, pourquoi la Colombie-Britannique a-t-elle été choisie pour accueillir un troisième parcours?

Dan Atherton à Red Bull Hardline 2014 © Duncan Philpott/Red Bull Content Pool

Dan explique que tout revient à l’équipe de Red Bull Canada, qui a vu en premier le potentiel de la région entourant Vancouver. « Toute l’équipe est venue nous voir à Hardline Wales en 2025, et ils étaient vraiment passionnés », se souvient-il. « Ils étaient complètement investis, et on savait que si on construisait quelque chose là-bas, ce serait un succès. »

Compte tenu de la riche histoire de la région en course de descente, accueillir Hardline en Colombie-Britannique allait de soi pour les frères Atherton, d’autant plus que le duo a passé beaucoup de temps dans cette province. « Cette scène est immense », dit Gee. « Très tôt dans notre carrière, on a été attirés par la région et on a compris à quel point c’était un endroit spécial. C’est le berceau du vélo de montagne. »

Un saut dans le brouillard © Tyler Ravelle Quotation On ne peut pas simplement prendre Hardline et le poser n’importe où. Gee Atherton

Comme l’arrière-pays gallois et la vallée de la Derwent en Tasmanie, la Colombie-Britannique offre des paysages spectaculaires et des forêts verdoyantes. Si tu dois dévaler une montagne, autant le faire avec un décor de rêve, non? « On ne peut pas simplement prendre Hardline et le poser n’importe où », dit Gee. « Il lui faut cet élément naturel grandiose. »

L’autre grand avantage d’organiser l’événement en Colombie-Britannique, c’est que même s'il a le même ADN que les deux autres sites, il offre quelque chose d’unique et sera très différent des parcours du Pays de Galles et de Tasmanie.

02 Choisir le site idéal en Colombie-Britannique

Pour trouver le lieu précis parmi les forêts denses et les côtes luxuriantes de l’ouest du Canada, les frères se sont appuyés sur les connaissances locales, notamment celles de riders légendaires de la région comme Jackson Goldstone . Selon Dan, Goldstone et les riders qui ont grandi dans le coin ont participé activement au repérage et recommandé les meilleurs endroits pour l’événement.

Avec cette même intention des Atherton de faire briller le pays de Galles à la première édition de Hardline, il importait à des riders comme Goldstone d’offrir une célébration tout aussi grandiose sur leur propre terrain. « Ils nous ont proposé des endroits incroyables », dit Dan. « Ça m’impressionne toujours de voir à quel point les riders sont passionnés par Hardline. »

L’équipe a fini par retenir quelques sites possibles. Des restrictions administratives en ont écarté certains d’emblée, tout comme le manque d’infrastructures. Mais l’objectif restait de trouver une destination capable d’accueillir un parcours costaud.

« Il y a beaucoup de travail en coulisses pour que Hardline puisse voir le jour, mais on a toujours gardé le parcours et les éléments naturels au premier plan », explique Gee. « On n’irait jamais quelque part simplement parce que c’est pratique côté logistique ou échéancier. Tout part du parcours. »

Au milieu des arbres de Cypress Mountain © Tyler Ravelle Quotation Il y a beaucoup de travail en coulisses pour que Hardline puisse voir le jour, mais on a toujours gardé le parcours et les éléments naturels au premier plan Gee Atherton

Cette approche confère une véritable intégrité à la série. C’est en restant concentrés uniquement sur la meilleure expérience de descente possible pour les athlètes et les partisans que Hardline a su perdurer depuis dix ans et s'étendre sur trois continents.

Plutôt que de se soucier des petits détails logistiques, les frères se posent deux questions clés pour trouver le lieu parfait : « Est-ce le meilleur endroit au monde pour un parcours de Hardline? Et peut-on y bâtir l’une des courses de vélo de montagne les plus incroyables au monde? Si la réponse n’est pas oui, on n’y va pas. C’est toujours le parcours qui prime », dit Gee.

03 Pourquoi Cypress Mountain est le choix idéal pour le Red Bull Hardline

Les frères ont fini par arrêter leur choix sur Cypress Mountain, dans le parc provincial Cypress, juste au nord de Vancouver. S’il est possible de ressentir un coup de foudre pour une montagne, c’en était un. « Oh mon Dieu, quelle montagne incroyable! » s’enthousiasme Gee.

Les frères sont arrivés au début de 2025 pour gravir la montagne pour la première fois. Ils ont fait la montée à pied par eux-même, avant de retrouver l’équipe locale sur les pentes rocailleuses du sommet de 1 440 m. Ce qu’ils ont vu leur a coupé le souffle.

Dan et Gee Atherton ont participé à l'édition de Colombie-Britannique © Tyler Ravelle

« C’est une montagne impressionnante », dit Gee. « Elle surplombe toute la baie, et la pente plonge en contrebas avec ses affleurements rocheux, ses arbres et d'incroyables ondulations partout sur la montagne. »

« C’est vraiment unique », confirme Dan. « Le vélo de montagne moderne s’est développé autour de cette côte de la rive nord, alors c'était une expérience empreinte d'humilité d’être là-haut et de voir ça de nos propres yeux. »

Une fois l’emplacement déterminé, la construction du parcours et la mise en place ont progressé rapidement. Le légendaire constructeur de sentiers de vélo de montagne Viper (alias Justin Wyper, constructeur en chef de Hardline) et son équipe de dix personnes sont passés à l’action pour transformer le rêve de la montagne en réalité de descente.

04 Construire le parcours de Red Bull Hardline Colombie-Britannique

Pendant que les Atherton supervisaient de loin, avec quelques visites sur place, Viper a dirigé la création du parcours. En parcourant le tracé ensemble, ils l’ont laissé décider de ce qui fonctionnerait. Les frères racontent qu'ils ont immédiatement été emballés par certains éléments qui se démarquaient. L’essentiel, comme pour les parcours précédents de Hardline, était de repérer les éléments naturels qui se prêtaient à une intégration dans une piste de descente.

Même si la nature a guidé le travail, la tâche n’a pas été facile, tant pour la construction que pour l'élaboration de la fluidité du parcours.

« On avait repéré certains sauts avec certaines zones d'atterrissages, mais ça évolue constamment », explique Gee. « On proposait quelque chose, puis Viper disait : “Ok, mais il faut garder de la vitesse pour l’élément qui suit”, et ainsi de suite. La piste se bâtit graduellement, couche par couche. »

Occupés à préparer le parcours pour Red Bull Hardline © Tyler Ravelle Inspection du saut... © Tyler Ravelle ...et de l'atterrissage © Tyler Ravelle On s'y met © Tyler Ravelle Jackson Goldstone admire la piste © Tyler Ravelle

L’évolution s’est poursuivie tout au long de la construction, l’équipe travaillant jusqu’à la dernière minute pour en maximiser le potentiel. Pioches, scies et tronçonneuses ont été de la partie : il a fallu déplacer des tonnes de terre, construire des virages relevés en bois et tracer des lignes en plein cœur de bosquets d’arbres.

Sans parler des énormes sauts avec des zones d’atterrissage précises, entourées de rochers et d’encore plus d’arbres. Le tout donne un parcours super exigeant physiquement, où les riders peuvent s’attendre à de nombreuses compressions et à une force G intense.

Le parcours qui en résulte est non seulement technique et rocailleux, mais aussi en dévers, ce qui veut dire que le sol est incliné sur le côté, rendant le bord extérieur d’un virage plus bas que l’intérieur. Autrement dit, c’est l’inverse d’une piste de descente traditionnelle. C’est comme si le parcours a été viré à l'envers.

Une caractéristique marquante est une longue dalle rocheuse en dévers, soit un virage que les riders abordent par la gauche. La ligne la plus naturelle serait peut-être de partir à droite, sur une roche inégale et glissante menant à un virage relevé en terre sculptée. Les riders pourraient aussi choisir de sauter d’environ quatre mères depuis un affleurement élevé, atterrissant directement dans le virage. Dans les deux cas, les sueurs froides sont garanties.

Cette dalle de roche va tenir les riders en haleine © Tyler Ravelle

Puis il y a le « lily pad » qui mène au dernier tiers du parcours : un écart de 30 m, une chute de 9 m et un dénivelé de 543 m sur environ 2 000 m. Le tout représente un défi à la fois très complexe et excitant pour les riders qui souhaitent s’y attaquer.

Quant à ce qui les emballe, Dan affirme que c’est un parcours qui récompense la capacité du rider à lire la fluidité de la piste. Il ne s’agit pas d’un seul obstacle, mais de tous les enchaîner pour réaliser une descente victorieuse.

« La section du milieu est à surveiller », dit-il. « C’est une chose après l’autre, sans répit, avec plusieurs éléments enchaînés. En réussir un est déjà impressionnant, mais dès qu’on atterrit, on se retrouve devant une autre chute, puis dans un saut au-dessus d’une route. C’est tellement cool. »

La piste est non seulement très novatrice et exigeante pour les riders, mais elle évolue encore, car les conditions de course et la météo du jour J (quelle qu’elle soit) ajouteront une toute nouvelle dimension au parcours.

« Ce qui est génial avec Hardline, c’est que ça reste avant tout une course », dit Gee. « Les éléments sont superbes, mais ils deviennent différents quand on les aborde à pleine vitesse et dans les conditions du jour de la course. Au bout du compte, c’est une course de vélo de montagne de descente brute, où les gars essaient de gagner des dixièmes de seconde tout en conservant leur vitesse pour l’élément suivant. C’est ce qui rend ça si dingue. »

Quant à savoir comment le parcours de la C.-B. se compare aux autres éditions, Gee explique : « Je pense qu’il se rapproche de celui du pays de Galles, avec un aspect plus technique. Les riders devront être intelligents, contrôler leur vitesse et lever un peu le pied. Ils affrontent un dénivelé énorme sur un parcours rocailleux et abrupt, alors ce sera exigeant. »

Le rider canadien Jackson Goldstone examine le parcours © Tyler Ravelle

Parmi les coureurs qu’ils ont particulièrement hâte de voir s’attaquer au parcours, ils citent Goldstone, aux côtés de Rónán Dunne et Charlie Hatton.

« Il y a évidemment un aspect de Coupe du monde, puisque ce sont ces gars-là qui débarquent directement ici. Ils vont être excitants à regarder, mais j’aime l’élément d’imprévu qu'apporte Hardline », dit Gee. « Le plus excitant, ce sont les riders qu’on ne voit pas nécessairement sur les podiums de la Coupe du Monde chaque fin de semaine. Hardline, c’est l’occasion pour eux de sortir de leur coquille et se retrouver dans leur élément. »

05 Est-ce que Red Bull Hardline pourrait ajouter un quatrième site?

Un nouveau site pour Red Bull Hardline verra-t-il le jour dans le futur? © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Avec Red Bull Hardline Colombie-Britannique à l’horizon et une communauté qui en redemande, la question qui s’impose pour les frères Atherton est de savoir quelle sera la prochaine étape.

« Quand on a lancé ça, c’était juste un petit événement au Pays de Galles », dit Dan. « Maintenant, il y a tellement d’engouement et d’enthousiasme pour Hardline. »

« Il y a un potentiel énorme », ajoute Gee. « Ce sport a tellement de potentiel. Les riders sont emballés, les spectateurs aussi, alors qui sait jusqu’où ça peut aller? »

Red Bull Hardline British Columbia aura lieu les 16 et 17 octobre. Tu pourras suivre toute l’action des finales EN DIRECT sur Red Bull TV le samedi 17 octobre.

À propos de l’auteur Qui est Tom Ward ? Tom Ward écrit sur le sport, la culture et le climat pour des publications comme GQ, Esquire, Wired et le Sunday Times. Il est l’auteur des romans TIN CAT et The Lion And The Unicorn.