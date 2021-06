Comment Rhiannan Iffland a plongé d'une montgolfière

Après un an d'incertitude et une saison annulée, la quadruple championne du monde avait à coeur de démarrer 2021 en fanfare, en réalisant l'un de ses rêves les plus fous. Restait à trouver l'endroit idéal et la bonne fenêtre météo pour le faire, l'exploit ne pouvant être réalisé - contrôle de la montgolfière oblige - avec une vitesse de vent supérieure à 5 km/h.