Règlements du Designer de casque de Seb Toots

CE CONCOURS S’ADRESSE AUX RÉSIDENTS DU CANADA SEULEMENT ET EST RÉGI PAR LES LOIS CANADIENNES

1. DATES IMPORTANTES :

Le concours Conception de casque Seb Toots (le « concours ») débute le 1er novembre 2022 à 00:00:00, Heure de l’Est (« HE ») et se termine le 15 décembre 2022 à 23:59:59, HE (la « période de concours »).

2. ADMISSIBILITÉ :

Le concours est ouvert aux résidents du Québec (Canada) qui sont âgés de dix-huit (18) ans ou plus au moment de la participation, à l’exception des employés, représentants ou agents (et les personnes avec qui ces derniers sont domiciliées, qu’elles soient liées ou non) de Red Bull Ltée (le « commanditaire »), ses sociétés mère, subsidiaires, et sociétés affiliées, fournisseurs de prix, concessionnaires, agences de publicité/promotion et toute(s) autre(s) personne(s) ou entité(s) impliquée(s) dans la création, la mise en œuvre, l’administration ou la réalisation du concours (collectivement avec le commanditaire, les « parties au concours »).

3. ACCEPTATION D’ÊTRE LIÉ JURIDIQUEMENT PAR CE RÈGLEMENT

En participant à ce concours, vous confirmez que vous avez lu le présent règlement et que vous acceptez d'être lié juridiquement par celui-ci.

4. COMMENT PARTICIPER :

AUCUN ACHAT REQUIS. Chaque participant admissible sera autorisé à soumettre un (1) concept unique et original pour un casque de planche à neige de Seb Toots (le « concept »). Le participant admissible doit soumettre le concept via le site Web redbull.ca/sebtoots (le « site Web ») afin d’être admissible à mériter une (1) participation au concours (une « participation »). Pour être admissible, tous les documents associés à votre participation (collectivement, les « documents de participation ») doivent : (i) avoir été soumis et reçus en conformité au présent règlement durant la période de concours et (ii) être conformes au présent règlement, y compris, mais sans s’y limiter, aux exigences de soumissions énumérées ci-dessous à la règle 7 (tels que déterminés par le commanditaire à sa seule et entière discrétion). REMARQUE IMPORTANTE : certains éléments du site Web que les participants peuvent utiliser pour créer leur concept ne seront pas disponibles avant une date pendant la période de concours déterminée à la seule discrétion du commanditaire ; pour plus de certitude et afin d'éviter tout doute, l'utilisation de ces éléments non disponibles au début du concours n'est pas nécessaire pour participer ou gagner au concours - le gagnant sera sélectionné sur la base de critères pondérés comme indiqué à la règle 10 ci-dessous.

5. RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES DE PARTICIPATION :

Il y a une limite d’une (1) participation par personne. S’il est détecté par le commanditaire (avec une preuve ou en utilisant tout autre renseignement disponible ou autrement détecté par le commanditaire) que toute personne a tenté d’utiliser plusieurs noms, identités, adresses de courriel et/ou tous autres moyens non-conformes à l’interprétation du commanditaire de la lettre et/ou l’esprit du présent règlement pour s’inscrire ou autrement pour participer à ou nuire au déroulement légitime de ce concours; alors il pourra être disqualifié du concours, à la seule et entière discrétion du commanditaire. Les parties au concours et chacun de leurs dirigeants, administrateurs, agents, employés, actionnaires, membres, successeurs et ayants droit (collectivement, les « parties renonciataires ») ne sont pas tenues responsables et n’acceptent aucune responsabilité de quelque nature que ce soit en rapport avec toute participation, document de participation et/ou autre information parvenu en retard, perdu, mal acheminé, retardé, incomplet ou incohérent (lesquels seront tous annulés). Vos documents de participation (et la participation qui leur est associée) peuvent être rejetés si, à la seule et entière discrétion du commanditaire, les documents de participation ne sont pas soumis et reçus en conformité avec le présent règlement et/ou les documents de participation ne sont pas par ailleurs conformes au présent règlement (y compris, mais sans s'y limiter, les exigences relatives au concept telles qu'énoncées ci-dessus et/ou les exigences de soumission énumérées ci- dessous à la règle 7) (le tout déterminé par le commanditaire à sa seule et entière discrétion).

6. VÉRIFICATION :

Toutes les participations, les documents de participation et les participants sont susceptibles de faire l’objet d’une vérification à tout moment et pour toute raison. Le commanditaire se réserve le droit, à son entière et absolue discrétion, d’exiger une preuve d’identité et/ou d’admissibilité (sous une forme acceptable pour le commanditaire – y compris, mais non exclusivement, une carte d’identité à photo émise par le gouvernement) : (i) afin de vérifier l’admissibilité d’une personne à participer à ce concours; (ii) afin de vérifier l’admissibilité et/ou la légitimité de tous documents de participation, participation et/ou autres renseignements fournis (ou prétendument inscrits) aux fins de ce concours; et/ou (iii) toute autre raison jugée nécessaire par le commanditaire, à son entière et absolue discrétion, afin d’administrer le concours conformément à l’interprétation du commanditaire de la lettre et à l’esprit du présent règlement. Tout manquement à fournir telle preuve, à l’entière satisfaction du commanditaire et dans le délai précisé par le commanditaire peut entraîner une disqualification. Le temps officiel de ce concours sera déterminé au moyen de(s) horloge(s) officielle(s) utilisée(s) par le commanditaire.

7. EXIGENCES DE SOUMISSION

EN SOUMETTANT UNE PARTICIPATION, CHAQUE PARTICIPANT ADMISSIBLE CONVIENT QUE LA PARTICIPATION (ET CHAQUE COMPOSANTE INDIVIDUELLE DE CELLE-CI - Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES DOCUMENTS DE PARTICIPATION) EST CONFORME À TOUTES LES CONDITIONS ÉNONCÉES DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT. LE COMMANDITAIRE ET LES AUTRES PARTIES RENONCIATAIRES N'ASSUMERONT AUCUNE RESPONSABILITÉ QUELLE QU'ELLE SOIT CONCERNANT : (I) L'UTILISATION DE TOUTE PARTICIPATION (OU DE TOUTE COMPOSANTE DE CELLE-CI - Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DOCUMENTS DE PARTICIPATION) ; (II) LA PARTICIPATION À TOUTE ACTIVITÉ LIÉE AU CONCOURS ; (III) TOUTE UTILISATION, COLLECTE, STOCKAGE ET DIVULGATION DE TOUT RENSEIGNEMENT PERSONNEL ; ET/OU (IV) S’IL EST DÉCLARÉ GAGNANT, TOUT PRIX (Y COMPRIS TOUTE UTILISATION OU MAUVAISE UTILISATION DE TOUT PRIX). LE COMMANDITAIRE ET TOUTES LES AUTRES PARTIES RENONCIATAIRES SERONT DÉGAGÉS DE TOUTE RESPONSABILITÉ PAR CHAQUE PARTICIPANT ADMISSIBLE S'IL EST DÉCOUVERT QU'UN PARTICIPANT ADMISSIBLE A DÉROGÉ OU NE S'EST PAS ENTIÈREMENT CONFORMÉ AU PRÉSENT RÈGLEMENT. CETTE DÉCLARATION ET EXONÉRATION RESTERA EN VIGUEUR APRÈS LA FIN DU CONCOURS ET/OU L'ATTRIBUTION DE TOUT PRIX.

En participant au concours et en soumettant une participation, chaque participant admissible garantit et déclare que les documents de participation qu’il soumet :

sont originaux et que le participant admissible a obtenu tous les droits nécessaires sur les documents de participation aux fins de déposer ces documents de participation au concours; n'enfreignent aucune loi, statut, ordonnance ou règlement; ne contiennent aucune allusion ou ressemblance à des tiers identifiables; ne donnera lieu à aucune réclamation quelle qu'elle soit, y compris, mais sans s'y limiter, des réclamations pour contrefaçon, atteinte à la vie privée ou à la publicité, ou ne portera pas atteinte aux droits et/ou intérêts d'un tiers ; et ne sont pas diffamatoires, calomnieux, pornographiques ou obscènes, et ne contiennent pas, ne représentent pas, n'incluent pas, ne discutent pas ou n'impliquent pas, sans s'y limiter, les éléments suivants: nudité, consommation d'alcool ou de drogues ou tabagisme, activité sexuelle explicite ou graphique, ou allusions sexuelles; langage et/ou symboles grossiers, vulgaires ou offensants; caractérisations dérogatoires de tout groupe ethnique, racial, sexuel, religieux ou autres (y compris, mais sans s'y limiter, tout concurrent du commanditaire); contenu qui approuve, tolère et/ou discute tout comportement ou conduite illégale, inappropriée ou risquée; renseignements personnels sur des individus, y compris, mais sans s'y limiter, les noms, numéros de téléphone et adresses (physiques ou électroniques); messages commerciaux, comparaisons ou sollicitations pour des produits ou services autres que les produits du commanditaire; tout produit, marque de commerce, marque et/ou logo identifiable d'un tiers, autre que ceux du commanditaire; toute conduite ou autre activité en violation du présent règlement; et/ou tout autre matériel qui est ou qui pourrait être considéré comme inapproprié, inadéquat ou offensant, tel que déterminé par le commanditaire à sa seule et entière discrétion.

Tout document de participation que le commanditaire et/ou son agence promotionnelle ou son modérateur de contenu désigné considère, à sa seule et entière discrétion, comme violant les modalités et conditions énoncées dans le présent règlement est sujet à disqualification. Le commanditaire se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, à tout moment et pour toute raison, de demander à un participant admissible de modifier, réviser et/ou soumettre à nouveau tout document de participation (ou toute composante de ceux-ci) afin de s'assurer que les documents de participation soient conformes au présent règlement, ou pour toute autre raison. Si une telle action est nécessaire à tout moment (y compris, mais sans s'y limiter, pendant ou après le concours), le commanditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion, de prendre toute mesure qu'il juge nécessaire en fonction des circonstances, y compris, mais sans s'y limiter, la disqualification des documents de participation (et donc de la participation correspondante et/ou du participant admissible associé), afin de garantir que le concours se déroule conformément à l'interprétation du commanditaire de la lettre et de l'esprit du présent règlement.

8. LICENCE

En participant au Concours et en soumettant un bulletin de participation, chaque participant admissible (i) accorde au commanditaire, à perpétuité, une licence non-exclusive lui permettant de publier, d'afficher, de reproduire, de modifier, d'éditer ou d'utiliser autrement les documents de participation (et chacune de leurs composantes), en tout ou en partie, associés à sa participation pour la publicité ou la promotion du concours ou pour toute autre raison ; (ii) renonce à tous les droits moraux sur les documents de participation (et chacune de leurs composantes) associés à sa participation en faveur du commanditaire (et de toute personne autorisée par le commanditaire à utiliser les documents de participation); et (iii) accepte de libérer et d'exonérer le commanditaire et toutes les autres parties renonciataires de toute réclamation, de tout dommage, de toute responsabilité, de tout coût et de toute dépense découlant de l'utilisation des documents de participation (et de chacune de leurs composantes), y compris, sans s'y limiter, toute réclamation fondée sur les droits de publicité, la diffamation, l'atteinte à la vie privée, la violation des droits d'auteur, la violation des marques de commerce ou toute autre cause d'action liée à la propriété intellectuelle ou autre, quelle qu'elle soit.

9. PRIX :

Il y aura un total d’un (1) prix (le « prix ») disponible à gagner. Le prix consiste en l’opportunité: (i) pour le concept du gagnant confirmé d'être transformé en un véritable casque (le « casque ») qui sera porté par Seb Toots; (ii) de conserver le casque après qu'il ait été porté par Seb Toots ; et (iii) de rencontrer Seb Toots (la « rencontre »), sous réserve de disponibilité pendant la saison de compétition 2022-2023 et des restrictions liées à la COVID-19 applicables au moment de l'exécution (à la/aux date(s) déterminée(s) par le commanditaire, à sa seule et entière discrétion), incluant notamment : (a) un billet d'avion aller-retour en classe économique pour le gagnant confirmé et un (1) invité (– l’ « invité ») - sous réserve des exigences relatives aux invités ci-dessous) vers la ville de destination de la rencontre (la « ville de destination », qui sera une ville d'Amérique du Nord choisie à la seule et entière discrétion du commanditaire) à partir d’un aéroport canadien principal le plus proche de la résidence du gagnant (tel que déterminé par le commanditaire à sa seule et entière discrétion); (b) l’hébergement pour deux (2) personnes (en occupation double) dans un hôtel déterminé par le commanditaire, à sa seule et entière discrétion, pour deux (2) nuits; (c) le transport terrestre de et vers l'aéroport de la ville de destination; et (d) l’opportunité d’assister à la rencontre avec Seb Toots. La valeur au détail totale approximative du prix est de 3 000$ CA (basé sur un exemple hypothétique de point de départ à Montréal, au Québec et de ville de destination à Calgary, en Alberta). La valeur au détail réelle peut varier selon le point de départ et la ville de destination. En aucune circonstance que ce soit, toute différence entre les valeurs au détail réelle et approximative, ne sera attribuée.

NOTES IMPORTANTES SUR LE PRIX

Casque de récompense

La décision de produire ou non le casque (et, s'il est produit, la nature et la substance de ce casque) est à la seule et entière discrétion du commanditaire. Pour éviter tout doute, il n'y a aucune obligation, quelle qu'elle soit, pour le commanditaire ou toute autre entité de produire le casque. Même si le casque est produit, il n'y a aucune obligation pour le commanditaire ou toute autre entité de l'utiliser réellement. Toutes les décisions du commanditaire à cet égard seront considérées comme finales et exécutoires, sans droit d'appel.

Si le commanditaire détermine, à sa seule et entière discrétion, que la qualité des documents de participation reçus dans le cadre de ce concours ne justifie pas la production du casque, le prix ne comprendra pas cet élément.

Dans l’éventualité où le commanditaire détermine, à sa seule et entière discrétion, qu'il produira le casque associé avec le gagnant confirmé, les conditions suivantes s'appliquent à ce gagnant confirmé :

le gagnant confirmé n'aura aucun droit d'approbation, aucune demande de compensation ou d'avantage supplémentaire ni aucune autre réclamation quelle qu'elle soit (y compris, mais, sans s'y limiter, les réclamations fondées sur l'atteinte à la vie privée, la diffamation ou le droit de publicité) découlant, directement ou indirectement, de l'utilisation du casque le gagnant confirmé accepte que le commanditaire conserve tous les droits de propriété intellectuelle, y compris, mais sans s'y limiter, les droits d'auteur, qui existent dans le casque et dans la mesure où le gagnant confirmé ou toute autre personne ou entité peut avoir ou prétendre avoir des droits sur le casque, cette personne ou entité devra signer et fournir au commanditaire tous les documents ou matériels que le commanditaire peut raisonnablement demander afin de donner effet à la propriété du commanditaire sur le casque - y compris, sans s'y limiter, une cession des droits d'auteur et/ou une renonciation aux droits moraux.

La rencontre

Dans le cas où le gagnant confirmé réside dans un rayon de deux cent (200) kilomètres de la ville de destination (tel que déterminé par le commanditaire à sa seule et entière discrétion), le commanditaire déterminera, à sa seule et entière discrétion, si le prix comprendra ou non un voyage en avion, une autre forme de transport vers et depuis la ville de destination, ou le remboursement de certains frais de carburant encourus. Toutes les décisions du commanditaire à cet égard seront finales et exécutoires, sans droit d'appel.

Exigences relatives aux invités : L'invité du gagnant confirmé du prix doit : (a) être un résident canadien ayant l'âge légal de majorité dans sa juridiction de résidence; et (b) signer et renvoyer la déclaration et exonération du commanditaire (au plus tard à la date indiquée sur le formulaire de la déclaration et exonération) indiquant qu'il renonce à tout recours contre le commanditaire et toutes les autres parties renonciataires concernant sa participation au prix (y compris, mais sans s'y limiter, tout voyage s'y rapportant).

Le prix doit être accepté tel qu’attribué et ne peut pas être transféré ni cédé (à l’exception de ce qui est spécifiquement permis par le commanditaire, à sa seule et entière discrétion). Aucune substitution n’est permise, sauf au choix du commanditaire. Le commanditaire se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, de remplacer tout prix par un prix d'une valeur au détail égale ou supérieure. Sans limiter ce qui précède, les conditions générales suivantes s'appliquent à la rencontre : (i) tous les déplacements liés au voyage doivent être effectués à la date ou aux dates spécifiées par le commanditaire, à sa seule et entière discrétion (si le gagnant confirmé n'est pas en mesure de participer à la rencontre ou à une composante de celle-ci pendant cette période, la rencontre peut, à la seule et entière discrétion du commanditaire, être annulée dans son intégralité et, si elle est annulée, le commanditaire n'est pas obligé d'offrir un prix de remplacement); (ii) le gagnant confirmé et son invité(e) doivent : (a) se déplacer selon le même itinéraire; (b) être en possession de tous les documents nécessaires pour pouvoir voyager et participer à la rencontre (y compris toute documentation liée à la COVID-19 requise (y compris, mais, sans s'y limiter, toute documentation de preuve de vaccination requise, toute documentation d'exemption de vaccination valide et/ou toute documentation de preuve de test COVID-19 négatif)); et (c) ne doit pas faire l'objet d'un obstacle juridique pour se rendre dans la ville de destination et en revenir; (iii) les coûts de tout ce qui n’est pas spécifiquement et expressément énoncé précédemment comme inclus dans la rencontre sont la seule et entière responsabilité du gagnant confirmé et de son invité, y compris, sans s’y limiter tous les frais liés à des tests pour la COVID-19, les frais d'assurance voyage ou médicale, les frais de nourriture, les frais de voyage accessoires, les articles de nature personnelle et autres frais (REMARQUE : le gagnant confirmé et son/ses invité(s) peuvent être tenus de présenter une carte de crédit valide reconnue à leur nom au moment de l'enregistrement à l'hôtel pour couvrir tous les frais accessoires d'hôtel ou les dommages); (vi) si le gagnant confirmé et son invité(e) ne profitent pas de toute(s) composante(s) de la rencontre pour toute raison, alors de telle(s) composante(s) de prix non utilisée(s) peuvent, à la seule et entière discrétion du commanditaire, être annulée(s)) dans leur intégralité et, si annulée(s), rien ne leur sera substitué; (v) le commanditaire se réserve le droit en tout temps : (a) d’imposer des restrictions raisonnables concernant la disponibilité ou la participation à la rencontre ou toute composante de celle-ci; et (b) de substituer la rencontre ou une composante de celle-ci pour toute raison par une(des) composante(s) de prix de valeur égale ou supérieure, y compris, sans limitation, mais uniquement à l’entière discrétion du commanditaire, par une somme en argent comptant (y compris, mais sans s’y limiter, si la réalisation de la rencontre ou toute partie de celle-ci, est rendue impossible, infaisable, dangereuse ou irréalisable pour quelque raison que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, en raison de toute loi, d'un règlement, d'un ordre, d'une politique, d'une directive, d'une grève, d'une restriction de voyage, d'une politique relative à un lieu lié à la COVID-19 ou de toute autre loi relative aux pandémies, ou pour toute autre raison) (tel que déterminé par le commanditaire à sa seule et entière discrétion); (vi) tous les arrangements de voyage relatifs à la rencontre doivent être effectués par l’intermédiaire du commanditaire ou de ses agents désignés; (vii) en acceptant d’assister à la rencontre, le gagnant confirmé et son invité acceptent de renoncer à tous recours contre les parties renonciataires si la rencontre ou une partie de celle-ci n’est pas satisfaisante, en tout ou en partie; (viii) ni le commanditaire ni aucun de ses fournisseurs pour la rencontre ne remplaceront les billets perdus ou volés; (ix) toutes les caractéristiques et tous les éléments de la rencontre (et de chacune de ses composantes), sauf mention contraire explicite ci-dessus, sont à la seule et entière discrétion du commanditaire; (x) les modalités précises du voyage sont sujettes à la disponibilité des places et des vols et sera faite à la seule et entière discrétion du commanditaire; (x) une fois réservé, les arrangements de voyage ne peuvent être modifiées par le gagnant de la rencontre et/ou son invité; (xi) les parties renonciataires ne seront en aucun cas responsables (et pour plus de certitude, ne sont pas obligées d'offrir un prix de remplacement) dans le cas où toute partie de la rencontre est retardée, reportée, reprogrammée ou annulée pour quelque raison que ce soit (y compris, sans s'y limiter, en raison d'une maladie ou de risques pour la santé, ou de tout ordre, mesure, directive ou conseil d'un gouvernement ou d'une autorité sanitaire en réponse à une telle maladie ou à de tels risques, comme, sans s'y limiter, ceux qui peuvent être mis en œuvre pour atténuer la transmission du COVID-19, ou en raison de toute autre cause de quelque nature que ce soit); (xii) le commanditaire se réserve le droit de modifier toute date de la rencontre et/ou la description de la rencontre à sa seule et entière discrétion; (xiii) le gagnant et ses invités doivent participer à la rencontre d'une manière respectable et se conformer à toutes les politiques applicables du commanditaire et/ou du lieu - le commanditaire se réserve le droit de révoquer toute composante de la rencontre pour le gagnant ou l'invité du gagnant qu’il ou le personnel du lieu concerné considèrent (à leur seule discrétion) comme un risque pour la sécurité, ayant violé toute politique ou loi applicable, ou pouvant ternir la réputation du commanditaire ou de toute autre partie au concours (et pour davantage de certitude, rien ne sera substitué à toute composante de la rencontre révoquée); et (xiv) en participant à la rencontre, le gagnant et son invité chacun : (a) signifient qu’ils comprennent, reconnaissent et acceptent que la participation à la rencontre peut impliquer un danger et/ou une exposition à des risques et dangers (y compris, mais sans s'y limiter, ceux qui peuvent être dus aux risques inhérents au voyage et ceux qui peuvent être dus à une éventuelle exposition ou infection à la COVID-19), qu'ils résultent d'une erreur humaine ou d'une négligence, prévisible ou non, et qu'il peuvent, en conséquence, subir des dommages matériels, des blessures graves, des maladies ou même la mort; (b) signifient qu'il/elle reconnaissent et acceptent que les parties renonciataires n'ont donné aucune garantie ou représentation concernant sa sécurité lors de sa participation à la rencontre; et (c) garantissent et déclarent qu'ils ont évalué la nature, la portée et l'étendue des risques encourus, et acceptent et assument librement et volontairement tous les risques découlant de leur participation à la rencontre.

Aucune des parties renonciataires ne fait de représentation ni n’offre de garantie, expresse ou implicite, de la qualité ou de l’adéquation du prix attribué dans le cadre de ce concours. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, chaque gagnant confirmé comprend et reconnaît qu’il ne peut pas demander de remboursement ou intenter toute poursuite judiciaire ou tous recours en équité contre le commanditaire ni contre aucune partie renonciataire dans le cas où son prix ne soit d’une quelconque façon satisfaisant.

10. PROCESSUS DE SÉLECTION ADMISSIBLE:

Seb Toots (le « juge du concours ») jugera chaque participation admissible soumise et reçue en conformité au présent règlement sur la base des critères pondérés suivants :

Critères Pondération 1. Originalité et caractère unique 33% 2. Créativité 33% 3. Composition 24% Pointage total Maximum de 100%

Le juge du concours attribuera une note (la « note ») à chaque participation admissible. Les chances d'être sélectionné comme gagnant admissible dépendent du nombre et du calibre des participations admissibles soumises et reçues conformément au présent règlement. Le participant admissible associé à la meilleure participation en fonction du pointage (tel que déterminé par le juge du concours, à sa seule et entière discrétion) sera sélectionné comme gagnant admissible. En cas d'égalité entre deux ou plusieurs participations admissibles sur la base du pointage, le participant admissible associé à la participation admissible - parmi toutes les participations admissibles qui sont à égalité - ayant le pointage le plus élevé sur le critère 1 (suivi, en cas de nouvelle égalité, du critère 2, puis du critère 3) sera sélectionné comme gagnant admissible. En cas d'égalité exacte sur la base de tous les critères, un nouveau panel de juges sera désigné par le commanditaire pour départager les candidats conformément à la procédure précédente. L'évaluation est programmée pour être terminée le 16 decembre 2022 ou aux alentours de cette date (la « date de sélection »). Si, pour quelque raison que ce soit, aucune participation admissible n'est reçue conformément au présent règlement, il n'y aura pas de gagnant.

11. PROCESSUS DE NOTIFICATION:

Le commanditaire ou son représentant tentera à au moins trois (3) reprises de contacter le gagnant admissible (en utilisant les renseignements fournis) dans les trois (3) jours ouvrables suivant la date de sélection. Si l’on ne parvient pas à joindre le gagnant admissible tel que décrit ci- dessus, ou si une notification nous a été retournée comme étant non livrable, alors ce gagnant admissible pourra, à la seule et entière discrétion du commanditaire, être disqualifié(e) (et, le cas échéant, se verra retirer tous droits d’être un gagnant) et le commanditaire se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion et si le temps le permet, de sélectionner un autre gagnant admissible sur la base du pointage le plus élevé suivant reçu durant la période de concours en conformité avec la règle 10 (auquel cas les dispositions précédentes du présent article seront applicables au participant admissible associé à cette nouvelle participation admissible qui a été sélectionné comme gagnant admissible).

12. PROCESSUS DE CONFIRMATION:

PERSONNE N’EST UN GAGNANT JUSQU’À CE QU’IL SOIT DÉCLARÉ GAGNANT PAR LE COMMANDITAIRE EN CONFORMITÉ AU PRÉSENT RÈGLEMENT. AVANT D’ÊTRE DÉCLARÉ LE GAGNANT CONFIRMÉ, le participant admissible associé à la participation admissible qui a été sélectionnée comme gagnant admissible devra signer et retourner le formulaire de déclaration et exonération du commanditaire dans les five (5) jours ouvrables de la notification du commanditaire, qui (entre autres choses) : (i) confirme sa conformité au présent règlement; (ii) dégage le commanditaire et toutes les autres parties renonciataires de toute responsabilité à l’égard du présent concours et de sa participation audit concours; (iii) cède au commanditaire toute la propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur, relatifs aux documents de participation; (iv) accepte d'indemniser le commanditaire et toutes les autres toutes les autres parties renonciataires contre toutes les réclamations, tous les dommages, toutes les responsabilités, tous les coûts et toutes les dépenses découlant de l'utilisation des documents de participation, y compris, sans s'y limiter, toute réclamation selon laquelle les documents de participation enfreignent les droits de propriété d'un tiers; et (v) confirme son consentement à toute publication, reproduction et/ou tout autre usage de son nom, ville et province/territoire de résidence, voix, déclarations sur le concours et/ou photographie ou autre portrait, sans autre préavis ni rémunération, dans toute publicité ou annonce présentée par le commanditaire ou en son nom, par quelque média que ce soit, notamment d’impression, de diffusion ou de communication par internet. Si le participant admissible associé à une participation admissible qui a été sélectionné comme gagnant admissible : (a) omet de retourner les documents de concours dûment remplis dans le temps imparti; (b) ne peut pas (ou ne veut pas) être un gagnant pour toute raison; (c) est jugé avoir enfreint le présent règlement (le tout tel qu’établi par le commanditaire, à sa seule et entière discrétion); alors, ce participant admissible sera alors disqualifié(e) (et se verra retirer tous droits d’être un gagnant) et le commanditaire se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion et si le temps le permet, de sélectionner un autre gagnant admissible sur la base du pointage le plus élevé suivant reçu en conformité avec la règle 10 (auquel cas les dispositions précédentes du présent article seront applicables au participant admissible associé à cette nouvelle participation admissible qui a été sélectionné comme gagnant admissible).

13. CONDITIONS GÉNÉRALES :

Ce concours est assujetti à toutes les lois et fédérales, provinciales et municipales applicables. Les décisions du commanditaire concernant tous les aspects de ce concours sont finales et sans appel, et ont force exécutoire pour les participants admissibles. QUICONQUE A, DE L’AVIS DU COMMANDITAIRE, ENFREINT LA LETTRE ET/OU L’ESPRIT DU PRÉSENT RÈGLEMENT, POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, PEUT ÊTRE DISQUALIFIÉ, ET CE, À L’ENTIÈRE ET ABSOLUE DISCRÉTION DU COMMANDITAIRE, ET EN TOUT TEMPS.

Les parties renonciataires ne seront pas être tenues responsables de : (i) tout manquement de tout site web ou de toute plateforme durant le concours; (ii) toute défaillance technique ou autres problèmes de quelque nature que ce soit, y compris, mais non exclusivement, liés à l’utilisation de lignes ou de réseaux téléphoniques, de systèmes informatiques en ligne, de serveurs, de fournisseurs d’accès internet, d’ordinateur ou de programme ou équipement informatique; (iii) le manquement de toute participation, document de participation ou autres renseignements à être reçus, enregistrés ou adéquatement traités, pour toute raison que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, tous problèmes techniques ou congestion du trafic sur internet ou sur tout site web; (iv) toute blessure ou dommage à un ordinateur de participant admissible ou à toute autre personne ou d’un autre appareil relié ou résultant de la participation au concours; (v) toute personne étant identifiée comme un gagnant ou un gagnant admissible, incorrectement et/ou par erreur; et/ou (vi) toute combinaison de ce qui précède.

Le commanditaire se réserve le droit, subordonné uniquement à l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux (la « Régie ») au Québec, de retirer, de modifier ou de suspendre ce concours (ou de modifier le présent règlement), de quelque façon que ce soit, dans le cas de toute cause échappant au contrôle raisonnable du commanditaire qui interfère avec le bon déroulement du concours tel que prévu au présent règlement, y compris, sans limitation, advenant toute(s) erreur(s), problème(s) technique(s), virus informatique(s) et bogue(s), un trafiquage, une intervention non autorisée, une fraude ou défaillance(s) technique(s), quels qu'ils soient. Toute tentative de nuire au déroulement légitime de ce concours, de quelque façon que ce soit (tel qu’établi par le commanditaire, à son entière et absolue discrétion) peut être une infraction au code criminel et au droit civil, et, advenant telle tentative, le commanditaire se réserve le droit d’intenter un recours en dommages-intérêts dans toute la mesure permise par la loi. Le commanditaire avec le consentement de la Régie, se réserve le droit d’annuler, de modifier ou de suspendre ce concours, ou d’en modifier le présent règlement, de quelque manière que ce soit, sans préavis ni obligation, en cas d’accident, d’erreur d’impression, d’erreur administrative, ou de toute autre nature, quelle qu’elle soit, ou pour toute autre raison.

En participant à ce concours, chaque participant consent expressément à ce que le commanditaire, ses mandataires et/ou représentants, puissent stocker, partager et utiliser les renseignements personnels soumis avec ses documents de participation, uniquement à des fins d’administration du présent concours, et ce, conformément à la politique de confidentialité du commanditaire (disponible à l’adresse: https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_Canada/201805280257/en_CA/privacy.html ). Cette section ne limite pas tous autre(s) consentement(s) qu’une personne peut fournir au commanditaire ou autres personnes à la collection, l’utilisation et/ou la divulgation de ses renseignements personnels.

Le commanditaire se réserve le droit, sous réserve de l’approbation de la Régie au Québec, de rectifier des dates, périodes de temps et/ou autres questions administratives du concours énoncées dans le présent règlement, jugées nécessaires par le commanditaire, aux fins de vérifications de tout participant admissible, toute participation, tout document de participation ou tous autres renseignements conformément au présent règlement, ou à cause de problèmes techniques ou autres, ou dans toutes autres circonstances qui, de l’avis du commanditaire, et à son entière et absolue discrétion, nuisent au bon déroulement du concours tel que prévu au présent règlement, ou pour toute autre raison.

Tout litige concernant le déroulement ou l’organisation d’un concours peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux dans le but d’obtenir une décision. Tout litige concernant l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie, seulement dans le but d’aider les parties à conclure une entente.

Advenant toute divergence ou discordance entre les termes et conditions du présent règlement et les divulgations ou autres énoncés contenus dans tous documents promotionnels du concours, y compris, mais sans s’y limiter, tout matériel promotionnel point de vente, télévision, imprimé, ou sur internet, et/ou de toutes instructions ou interprétations du présent règlement par tout représentant du commanditaire, les termes et conditions du présent règlement auront préséances, seront applicables et assureront la régularisation du concours, dans toute la mesure permise par la loi. L’invalidité ou la non-exécution de toute disposition du présent règlement n’affectera en rien la validité ou la force exécutoire de toute autre disposition. Advenant le cas où l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement s’avérerait non valide ou par ailleurs inexécutable ou illégale, le présent règlement demeurera en vigueur et sera alors interprété conformément à ses conditions inhérentes, comme si la disposition non valide ou illégale n’y figurait pas.