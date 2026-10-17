Red Bull Hardline C.-B. : Vermette et Hemstreet entrent dans l’histoire

Red Bull Hardline a débarqué au Canada pour la toute première fois le 16 octobre 2026, avec plus de 10 000 spectateurs qui ont pris d'assaut Cypress Mountain, en Colombie-Britannique. L'événement a réuni 31 des meilleurs riders de vélo de montagne de descente au monde pour s'affronter sur l'un des parcours les plus difficiles du sport.

Des athlètes venus de neuf pays se sont attaqués à des sauts massifs, à des éléments rocheux techniques et à des descentes vertigineuses. Chez les hommes, Asa Vermette a remporté sa troisième victoire à Red Bull Hardline avec un temps de 3:30,061, devenant ainsi le premier rider de l’histoire à s’imposer dans toutes les éditions de Red Bull Hardline : Pays de Galles, Tasmanie et maintenant, Colombie-Britannique.

Trois d'affilée – Asa Vermette célèbre sa victoire historique © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Chez les femmes, Gracey Hemstreet , originaire de Colombie-Britannique, est entrée dans l’histoire à son tour en devenant la toute première femme à remporter Red Bull Hardline Colombie-Britannique avec un temps de 5:32,027, venant s’ajouter aux trois victoires qu’elle avait déjà décrochées en Tasmanie.

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Les montagnes de la Colombie-Britannique ont livré exactement ce que les riders et les partisans étaient venus chercher : des courses de calibre mondial, des moments inoubliables et un nouveau chapitre marquant dans l’histoire de Red Bull Hardline.

01 L’histoire s’écrit à Red Bull Hardline Colombie-Britannique 2026

Après des jours de préparation et de séances d'essais, les riders ont dû relever le défi ultime lorsque la journée de course est arrivée en Colombie-Britannique un jour plus tôt que prévu. En raison de la météo défavorable annoncée, la décision a été prise de devancer l’événement d’un jour, pour se tenir le vendredi 16 octobre au lieu du samedi 17 octobre initialement prévu.

Des conditions magnifiques, un terrain impitoyable et aucune marge d’erreur : chaque section du parcours exigeait un engagement total du début à la fin et a offert son lot de rebondissements, récompensant les descentes sans faute tout en rappelant aux concurrents à quel point Red Bull Hardline peut être difficile.

Quotation C'était dingue, les partisans étaient complètement déchaînés toute la journée [et] même avec le changement d'horaire, ils étaient tous là. Ils étaient super cool, le Canada ne déçoit jamais. Asa Vermette

Les premiers à s’élancer ont donné le ton dès le début, Lachlan Stevens-Mcnab établissant son temps en étant seulement le troisième rider masculin à s’élancer. Sa précision dans les sections les plus techniques et sa capacité à garder sa vitesse dans les écarts ont montré aux autres riders qu’ils devraient tout donner pour battre son chrono.

À mesure que la compétition progressait, les temps continuaient à se resserrer tout au long de l’après-midi. Chaque rider a adopté sa propre approche du parcours, tenant en haleine les spectateurs sur place et les partisans du monde entier.

Bernard Kerr, l'avant-dernier rider masculin à s’élancer, roulait à une allure prometteuse pour atteindre le sommet du podium avant de trébucher à l’approche de la fin du parcours, montrant à quel point Red Bull Hardline peut être impitoyable.

Oli Clark trace son chemin entre les obstacles © Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool Finn Iles en pleine concentration au Hardline C.-B. © Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool

Seuls deux dixièmes de seconde séparaient la deuxième et la troisième place : Stevens-Mcnab a signé un temps de 3:32,681 pour la deuxième place, tandis que son compatriote néo-zélandais Oli Clark a terminé avec un temps de 3:32,801, complétant ainsi le podium.

Le héros local, Jackson Goldstone , a été le dernier à s’élancer après avoir signé le meilleur temps des qualifications, et il a démarré à une allure absolument fulgurante. Il devançait légèrement les temps intermédiaires de Vermette dans le haut du parcours, avant de se heurter à une section technique difficile où il a perdu pied, scellant ainsi la victoire de Vermette.

« C’est un parcours long et exigeant physiquement, et j’étais super content d’avoir réussi une bonne descente après ma chute d’hier. D’en réussir une, ça fait du bien, alors je suis comblé », a déclaré Vermette après sa victoire.

02 Red Bull Hardline Colombie-Britannique : le trio de tête chez les hommes

À l’issue de la course, ces riders se sont imposés au sommet de l’une des épreuves les plus difficiles de vélo de montagne, décrochant leur place sur le podium grâce à leur talent et à leur sang-froid sous pression.

1re place : Asa Vermette

Une descente alliant vitesse, précision et confiance du début à la fin a permis à Asa Vermette de s’emparer de la victoire à Red Bull Hardline Colombie-Britannique 2026.

Au moment où ça comptait le plus, il a su dompter les plus gros éléments et les sections les plus techniques du parcours pour arrêter le chronomètre à 3:30,061.

2e place : Lachlan Stevens-Mcnab

Deuxième au classement, Lachlan Stevens-McNab a livré une performance remarquable dès le début, qui a maintenu la pression tout au long de la compétition, signant un temps de 3:32,681.

Sa descente a démontré une constance et un engagement remarquables, lui valant une place méritée sur le podium au sein d’un plateau de riders parmi les plus relevés qu’on ait vus.

3e place : Oli Clark

Complétant le podium, Oli Clark a déployé un effort impressionnant pour s’assurer la troisième place avec un temps de 3:32,80, abordant le parcours avec assurance et maîtrise, prouvant qu’il a sa place parmi l’élite du sport.

Autres performances marquantes

D’autres performances notables sont venues de talents canadiens prometteurs issus de la région du Sea-to-Sky : Tegan Cruz, de Pemberton, a pris le 4e rang (3:34,596), Michael Delesalle, de Vancouver, le 5e (3:36,422), et Dane Jewett, de Squamish, le 6e (3:37,987).

Pour clore les célébrations, le rider sud-africain Theo Erlangsen a remporté le prix du « Rider de la semaine ».

Découvre le classement complet des qualifications et les résultats finaux de la course .

Oli Clark se donne à fond sur le dernier saut © Tyler Ravelle / Red Bull Content Pool

03 La Canadienne Gracey Hemstreet entre dans l'histoire à domicile dans l'épreuve féminine

La compétition féminine a été l’un des moments phares du week-end : Gracey Hemstreet a remporté la victoire chez elle, signant une victoire historique devant sa famille, ses amis et les partisans canadiens dans sa province natale, la Colombie-Britannique.

Déjà reconnue comme l’un des plus grands talents du sport, Hemstreet s’est montrée à la hauteur de l’occasion avec une performance maîtrisée et assurée sur l’une des scènes les plus exigeantes du vélo de montagne.

Quotation C’était le tracé le plus redoutable que j’aie jamais parcouru Gracey Hemstreet

En négociant les plus grands obstacles et les sections les plus techniques du parcours avec sa vitesse et sa précision habituelles, Hemstreet a atteint la première marche du podium, ajoutant ainsi un nouvel exploit historique à son palmarès déjà bien garni.

« C’était le tracé le plus redoutable que j’aie jamais parcouru et j’étais vraiment hors de ma zone de confort, ce qui est une sensation géniale parce que je n’ai jamais l’occasion de ressentir ça [la peur] », a déclaré Hemstreet après la course.

Gracey Hemstreet s'élance d'un module à Cypress Mountain © Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool Une autre victoire à Hardline pour Gracey Hemstreet © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Cette victoire marque sa quatrième victoire à Red Bull Hardline au total, dont trois en Tasmanie, ce qui fait d’elle la première femme à remporter deux éditions différentes de Red Bull Hardline et confirme sa place parmi les riders les plus accomplies du sport. Pour une rider qui a grandi en Colombie-Britannique et qui est devenue l’une des figures de proue du vélo de montagne canadien, ce résultat avait une signification particulière.

Célébrée par une foule locale passionnée, la victoire de Hemstreet n’est pas seulement une étape personnelle : elle est aussi un moment bien choisi pour une semaine qui a mis en lumière la progression continue du vélo de montagne féminin sur l’une des plus grandes scènes du sport.

Célébrations au champagne pour les vainqueurs de la Colombie-Britannique © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

04 Une semaine historique et inoubliable

Alors que les riders rangeaient leur matériel et que les partisans repensaient à cette semaine inoubliable dans les montagnes, Red Bull Hardline a prouvé pourquoi l'événement est dans une catégorie à part. Réunissant certains des plus grands noms du sport et offrant d’innombrables moments qui ont illustré la progression du vélo de montagne au plus haut niveau, cette première édition de Hardline au Canada restera gravée dans les mémoires.

Avec un nouveau chapitre réussi dans l’histoire de Hardline, la barre est de nouveau rehaussée, et les riders comme les partisans se tournent déjà vers la suite. On se retrouve au pays de Galles en 2027.

À propos du parcours

Le parcours de Cypress Mountain a été pensé par Gee Atherton et Dan Atherton, les créateurs de Red Bull Hardline, et réalisé par le constructeur en chef Justin Wyper et son équipe. Des riders locaux, dont Jackson Goldstone, ont aidé à repérer le site, et l’un des éléments phares était le « lily pad », qui mène au dernier tiers du parcours et comprend un saut de 30 m. Au total, le parcours affichait un dénivelé de 543 m sur environ 2 km.

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Red Bull Hardline British Columbia 2026 en direct La course de vélo de montagne la plus exigeante au monde pousse les riders à leurs limites absolues, sur le terrain le plus extrême et impitoyable.