Red Bull Rampage : découvrez les vélos des riders

Les vélos de la Red Bull Rampage ne sont pas des vélos ordinaires, ce sont les équivalents vélo des voitures de Formule 1. Capables de résister après avoir parcouru 20 à 27 mètres dans les airs, de s'arrêter à quelques centimètres d’un précipice et de réaliser des figures très techniques, ce sont de véritables bijoux de mécanique.

Chaque détail compte. La suspension, les pneus, les freins et bien d'autres éléments sont finement réglés pour affronter le terrain très accidenté de Virgin, dans l'Utah. Découvrez ce qui entre dans la composition d'un vélo de la Red Bull Rampage, et comment ils permettent aux meilleurs freeriders, hommes et femmes, de repousser les limites de leur sport.

Les vélos des femmes de la Red Bull Rampage 2024

Casey Brown © Robin O'Neil Georgia Astle © Robin O'Neil Vero Sandler © Robin O'Neil Vinny Armstrong © Robin O'Neil Vaea Verbeeck © Robin O'Neil Robin Goomes © Robin O'Neil

01 Les types de vélos

Le type de vélo le plus utilisé au Red Bull Rampage est le vélo de descente (DH). Comme leur nom l’indique, ils ont un but simple : descendre. Ils sont capables de s'enfoncer à grande vitesse sur des terrains escarpés et accidentés. Il n'est donc pas surprenant que les participants de la Coupe du monde de descente et les adeptes des parcs à vélos accessibles par ascenseur préfèrent les vélos de descente.

Brandon Semenuk s'entraîne pour la Red Bull Rampage 2024 © Paris Gore/Red Bull Content Pool

Sur ces machines, la pièce la plus folle est sans aucun doute la suspension. Alors qu'un vélo de cross-country a un débattement de 100 à 120 mm, les vélos de descente ont un débattement impressionnant de 200 mm et les riders de la Red Bull Rampage en ont besoin. Comme il n'est pas nécessaire de pédaler en montée, les ingénieurs peuvent adapter le cadre pour qu'il soit focalisé sur la descente. L'angle du tube de direction est plus faible, ce qui place le cycliste en arrière et crée une sensation de stabilité. Vous ne trouverez pas non plus les accessoires supplémentaires souvent présents sur d'autres types de vélo. Par exemple, les potences et les porte-bouteilles sont absents. Au lieu de cela, les ingénieurs utilisent l'espace supplémentaire dans le cadre pour faire preuve de créativité dans le placement des amortisseurs, ce qui confère aux vélos de DH leur caractère et leur style uniques.

02 Suspension

Chelsea Kimball lors du premier entraînement © Robin O'Neill/Red Bull Content Pool

Un vélo de descente n'est qu'un point de départ, et il ne suffit pas d'acheter un vélo de DH dans votre bike park local pour mettre le pied sur le site du Red Bull Rampage. Les athlètes procèdent à de nombreux ajustements avant d’aller pédaler à Virgin. L'un des ingrédients fondamentaux est la suspension, et l'adapter au terrain peut s'apparenter à une science.

La règle générale est qu'une suspension souple crée plus de traction sur un terrain raide et meuble. Inversement, une suspension plus rigide permet d'atteindre les sauts et d'avoir une certaine régularité en descente. Le souci, c’est que la Red Bull Rampage, c’est justement un mélange de terrains escarpés et de sauts massifs. Dans un monde parfait, ils auraient les deux options à disposition. Dans les faits, la plupart des pilotes du Rampage privilégient une approche plus rigide de leur suspension, optant pour un vélo plus maniable sur un terrain accidenté qu'un vélo souple sur des sauts gigantesques.

Cami Nogueria donne tout à l'entraînement avant la Red Bull Rampage 2024 © Emily Tidwell/Red Bull Content Pool

En fin de compte, tout dépend des choix des athlètes, et les riders affinent ce qui fonctionne le mieux en faisant des essais et des erreurs. Il n'y a pas une seule configuration parfaite et vraie pour faire la Red Bull Rampage. Les réglages des suspensions peuvent donc être intimidants pour les nouveaux riders.

Il y a encore deux ans, il était inimaginable d'utiliser autre chose qu'une fourche suspendue à double couronne. Plus rigides et offrant un plus grand débattement que leurs consœurs, les simples couronnes sont toutefois plus maniables et permettent par exemple de réaliser des figures telles que des bar spin, des tail whip et d'autres combinaisons intéressantes. Les avancées significatives sur les suspensions ont changé la donne pour les pilotes, car les fourches à simple couronne peuvent désormais s’en sortir sur le site de la Red Bull Rampage. Au fur et à mesure que les VTT ont évolué, ces progrès se sont répercutés rapidement sur la compétition, faisant progresser le sport, comme en témoigne le tail whip de Brandon Semenuk qui a fait exploser Internet en 2021.

03 Les freins

Thomas Genon lors de la Red Bull Rampage 2022 © Paris Gore/Red Bull Content Pool

Le contrôle de la vitesse est essentiel lorsque l'on s'engage dans une pente au milieu des rochers à 65 degrés ou dans un élément de 12 à 18 mètres. À l'instar d'une voiture de course bien entretenue, les pilotes de la Red Bull Rampage veulent que leurs freins soient aussi précis et sûrs que possible, ce qui nécessite des purges et des changements de plaquettes de frein afin d'éliminer tout imprévu. Les freins à disque hydrauliques sont le choix de prédilection des pilotes, leurs rotors massifs de 200 mm sont parfaits pour fournir autant de puissance de freinage que possible.

04 Roues et jantes

Kyle Strait et Szymon Godziek conversent lors des essais © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

La taille des roues est une caractéristique commune à tous les cyclistes. Vous ne trouverez probablement pas de roues de 29 pouces à la Red Bull Rampage, bien qu'il s'agisse d'une taille populaire pour le loisir. Ici, les coureurs préfèrent les roues plus petites pour réaliser des figures et privilégier le contrôle.

Faire une rotation ou un flip est nettement plus facile avec une paire de roues plus petites. Pour mettre les choses en perspective, il est bien plus simple d’imprimer un mouvement à un vélo de dirt jump par rapport à un vélo de DH. Pourquoi ? C'est une question de taille. Les coureurs optent donc pour des roues plus petites afin de rendre leur lourd vélo de DH plus agile. De plus, les roues de cette taille réduisent un peu la vitesse, ce qui permet d’être plus en contrôle, plutôt utile lorsqu’on évolue sur des lignes de crêtes.

Par conséquent, la plupart des vélos sont équipés de roues de 27,5 pouces, de 26 pouces ou même d'une combinaison des deux : 27,5 à l'avant et 26 à l'arrière. Comme pour la suspension, plus les pneus sont rigides, mieux c'est. Alors que la plupart des cyclistes amateurs maintiennent leurs pneus à une pression comprise entre 18 et 28 PSI pour les pneus sans chambre à air, les coureurs du Red Bull Rampage ont tendance à rouler avec des pneus à une pression de 35 PSI, voire plus. La pression élevée permet d'éviter qu'un pneu ne s'arrache de la jante lors d'un atterrissage, mais elle n'est pas toujours infaillible.

05 Style personnel

Carson Storch prêt à descendre © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Je suis tombé sur une peinture de Corvette de 1967, et j’ai envoyé l’image à mon sponsor pour qu’il s’en inspire pour mon vélo Carson Storch

La communauté freeride considère la Red Bull Rampage comme le Super Bowl du VTT, et les vélos eux-mêmes semblent peints et stylisés pour le spectacle de la mi-temps. Chaque année, l'événement rassemble des VTTs avec des cadres personnalisés dignes d'une galerie. Les compétitions précédentes ont vu des vélos revêtus de rayures, de couchers de soleil sur l'océan et d'autocollants d'avions rétro. Ces montures sont parsemées de détails propres aux cyclistes. En y regardant de plus près, il est possible de trouver des marques de décompte pour les compétitions Red Bull Rampage, des paroles de chansons et d'autres références qui peuvent autrement passer inaperçues. À l'instar de la ride que l’on voit chaque année, les vélos sont le reflet de la créativité et du style de chaque athlète. “La peinture personnalisée s'harmonise avec la couleur de la terre ici et est composée de cuivre, d'or et de rouge. Je voulais une peinture élégante avec des composants entièrement noirs”, a ainsi déclaré Szymon Godziek.

Le compte à rebours est lancé pour le Red Bull Rampage 2024, qui aura lieu le jeudi 10 octobre pour les femmes, et le samedi 12 octobre pour les hommes.

Comment regarder le Red Bull Rampage

Diffusion pour la compétition féminine : Jeudi 10 octobre à 3h00 en diffusion simultanée sur ESPN+, Red Bull TV et la chaîne YouTube de Red Bull Bike .

Diffusion pour la compétition masculine : Samedi 12 octobre à 7h00 sur ESPN+ aux États-Unis et sur Red Bull TV dans tous les autres pays.

Les meilleurs moments : Deux émissions d'une heure seront également diffusées le dimanche 27 octobre sur ESPN2, avec la compétition féminine à 11h00 et la compétition masculine à 12h00.