Revivez toute l'action des Red Bull Sledhammers 2022

Lorsque Joseph-Armand Bombardier a assemblé la toute première motoneige officielle en 1935, il n'avait aucune idée de ce qu'il lançait. S'il était vivant aujourd'hui, il n'aurait eu qu'à se rendre à quelques heures de sa ville natale de Valcourt, au Québec - le berceau de la motoneige moderne - pour voir la progression de la motoneige sous sa forme la plus aboutie.

Depuis l'invention de son enfance et les innovations subséquentes, les motoneiges sont passées de l'utilité à la performance, et même au-delà. Aujourd'hui, à l'approche du centenaire de l'invention de Bombardier, le Québec continue d'ouvrir la voie dans le domaine de la motoneige. À seulement 2,5 heures de l'arrière-cour de Bombardier, Red Bull Sledhammers a relevé la barre, une fois de plus.

Le 2 avril, les conducteurs de motoneige sont descendus à Ski La Réserve, au Québec, pour le retour d'une compétition unique en son genre, interrompue depuis 2018.

Collision épique entre une course de côte et une compétition de slopestyle, Red Bull Sledhammers fait partie de ces choses qu'il faut voir pour y croire. Imaginez l'union de la célèbre course de côte de Jackson Hole et d'un parcours des X-Games, mais à l'envers. Vous avez du mal à l'imaginer ? Nous ne vous en voulons pas. Voilà à quoi ça ressemblait.

Le site des Red Bull Sledhammers 2022 © Joseph Roby Les gagnants : Max Taillefer, Jordan Lebel et Emrick Ares © Dan Mathieu Jordan Lebel jumps sled at Red Bull Sledhammers © Joseph Roby Marc-Hugo Lavoie relance © Dan Mathieu Max Taillefer et Jordan Lebel en tête à tête © Joseph Roby

01 Que s'est-il passé au Red Bull Sledhammers 2022?

La troisième édition de Red Bull Sledhammers en 2022 n'a pas déçu. L'événement a vu plus de 30 riders gravir un parcours innovant chargé d'écarts obligatoires et de caractéristiques créatives devant une foule animée.

Dans une lutte acharnée, le Québécois Max Taillefer a remonté le parcours pour remporter le championnat de la catégorie pro devant Jordan Lebel. Emrick Arès, originaire de Valcourt, a quant à lui pris la troisième place.

Les gagnants : Max Taillefer, Jordan Lebel et Emrick Ares © Dan Mathieu

02 Pourquoi cette piste était-elle si spéciale?

L'événement, qui se déroule sur invitation seulement, verra trente-deux riders professionnels s'affronter les uns aux autres, mais surtout au parcours : une montée de 100 mètres de dénivelé qui comporte dix éléments. Comme si le fait de monter la pente à toute vitesse ne suffisait pas, Sledhammers offre une combinaison vertigineuse aux riders sur leur chemin, en leur lançant des virages inclinés, des ponts, des sauts à vide, des transferts et des rouleaux. Et les riders ne le font pas seulement dans l'espoir de finir, ils doivent battre leur adversaire pour passer au tour suivant.

Le site des Red Bull Sledhammers 2022 © Joseph Roby

03 Quelles sont les règles?

Avec deux pistes grimpante sur la montagne, chaque pilote avait une tentative sur chacune d'elles pour se qualifier. Après cela, c'était " do or die ". Les 32 pilotes ont été divisés en deux groupes en fonction de leurs temps de qualification, puis se sont affrontés dans un bracket à élimination simple jusqu'à ce que le dernier pilote reste debout et remporte le prix de la première place de 5 000 dollars canadiens.

04 Qui faisait la course?

La liste des courses de cette année était bien remplie. Des coureurs comme le gagnant de 2019, William St-Laurent de St-Bruno Lac St-Jean, ainsi que le coureur local de Laval, Québec, Maxime Taillefert (qui a concouru aux côtés de son frère, Simon) se sont affrontés dans un duel acharné.

05 Pourquoi tout ce battage?

Non seulement le Red Bull Sledhammers propose un parcours innovant et un format unique, mais la couronne du championnat est un jeu ouvert à tous. Avec un parcours plein de surprises, c'est un jeu d'adaptabilité, et le pilote qui est prêt à tout est le pilote qui sera le dernier homme debout.

Marc-Hugo Lavoie relance © Dan Mathieu

15 minutes Révolution de Braaap a Zap Explorez l'évolution purement canadienne de la motoneige.