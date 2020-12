L'histoire exceptionnelle de Pascal Siakam, Champion de la NBA

Celui que tout le monde surnomme Spicy P n’est pas seulement devenu le favori de la foule à Toronto : il est désormais la figure de proue de son équipe. Et plus les projecteurs brillent sur lui, plus sa responsabilité est grande. Pour Pascal, ce n’est pas un problème. Un an après avoir enlacé le trophée des champions de la NBA avec le drapeau du Cameroun sur les épaules, il sait quel est l’objectif : répéter l’exploit.

