L'avenir du Red Bull Rampage est prometteur avec ces nouveaux athlètes.

Le chemin qui mène au freeride est aussi unique que les riders eux-mêmes. Contrairement à d'autres sports, il n'y a pas de programmes d'entraînement, de camps ou de petites ligues pour te faciliter la tâche. C'est ce qui rend cette discipline et son événement le plus prestigieux, le Red Bull Rampage, uniques en leur genre. Que tu aies de l'expérience en descente, en BMX, en slopestyle ou en creusant des pistes et des caractéristiques, le Red Bull Rampage est une toile vierge. Chaque année, les riders l'interprètent et laissent leur marque distincte. Apprends-en plus sur la prochaine vague de riders qui s'apprête à monter sur scène le 18 octobre.

Rencontre les recrues du Red Bull Rampage : Aiden Parish Hayden Zablotny Finley Kirchenmann Tomas Lemoine

01 Aiden Parish

Bien qu'Aiden Parish soit techniquement une " recrue ", il possède déjà les compétences nécessaires pour participer au Red Bull Rampage. En mai dernier, Parish a réussi le drop emblématique "Price is Right" dans le sud-ouest de l'Utah - un élément qui est entré dans la légende du Red Bull Rampage comme l'un des drops les plus puissants de la compétition. L'année dernière, Szymon Godziek a fait un backflip, parcourant 95 pieds entre le décollage et l'atterrissage. De même, il s'agit de l'un des plus gros drops que Parish ait jamais réussi. "C'est fou, tu n'arrêtes pas de tomber, mais le temps d'air ne me dérange pas. C'est la partie amusante où je peux commencer à penser à des figures", dit-il. Une fois la fonction décodée, les figures sont venues ensuite, et Parish a ajouté un suicide sans queue ni tête.

Ce natif de l'Utah a grandi juste à côté de Salt Lake City, à Bluffdale, et a enfourché son premier vélo à l'âge de 6 ans. Il a participé à des compétitions de BMX pendant 7 ans et est passé aux vélos à suspension totale à 13 ans. Les courses de descente sont devenues son centre d'intérêt et il a participé à des courses dans tout le pays. Il était sur la bonne voie pour emprunter un chemin plus conventionnel, mais un airbag et un saut en mulch allaient changer sa trajectoire. À 17 ans, Parish s'inscrit à la Wy'east Mountain Academy, un internat destiné aux athlètes de sports d'action. Il s'est inscrit pour faire de la descente, mais il s'est senti attiré par le freeride. Il passait tout son temps libre sur les airbags et les tremplins. Il aimait particulièrement apprendre des figures sans pied ni main comme le Superman, les Japan airs, les Cliff Hangers et les Heel Clickers. "Je m'inspire beaucoup du [motocross]", dit-il.

En 2023, il a participé à l'U.S. Open de descente et a conclu qu'il s'agissait de sa dernière course en compétition en tant que coureur de DH. Un mois plus tard, il a affirmé cette décision lorsqu'il a été couronné "King of the Castle" lors de la Green River Classic du In the Hills Gang, qui est un événement de freeride à inscription ouverte et tout compris. Lors de la 2025 Cam Zink Invitational, il s'est classé premier dans la compétition de big mountain et a remporté le titre général.

Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Parish a déménagé à Hurricane, dans l'Utah, pour être dans l'épicentre du freeride. Il a élu domicile dans la région depuis deux ans et se réjouit d'avoir un terrain aussi incroyable dans son arrière-cour. "Être dans cette [région] m'a aidé à devenir plus créatif en tant que creuseur et athlète", dit-il. "C'est la plus grande scène pour le vélo de montagne freeride", ajoute-t-il.

En 2024, il a approfondi ses aspirations au Red Bull Rampage en faisant partie de l'équipe de creuseurs de Vaea Verbeeck. "Honnêtement, je ne pensais pas être admis cette année, mais si tu travailles dur, ça finit par payer", dit-il.

Faire partie des 18 athlètes semble encore surréaliste pour le débutant, mais il est également prêt à se mettre au travail et il est déjà en train d'élaborer sa ligne de conduite de haut en bas. Sa liste de souhaits comprend un élément gnarly au sommet, qui reste brut et exposé, une grosse chute et un saut astucieux, soit plus haut sur la crête, soit en bas.

02 Hayden Zablotny

Originaire de Vernon, en Colombie-Britannique, Hayden Zablotny, 22 ans, fait sa marque dans le domaine du vélo de montagne freeride. Il a commencé à s'intéresser au vélo très tôt dans sa vie. Son père, Pete Zablotny, une légende canadienne du BMX, l'a initié au BMX à l'âge de 5 ans.

Zablotny est devenu accro et a participé à des courses de BMX jusqu'à ce qu'il découvre le vélo de montagne à l'âge de 12 ans. "J'ai toujours su que le vélo de montagne était ce que je voulais faire comme travail", se souvient-il. Les courses de descente ont suivi. Il a participé à la BC Cup Downhill Series, mais il se doutait que le freeride était peut-être sa vocation. Lors des courses, il était plus enclin à chercher les sauts et à faire des sessions qu'à s'entraîner sur le parcours de la course.

Zablotny était un fan inconditionnel des films classiques de New World Disorder. Il ne pouvait pas se passer des segments de sauts. À 16 ans, il a remarqué que des athlètes de la Colombie-Britannique participaient au Red Bull Rampage, ce qui a mis le feu aux poudres. À partir de ce moment-là, Hayden a fait de la compétition son étoile polaire. "J'adore imaginer quelque chose, le construire, puis le piloter, alors Rampage m'a semblé être le meilleur événement pour moi", explique-t-il.

Le pivot final du Canadien vers le freeride s'est produit à 17 ans, lorsque la pandémie de COVID-19 a mis les courses en veilleuse. En 2020, il n'y avait pas de courses de descente, mais il y avait un événement auquel il pouvait participer : La compétition de slopestyle de Tom Van Steenbergen à Big White. Même s'il n'avait jamais participé à une compétition dans cette discipline, Zablotny s'est inscrit pour essayer. Il a concouru dans la catégorie bronze, qui comportait un saut en mulch à la fin du parcours. Il s'en est servi comme excuse pour apprendre un saut périlleux arrière, aspirant à atterrir un saut périlleux arrière dans sa course. Le processus d'apprentissage de cette figure a fait naître le désir de continuer à progresser, et Zablotny n'a pas regardé en arrière. "Je suis tombé amoureux de ce processus", explique-t-il.

Au cours des années qui ont suivi, il a fait évoluer ses figures, a augmenté l'amplitude et a sorti un film créatif sur le vélo après l'autre. En 2022, il a été couronné King of the Castle, sa première grande récompense lors d'un événement de freeride. Son whip à 90 degrés est devenu légendaire après avoir remporté la victoire convoitée lors du championnat du monde de Crankworx Whistler en 2024.

Fervent creuseur, Hayden est tout aussi passionné par la construction que par la pratique du vélo. En grandissant, il n'a pas eu accès à un parc de sauts en terre. Au lieu de cela, il avait une pelle et un terrain vague pour créer ses propres éléments. À l'âge de 13 ans, il est tombé sur des éléments abandonnés construits par un rider professionnel, et il a ressuscité les sauts. Au fur et à mesure que son talent grandissait, les sauts grandissaient aussi. "Si je voulais un saut plus grand, je devais le construire", dit-il. Rampage lui est apparu comme un objectif naturel, car tout ce qu'il a toujours voulu faire, c'est construire et rider.

Il est très enthousiaste à l'idée de construire à Rampage, car le sol est très malléable, ce qui permet de créer des éléments uniques. Sa ligne parfaite serait une construction fraîche sur une toile vierge, pleine de figures massives et de grandes caractéristiques. "J'aimerais montrer ce que j'ai à offrir", dit-il, et il est ravi d'avoir obtenu une place dans le roster.

03 Finley Kirchenmann

Finley Kirchenmann avait 8 ans lorsqu'il a assisté et regardé en direct sa première compétition Red Bull Rampage. 10 ans plus tard, il s'ajoute à la liste des riders à venir. Avec des racines dans le BMX, la descente et le slopestyle, Kirchenmann est une force élégante avec laquelle il faut compter.

Kirchenmann est monté pour la première fois sur un vélo à l'âge de 5 ans et a tâté de la descente et du BMX. Il a commencé à faire des courses de descente à l'âge de 9 ans et a continué à courir pendant 6 ans. "Le vélo est l'une des parties de ce que je suis en tant qu'être humain et cela signifie beaucoup pour moi", explique-t-il. Il a concouru tout au long des Northwest Cups, mais à 15 ans, il a pivoté vers le slopestyle. Au cours des deux années suivantes, il a participé au circuit Gold FMB, notamment au Red Bull Roof Ride, au Big White Slopestyle et au Silverstar. Cette année, cependant, il s'est pleinement engagé dans le freeride avec le Red Bull Rampage comme principal centre d'intérêt. "J'ai toujours fait du freeride", explique-t-il. En concourant dans toutes les autres disciplines, il a toujours trouvé dans le freeride un moyen de s'évader. Bien qu'il aime tous les aspects du freeride, il est attiré par les figures créatives.

Ayant grandi dans la région de Salt Lake City, le désert rouge était toujours présent dans son imagination. À l'automne, il passait de nombreux week-ends et semaines dans le sud, à rider sur les anciens sites de Rampage. "J'ai toujours voulu faire du Red Bull Rampage", se souvient-il. Il y a deux ans, il a déménagé dans le sud de l'Utah pour les hivers afin d'affiner ses compétences. En 2024, il était digger pour Cami Nogueria et c'était la première fois qu'il construisait lors de l'événement. Étant donné le temps qu'il a passé dans la région, il lui a semblé naturel de creuser.

Au-delà du désert, Kirchenmann se fait une place dans l'industrie. Au début de l'année, il a participé à l'événement Natural Selection Dream Ticket, qui a permis à deux cyclistes de se démarquer et de participer à la compétition Natural Selection Bike Aotearoa. Kirchenmann a décroché le ticket avec un énorme cork 720, puis a remporté le prix du meilleur style lors de l'exposition principale. Il a ensuite remporté le prix du meilleur moment avec son ami Talus Turk lors de la 2025 Darkfest. Les deux compétiteurs du 2025 Rampage ont impressionné leurs pairs avec un train fou de figures sur certains des plus grands sauts du VTT.

Son objectif avant le Red Bull Rampage est de continuer à s'amuser. Les skieurs comme Sammy Carlson et Matej Svancer ont été ses plus grandes sources d'inspiration, car ils skient pour eux-mêmes et donnent la priorité à l'amusement. Il espère avoir une ligne créative avec un peu de tout : des pentes raides, des sauts et des descentes. L'ancien concurrent de Rampage, Graham Aggasiz, est l'une de ses plus grandes inspirations, et il espère construire une ligne qui imite son style. "C'est le premier rider que j'ai rencontré à Rampage", se souvient Kirchenmann. Les deux ont même campé près l'un de l'autre lors de l'événement. Une décennie plus tard, le vétéran de Rampage creusera pour Kirchenmann, l'aidant à atteindre ses objectifs.

04 Tomas Lemoine

Tomas Lemoine est un touche-à-tout - légende du slopestyle, musicien, rappeur - qui écrit maintenant son prochain chapitre en tant que freerider à part entière. Le Français originaire de Marseille est une force sur le Crankworx World Tour depuis une décennie, remportant 36 médailles en Speed & Style, Pumptrack et Slopestyle.

Lemoine a commencé à faire du vélo à l'âge de 5 ans, et certains de ses premiers souvenirs de vélo consistent à explorer les rues de Marseille en BMX avec son père. Il s'est lancé dans les courses de BMX, remportant les championnats d'Europe à 10 ans et terminant 3ème aux championnats du monde à 8 ans. Bien qu'il réussisse dans les courses de BMX, il n'était pas fan de l'atmosphère des courses. Un jour, alors qu'il faisait du dirt BMX, il est entré en contact avec un groupe de vététistes qui l'ont invité à assister à une compétition de slopestyle. À l'âge de 11 ans, Lemoine est passé au slopestyle et son père lui a offert son premier vélo de slopestyle. À partir de là, il s'est progressivement fait un nom, en se lançant dans Speed & Style et Pumptrack. Il a atteint son objectif le plus élevé, à savoir monter sur le podium du Red Bull Joyride en 2022, grâce à un run qu'il considère comme le meilleur de sa carrière. C'était un run plein de figures incroyables, mais ce qui l'a fait sortir du lot, c'est sa décision audacieuse d'effectuer un air complet sur la dernière fonctionnalité. L'exploit a cassé l'internet et lui a valu le prix du champion du peuple.

En 2023, Lemoine s'est éloigné du slopestyle, estimant qu'il avait donné tout ce qu'il pouvait à la compétition. En fin de compte, il ne voulait pas être défini uniquement comme un coureur de slopestyle, et après avoir participé à plusieurs des mêmes événements pendant des années, le jeune homme de 28 ans était prêt à changer les choses. "J'avais besoin de me sentir à nouveau comme un débutant", explique-t-il. "J'ai toujours voulu participer au Red Bull Rampage et je savais que je devais accorder plus de temps à des motos plus grosses, ce qui a ouvert mon esprit à d'autres nouveaux objectifs."

Dans ce nouveau chapitre, Red Bull Rampage a été son étoile polaire. Il a passé de plus en plus de temps dans le désert et se sent chez lui sur son vélo de descente. Cette année, il a également participé au Darkfest, où il a franchi un saut de 108 pieds, le plus grand qu'il ait jamais fait. Mais le fait d'être invité au Red Bull Rampage 2025 est l'aboutissement d'années de dur labeur. "J'espère pouvoir montrer ma propre façon de rider, me sentir excité en descendant et, je l'espère, arriver en un seul morceau, me rendre heureux et rendre mes gens heureux", explique-t-il à propos de son processus à l'aube de son année inaugurale.

Le format des Rampages a toujours intrigué Lemoine. Le processus de visualisation, de construction et de conduite d'une ligne unique le fascine. L'une des parties qu'il préférait dans les compétitions de slopestyle était d'arriver sur un nouveau parcours et de devoir l'interpréter. Il est enthousiaste à l'idée d'appliquer cet ensemble de compétences au désert. "[Mon objectif avec le freeride] est d'aller loin et de ne m'arrêter que lorsque tout mon corps ne peut plus bouger. J'adore faire du vélo et j'ai encore des idées comme quand j'étais enfant", dit-il, débordant d'enthousiasme pour cette nouvelle étape de sa carrière.