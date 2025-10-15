Red Bull Rampage 2025 : Tout ce que tu dois savoir et comment regarder

En raison des conditions météorologiques, le programme du Red Bull Rampage a été modifié. La compétition féminine et la retransmission en direct sont désormais prévues le vendredi 17 octobre à 12h30 EST/9h30 PST, tandis que la compétition masculine et la retransmission en direct sont désormais prévues le dimanche 19 octobre à 12h30 EST/9h30 PST.

L 'édition 2025 du Red Bull Rampage sera la 19e fois que cet événement emblématique de vélo de montagne se déroule. Red Bull Rampage verra les meilleurs athlètes de freeride féminins et masculins du monde descendre sur le terrain accidenté de Virgin, dans le sud-ouest de l'Utah, dans le cadre d'un événement de deux jours en octobre prochain.

Qu'est-ce que le Red Bull Rampage ? Il s'agit d'un événement de mountain bike freeride organisé dans l'Utah, aux États-Unis, au cours duquel les meilleurs athlètes de vélo de montagne du monde tentent de descendre en un seul morceau des flancs de montagne et des crêtes effrayants. En même temps, ils doivent impressionner un jury en réalisant des figures apparemment inimaginables et en traçant une ligne dans la montagne. C'est l'événement le plus spectaculaire auquel participer en tant que vététiste - et si tu as de la chance, à regarder sur place en tant que spectateur.

Le jeudi 16 octobre, les meilleures athlètes féminines de vélo de montagne freeride du monde concourront pour la deuxième fois, cherchant à inscrire leur nom dans les livres d'histoire. Les meilleurs freeriders masculins reviendront sur scène le samedi 18 octobre, s'attaquant à certains des terrains les plus difficiles au monde pour se disputer la première place du podium, le droit de se vanter et le trophée Red Bull Rampage tant convoité.

1 minutes Qu'est-ce que Red Bull Rampage? Voici tout ce que vous devez savoir sur l'événement légendaire du freeride : Red Bull Rampage.

01 Où et quand puis-je regarder le Red Bull Rampage ?

Ne t'inquiète pas si tu ne peux pas te rendre dans l'Utah pour regarder le Red Bull Rampage en personne, les finales masculine et féminine sont disponibles gratuitement pour être regardées en direct :

Diffusion féminine : le vendredi 17 octobre à 12h30 EST/9h30 PST en direct sur Red Bull TV et la chaîne YouTube Red Bull Bike .

Diffusion des hommes : le dimanche 19 octobre à 12h30 EST/9h30 PST en direct sur Red Bull TV et la chaîne YouTube de Red Bull Bike .

02 Pourquoi devrais-je regarder ?

Red Bull Rampage est une compétition qui dépasse les frontières sportives. C'est l'ultime compétition de sport d'action, où l'on teste l'habileté, la force mentale et la capacité physique d'un cycliste sur un vélo de montagne. Cet événement nous montre ce qu'il est possible de faire sur deux roues et nous inspire tous à voir plus grand et à repousser les limites de la pratique du vélo.

03 Où se déroule le Red Bull Rampage ?

Une manoeuvre depuis une falaise dans une chute verticale. © Peter Morning/Red Bull Content Pool

Le Rampage a lieu près de la ville de Virgin, dans l'Utah. L'endroit exact où se déroule l'événement est généralement déplacé toutes les quelques années. Cela permet aux coureurs de disposer d'une toile vierge pour repartir à zéro et tailler de nouvelles lignes.

Le terrain sur lequel les athlètes roulent est une terre de grès sèche, tandis que les flancs des montagnes sont caractérisés par des falaises et des chutes presque verticales.

04 Quelles sont les règles de la compétition ?

Où est le rider ? © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Les règles sont assez simples : dévaler une montagne jusqu'en bas, en un seul morceau, de la manière la plus spectaculaire possible. La montagne n'a pas de chemin naturel vers le bas, les athlètes doivent donc la traverser et sauter à travers des sections pour trouver un chemin vers le bas. Les athlètes doivent déterminer une ligne de descente qui correspond le mieux à leur style. Tu verras peut-être les athlètes exécuter des figures sur leurs lignes ou simplement montrer leurs compétences techniques en descendant.

Il n'y a pas de chronométrage dans le Red Bull Rampage et ce n'est pas une course contre la montre. Le jour de la finale, les planchistes ont droit à deux courses pour descendre leurs lignes jusqu'au bas de la montagne. Ils sont évalués sur ces lignes par un panel de juges et reçoivent une note à la fin de la course. L'athlète qui obtient la meilleure note remporte l'épreuve. En cas d'égalité, c'est le coureur qui a obtenu le score le plus élevé sur l'ensemble des deux descentes qui l'emporte.

2 minutes Vis ma vie de juge au Red Bull Rampage Membre du jury de la Red Bull Rampge, Chris Lawrence évoque les critères utilisés par les juges utiliseront pour évaluer les riders lors de la compétition de vélo freeride.

05 Qu'est-ce que cela implique de trouver une ligne pour descendre une montagne Rampage ?

Les riders peuvent choisir leurs propres lignes de descente. Lorsqu'ils arrivent sur le site du Red Bull Rampage avant le début de l'événement, les athlètes explorent la montagne pour trouver un itinéraire. Rien n'est soigné pour eux, cependant, sur ce qui est un flanc de montagne accidenté avec de nombreuses imperfections. Les athlètes passent donc un peu moins d'une semaine avant l'événement à creuser et à façonner des lignes et des sauts sur la montagne afin de rendre leur descente aussi douce que possible.

Les bricoleurs du Red Bull Rampage © Christian Pondella/Red Bull Content Pool Les riders collaborent sur une ligne similaire afin de diviser l'effort. © Long Nguyen/Red Bull Content Pool Le fait de soulever des charges lourdes fait partie du travail © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool Travailler sur un flanc de montagne escarpé est une évidence © Christian Pondella/Red Bull Content Pool Préparation d'un atterrissage en arrosant la terre. © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool Les touches finales sont apportées à ce saut de décollage. © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool

Un coureur a le droit d'avoir une équipe de deux compagnons pour l'aider à creuser, mais il n'a pas le droit d'utiliser des outils électriques ou du matériel externe, à l'exception de sacs de sable. En général, il y a trois jours de creusage à Rampage et quatre jours supplémentaires pendant lesquels les riders montent sur leur vélo pour tester les lignes et les sauts. Au cours de ces quatre derniers jours, ils peuvent continuer à creuser et à remodeler les lignes. Parfois, les athlètes s'associent pour partager les lignes qu'ils utiliseront en compétition et peuvent ainsi mettre en commun leurs ressources de creusement.

2 minutes Le processus de creusage Les athlètes et leurs équipes de creusage sont sur place et les lignes des riders sur le flanc de la montagne commencent à prendre forme.

06 Qui est assez fou pour participer à la compétition ?

Le Red Bull Rampage attire des athlètes de tous les horizons du vélo de montagne. Les freeriders, les descendeurs et les slopestylers veulent tous participer à l'événement de VTT le plus difficile de l'année. Une liste de coureurs constitue généralement la liste de départ d'un événement Red Bull Rampage. Le Red Bull Rampage est un événement sur invitation seulement. Découvre qui participe au Red Bull Rampage 2025 ici.

Les années précédentes, les athlètes qui ont terminé dans le top 10 de l'événement de l'année précédente sont préqualifiés et obtiennent des invitations automatiques. Le reste de la liste est constitué de wildcards, qui sont choisies par un comité composé d'anciens compétiteurs de Rampage, d'athlètes professionnels, de juges et d'experts de l'industrie.

07 Précédents vainqueurs du Red Bull Rampage :

Trois athlètes légendaires de vélo de montagne, Brandon Semenuk , Kurt Sorge et Kyle Strait, figurent sur la liste des gagnants. Semenuk est le seul à avoir gagné cinq fois . Sorge est un triple vainqueur tandis que Kyle Strait l'a remporté deux fois.

Quand? Qui? 2001 Wade Simmons 2002 Tyler Klassen 2003 Cedric Gracia 2004 Kyle Strait 2008 Brandon Semenuk 2010 Cam Zink 2012 Kurt Sorge 2013 Kyle Strait 2014 Andreu Lacondeguy 2015 Kurt Sorge 2016 Brandon Semenuk 2017 Kurt Sorge 2018 Brett Rheeder 2019 Brandon Semenuk 2021 Brandon Semenuk 2022 Brett Rheeder 2023 Cam Zink 2024 Brandon Semenuk + Robin Goomes

Red Bull Rampage 2025 pourra être regardé sur Red Bull TV dans tous les pays, à l'exception des États-Unis, où Rampage pourra être regardé sur ESPN+ exclusivement.