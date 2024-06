Voici comment fonctionne le système de notation en skateboard compétitif.

ABC of... Découvrez certains des sports et des compétitions les plus difficiles de la planète.

World Skateboarding Tour A World Skate event bringing together the best athletes to crown a world champion.

Où qu'ils aient lieu et quelle que soit la manière dont ils se déroulent, tous les concours de skateboard ont une chose en commun : le spectacle est garanti. Que ce soit dans un parc ou dans la rue, les concours sont pleins d'action, surtout lorsque les meilleurs skateurs du monde entier s'affrontent - comme ce sera le cas cet été à Paris. Et c'est exactement pour cela qu'il est temps d'expliquer comment fonctionne la notation dans les concours.

Où qu'ils aient lieu et quelle que soit la manière dont ils se déroulent, tous les concours de skateboard ont une chose en commun : le spectacle est garanti. Que ce soit dans un parc ou dans la rue, les concours sont pleins d'action, surtout lorsque les meilleurs skateurs du monde entier s'affrontent - comme ce sera le cas cet été à Paris. Et c'est exactement pour cela qu'il est temps d'expliquer comment fonctionne la notation dans les concours.

Où qu'ils aient lieu et quelle que soit la manière dont ils se déroulent, tous les concours de skateboard ont une chose en commun : le spectacle est garanti. Que ce soit dans un parc ou dans la rue, les concours sont pleins d'action, surtout lorsque les meilleurs skateurs du monde entier s'affrontent - comme ce sera le cas cet été à Paris. Et c'est exactement pour cela qu'il est temps d'expliquer comment fonctionne la notation dans les concours.