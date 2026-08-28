La Vuelta attendra : Remco Evenepoel se concentre sur son prochain objectif

La Vuelta a España est en cours, et l’un des plus grands noms du peloton, ancien vainqueur du Grand Tour espagnol, est absent de la liste des participants. Remco Evenepoel n'a pas pris le départ à Monaco, préférant se reposer et s’entraîner de manière spécifique pour se préparer aux prochains Championnats du monde de cyclisme sur route de l’UCI, qui se tiendront à Montréal en septembre.

Depuis le début de la saison, Evenepoel a les yeux rivés sur les Championnats du monde. Il aborde le contre-la-montre en tant que grand favori, et le parcours de la course sur route, plein de rebondissements, correspond bien à son style de course agressif. Cela fait en sorte que l'édition de cette année offre une occasion unique au Belge : remporter le contre-la-montre et la course sur route.

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01 Une saison potentiellement déterminante pour Evenepoel

La saison d’Evenepoel est déjà une grande réussite. Avec deux victoires d’étape et une deuxième place au classement général du Tour de France , une quatrième victoire à la Donostia San Sebastian Klasikoa, la victoire à l’Amstel Gold Race et une troisième place pour sa première participation au Tour des Flandres, 2026 prend déjà forme comme une année déterminante pour le Belge.

Evenepoel s'est réjoui de sa deuxième place au Tour de France © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Il est clair que le niveau d’Evenepoel a encore franchi un cap. Patxi Villa, directeur sportif de l’équipe Red Bull - BORA - hansgrohe d’Evenepoel, a déclaré à TNT Sports après le Tour de France : « Je pense que le Remco qu’on a vu sur ce Tour est la meilleure version de lui-même qu’on ait jamais vu. »

La belle fin de parcours d’Evenepoel au Tour de France, suivie de sa victoire à Saint-Sébastien la semaine suivante, montre qu'il a terminé son tour de France en pleine forme. Il a déclaré aux journalistes après le podium final à Paris : « Je me sens encore assez frais, sans réelle fatigue. Je pense que c'est bon signe, et je pense que nous allons miser là-dessus pour l'avenir. »

Il ne serait pas rare qu'un coureur dans une aussi bonne condition prenne le départ de la Vuelta, comme on l'a vu avec Jonas Vingegaard en 2025, et comme le fait Tadej Pogačar cette année.

Cependant, bien qu'Evenepoel aurait pu choisir de profiter de cette forme pour tenter une deuxième victoire au classement général de la Vuelta, il a une bonne raison de faire l'impasse sur ce grand tour.

02 Pourquoi Evenepoel fait l'impasse sur La Vuelta

Evenepoel sur son vélo © Getty Images/Red Bull Content Pool

La dernière fois que la course sur route masculine élite des Championnats du monde de cyclisme sur route de l’UCI a été remportée par un coureur ayant participé à La Vuelta, c’était en 2022, quand Evenepoel lui-même s’était imposé. Après avoir remporté la victoire en Espagne, il s’est rendu quelques jours plus tard à Wollongong, en Australie, où il a terminé troisième du contre-la-montre masculin élite et remporté la course sur route.

Traditionnellement, La Vuelta était considérée comme un tremplin idéal vers les Championnats du monde, les coureurs utilisant cette course de trois semaines comme un solide bloc d’entraînement. En 2009, le coureur David Millar avait même déclaré : « Je pense que si tu n’as pas fait la Vuelta, tu n’as aucune chance », lorsqu’on lui avait demandé qui il fallait surveiller lors des prochains Championnats du monde.

Malgré ça, la décision d’Evenepoel de faire l’impasse sur le Grand Tour espagnol n’est pas vraiment une surprise. L’édition 2026 part de Monaco et serpente jusqu’à l’arrivée à Grenade 21 étapes plus tard, faisant gravir au peloton un dénivelé total de près de 59 000 mètres, alors que l’édition 2022, remportée par Evenepoel, comportait 10 000 mètres de dénivelé en moins. Avec sept arrivées au sommet, des températures élevées et un plateau comprenant notamment Pogačar, l’édition 2026 s’annonce particulièrement difficile.

Lorsque la course se conclura le 13 septembre, tout coureur souhaitant disputer le maillot arc-en-ciel n'aura que deux semaines pour récupérer et se rendre au Canada avant la course sur route élite masculine, et seulement une semaine entre la fin de la Vuelta et le contre-la-montre élite masculin.

Tous ces facteurs, combinés au fait qu'Evenepoel a déjà un Tour de France dans les jambes (autre différence par rapport à 2022, où la Vuelta était le seul grand tour à son calendrier), rendent sa décision de se reposer, de s'entraîner et de se rendre directement au Canada d'autant plus logique. De plus, la préférence d'Evenepoel pour un entraînement ciblé et de qualité plutôt que pour le chaos des courses afin de développer sa forme est une formule qui a fait ses preuves.

03 Que fera Evenepoel pendant la Vuelta?

Tout le monde sait à quel point l’entraînement d’Evenepoel peut être concentré, discipliné et efficace. Sa longue pause entre Liège-Bastogne-Liège et le Tour de France, au profit de plusieurs camps d'entraînement en altitude pour préparer le Tour, avait soulevé quelques interrogations. Mais tous les doutes se sont dissipés quand Evenepoel a livré des performances de haut niveau en haute montagne, dominé le contre-la-montre et terminé sur le podium du classement général.

Evenepoel s'entraîne actuellement en altitude à Livigno © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Le profil Strava d’Evenepoel montre qu’il s’entraîne actuellement en altitude à Livigno avec son coéquipier de l’équipe nationale belge Quinten Hermans et, étonnamment, l’un de ses principaux rivaux pour la course sur route, Mathieu Van Der Poel. En s’entraînant en altitude, là où l’air est plus raréfié, les coureurs peuvent provoquer de meilleures adaptations physiologiques au niveau de la production de globules rouges et d’une utilisation plus efficace de l’oxygène par les muscles, ce qui leur permet de gagner davantage en performances que s'ils étaient au niveau de la mer.

Même si Evenepoel ne partage pas tous ses entraînements sur la plateforme, sa sortie de 124 km publiée le 15 août s’intitule « Project Canada », ce qui montre clairement son ambition.

Avant le contre-la-montre et la course sur route des Championnats du monde, Evenepoel doit actuellement disputer deux courses d'un jour au Canada: le GP de Québec et le GP de Montréal. Ce doublé d'épreuves du World Tour constituera la dernière répétition générale pour le Belge avant sa tentative de remporter les deux titres mondiaux élite masculins, celui du contre-la-montre et celui de la course sur route.

04 Evenepoel vise le doublé aux Championnats du monde depuis longtemps

Evenepoel vise la victoire à Montréal © Getty Images/Red Bull Content Pool

Lors du lancement de l'équipe Red Bull-BORA-hansgrohe 2026 à Majorque, en décembre 2025, Evenepoel se projetait déjà, près d'un an à l'avance, vers les Championnats du monde en déclarant aux médias: « C'est certain, au contre-la-montre, je serai toujours présent, et la course sur route représente une très belle opportunité. C'est un autre grand objectif pour moi, et je vais tenter d'être à plus de 100 % pour viser le doublé. »

Evenepoel arrive à Montréal en grand favori du contre-la-montre. Déjà triple champion du monde et champion olympique en titre, il a dominé le contre-la-montre lors de la 16e étape du Tour de France.

La course sur route, en revanche, est beaucoup plus difficile à prédire. Cet objectif habite le Belge depuis longtemps. Même la meilleure préparation peut être compromise par le positionnement, la tactique, la météo ou une attaque parfaitement chronométrée, mais l'objectif d'Evenepoel est limpide : un doublé aux Championnats du monde.

À propos de l’auteur Qui est Ollie Smith ? Ollie Smith est un contributeur indépendant pour RedBull.com, basé à Bristol, dans le sud-ouest du Royaume-Uni. Cycliste depuis toujours et coureur amateur passionné, Ollie vit et respire le cyclisme. Il a écrit pour des publications comme CyclingNews et BikeRadar, et travaille également comme producteur sur le podcast « Life In The Peloton ».