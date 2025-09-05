Du ciel à l'acier : Sean MacCormac surf sur le Bay Bridge de San Francisco

Le 23 août 2025, les sports d'aventure ont connu un bond en avant spectaculaire. Les foules ont regardé avec admiration Sean MacCormac , innovateur du skysurf, entrer dans l'histoire en sautant d'un hélicoptère à 1 500 m et en faisant du skysurf pendant près de trois minutes, avant de descendre les câbles de suspension du pont de la baie de San Francisco. Il a ensuite tourné à droite et a flotté jusqu'à une barge dans la baie, où il a atterri en toute sécurité.

Regarde tout cela se dérouler ci-dessous :

MacCormac est une figure de proue du monde du skysurf et un fervent partisan de la progression. Cette progression est toujours présente dans son esprit, comme en témoigne son explication de l'origine de cette idée de bridge-riding : "Je tournais une publicité pour le BASE-jumping à Los Angeles ; nous avions une pause déjeuner et je regardais Los Angeles en rêvant au skysurfing, et j'ai imaginé ce grind impossible où tu pourrais utiliser la canopée pour grinder un toit ou quelque chose comme ça. Voir des lignes avec cet équipement que je n'aurais pas imaginé autrement. À partir de là, ça a percolé jusqu'à devenir ça."

Les statistiques L'altitude de l'hélicoptère au moment du saut : 1 500 m (5 000 pieds) Longueur du Bay Bridge : 7,18 km (4,46 miles)

Avec deux médailles de skysurf aux X Games et 22 000 sauts en 25 ans, MacCormac est plus qu'un simple ancêtre du skysurf. C'est un entraîneur civil de la CIA, un cascadeur d'Hollywood et un entraîneur civil de la marine et de l'armée de l'air américaines. Il y a moins d'une poignée d'êtres humains sur la planète qui pourraient réaliser cette première mondiale, sans parler de l'idée.

Pour beaucoup, cette idée aurait pu sembler folle, mais pour MacCormac, elle était plutôt simple. Son idée était de monter dans un hélicoptère avec sa planche de skysurf - imaginez une planche de snowboard mélangée à une aile d'avion - et une fois qu'il aurait atteint une altitude d'environ 1 500 mètres, il sauterait de l'hélicoptère. Une fois à portée du Bay Bridge, il déploie son parachute et ajuste sa trajectoire de vol. À partir de là, MacCormac broie les câbles du pont avant d'effectuer une manœuvre de sortie et de descendre en toute sécurité jusqu'à une aire d'atterrissage située sur une barge flottante.

La planche rencontre le Bay Bridge © Michael Clark/Red Bull Content Pool

Cela semble assez simple, n'est-ce pas ? Détrompe-toi.

La préparation, l'habileté et la précision requises par ce projet top secret - mis au point au cours de centaines, voire de milliers d'heures de réunions logistiques, d'essais, de briefings de sécurité, etc - ne peuvent pas être sous-estimées. Il s'agissait en fait d'une scène de film Mission : Impossible qui a nécessité un groupe dévoué et hautement qualifié de pilotes, de cinéastes, de photographes, de logisticiens, d'équipes au sol et d'assistants de mission.

Au début du mois de juillet, MacCormac et son équipe se sont rendus à Lake Elsinore, en Californie, pour s'entraîner au célèbre Skydive Elsinore. Là, ils ont mis en place une installation d'essai avec une grue de 55 m dotée d'un câble descendant qui reflète ce que Sean rencontrerait sur le Bay Bridge. Selon MacCormac, "Nous avons une grue géante avec deux chariots élévateurs d'ancrage et avec Eric, notre magicien des mathématiques, nous avons réussi à imiter de très près les schémas du pont, ce qui nous a permis de répéter et de trouver les meilleures lignes de vol et de suivre tout ce processus. Cela a été vraiment incroyable et a permis de gagner en confiance, nous avons donc franchi le rubicon de l'inconnu."

Sean MacCormac en train de faire du skysurf © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool C'est l'une des choses les plus techniques que j'ai jamais faites

Toutes les heures de visualisation, de pratique et de préparation ont joué en leur faveur dans cette quête de la perfection, et tout s'est concrétisé par une fraîche (et précoce) matinée d'été. Un vent léger soufflait de la baie, le pont était enveloppé d'une brume jaune due aux lumières qui parsemaient les câbles et éclairaient leur courbure. Des voitures, des camions et des semi-remorques vrombissaient déjà d'est en ouest sur le pont.

L'équipe de près de 70 personnes s'est rassemblée au Red's Java House, un lieu emblématique de San Francisco, à 5h30 du matin pour le briefing sur la sécurité et le déroulement de l'opération. Près d'une heure plus tard, toutes les positions étaient réglées lorsque les conditions météorologiques ont empêché le saut, jusqu'à ce que les nuages s'écartent, que le soleil brille et que des rayons dorés commencent à illuminer les colonnes massives du pont, juste au moment où un hélicoptère avec MacCormac à l'intérieur tournoyait au-dessus. Et puis, c'était officiellement le moment de partir.

Le moment où tout s'est mis en place © Michael Clark/Red Bull Content Pool

MacCormac saute de l'hélicoptère, une sensation qu'il décrit comme "tomber dans une rampe de 2 000 pieds [600 m]" et commence son plongeon vers l'histoire. Il déploie son parachute peu après son skysurf et il commence sa trajectoire de vol vers les câbles du pont. À 9 h 36, la planche de Sean se connecte aux câbles et il la chevauche, avant de tourner franchement à droite et de descendre les 60 m restants jusqu'à la barge flottante en contrebas. La foule qui s'était rassemblée le long de l'Embarcadero en raison de la quantité de médias qui attendaient le saut a applaudi, hué et braillé, car elle venait d'assister à quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant - et que personne d'autre n'avait vu non plus.

Une fois MacCormac de retour sur la terre ferme, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il avait ressenti en atterrissant avec succès sur la barge après avoir emprunté le Bay Bridge, il a répondu : "[C'est] juste un incroyable sentiment de soulagement. C'est drôle, avec la partie volante, je me sens maladroitement à l'aise et confiant. Je n'ai pas eu peur de l'exploit, mais j'ai eu une anxiété extrême en voulant m'assurer de performer et de coller à tous les aspects de la situation. J'ai toute ma famille ici. Mon équipe, mes pilotes, je veux dire qu'ils sont ma famille. Ma deuxième famille Red Bull aussi. Je voulais vraiment me battre pour eux tous. Il n'y a vraiment pas de moi dans équipe, et c'était un sentiment tellement cathartique d'avoir tout le monde ici et de glisser en puissance sur la [barge], c'était comme rentrer à la maison."