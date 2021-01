Plonge dans l’univers du snowboard urbain canadien avec Seb Toots

Des centres de ski glacés, peu d’élévation, lumière du jour raccourcie et des températures amères constituent quelques raisons pour lesquelles plusieurs tentent de fuir l’hiver sur la côte est. Les centres de ski ne sont pas les plus excitants, et les pistes y sont souvent glacées — en gros, c’est un environnement plutôt difficile. Mais pour les snowboarders qui vivent dans la belle province, se donner la mission de filmer le prochain meilleur segment de street peut être une source de motivation ainsi qu’un excellent but.