Le Nouveau Segment de Seb Toots: Son Plus «Heavy» à Date

La dernière année a été remplie d’irrégularités et de surprises. Mais, comme d’habitude, Sebastien Toutant a trouvé le moyen de pousser les limites une fois de plus pour sortir un segment vidéo incroyable. Son «ender» dans «Short Notice», est probablement son segment le plus fou à date.

«Tous les segments sont tellement heavy; je suis trop content de faire partie d’un film 100% urbain», raconte Toutant. «Je voulais rider le plus de rails possible — avec le temps que j’avais — et montrer un côté technique de mon riding que les gens n’avaient pas vu depuis un petit bout de temps.»

D’un back-lip sur le fameux quad kink d’Ottawa à se lancer en 360 sur le red ledge et garder un front-board tout le long d’un immense down-flat-down, il est juste de dire que Toutant a réussi tout ça.

C’est sûre qu’il y a plus de truc techniques sur les rails que des flips — mais il y a bien sûre des flips, parce que c’est quand même Seb Toots.

«Mon ender était assez étrange,» raconte Seb. « àJe fais un cork 720 wallie, atterri sur un down ledge en board slide en le ramenant. Je me suis battu toute l’après-midi pour cette shot-là, et quand le soleil était presque couché, je l’ai finalement eu. Un méchant soulagement.»

Tandis que la variété de trucs de Toutant et la sélection des endroits est déjà assez impressionnant, le fait qu’il ait seulement été capable de filmer entre ses compétitions internationales met la barre très haute. Les X Games, les Olympiques et tous les arrêts du Dew Tour peuvent constituer un horaire assez demandant. Mais année après année, Toutant réussi à trouver le temps pour filmer des segments innovants dans les rues — prouvant que son amour pour le snowboard va bien plus loin que les podiums.

Selon Toutant, chaque moment hors compétition est une opportunité d’être créatif dans les rues, de sortir des sentiers battus et de réussir quelque chose que personne n’a jamais fait.