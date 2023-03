Le guide ultime du circuit de Sakhir

- architecte allemand à l'origine des circuits les plus récents du calendrier - ce tracé 5,412 kilomètres se caractérise par ses courbes rapides, quelques épingles serrées (les virages 8 et 10) et quatre lignes droites où les monoplaces atteignent généralement des vitesses allant jusqu’à 300 km/h. Des lignes droites qui favorisent largement les dépassements, tout comme les trois zones de DRS du circuit.

Situé en plein désert, le circuit de Sakhir est sorti de terre en 2004 après un an et quatre mois de travaux.