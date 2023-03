Règlement officiel du Red Bull Solo Q 2023

01 RÈGLEMENT ABRÉGÉ

Chaque participant doit être un résident du Canada depuis au moins 6 mois.

Le tournoi national de qualification se joue en ligne (sauf l’épreuve n° 5) en 1c1 sur Howling Abyss. L’épreuve n° 5 se jouera en direct au Red Bull Gaming Hub de l’Université métropolitaine de Toronto le 31 mars 2023.

Tous les participants admissibles peuvent participer à chacune des épreuves de qualification de l’Étape de qualification.

Les prix ne sont pas cumulatifs; les joueurs recevront le niveau de prix le plus élevé obtenu au terme des épreuves de qualification.

Jusqu’à 256 participants peuvent s’inscrire à chaque épreuve de qualification en ligne. L’épreuve de qualification en personne est limitée à 70 joueurs

Le résultat de chaque match est déterminé par rapport aux conditions de victoire énoncées ci-dessous :

Le premier concurrent qui réussit deux (2) kills en moins de sept (7) minutes ou un (1) kill au bout de sept (7) minutes

Le premier à obtenir un score de 100 (100 cs)

Détruire la première tourelle

Chaque participant doit prendre des captures d’écran de sa victoire. Si les deux participants envoient des résultats de match différents, vous devez fournir une preuve de votre victoire.

Les 3 meilleurs joueurs des 4 (quatre) épreuves de qualification en ligne participeront à la finale nationale. Lors de la 5e épreuve de qualification en personne, ce seront les 4 meilleurs joueurs qui se qualifieront pour la finale nationale.

Les interdictions doivent être affichées dans le hall de jeu. Voir la section 4.4 « Interdictions », pour en savoir plus

02 TABLE DES MATIÈRES

Règlement général Format et calendrier Horaires des matchs Avant le match Pendant le match Après le match Épreuve de qualification hors ligne Violation du règlement et pénalités Prix Conditions supplémentaires

03 1. Règlement général

1.1 Tournoi

AUCUN ACHAT NÉCESSAIRE. FAIRE UN ACHAT N’AUGMENTERA PAS VOS CHANCES DE GAGNER.

Le Championnat national Red Bull Solo Q 2023 du Canada (« Red Bull Solo Q » ou le « tournoi ») est un tournoi officiel 1c1 accessible à tous les tournois communautaires League of Legends qui se jouent en 1c1 sur Howling Abyss. Le présent règlement officiel (le « Règlement » ou les « règles ») s’applique à l’étape de qualification du tournoi au Canada.

1.2. Administration

1.2.1. Red Bull Solo Q est commandité par Red Bull Canada Ltd. (« Red Bull » ou le « Commanditaire »).

1.2.2. Toute personne autorisée par Red Bull à administrer le tournoi Red Bull Solo Q en fonction de ses règles et de son Règlement sera ci-après désignée par le terme « administrateur », et l’ensemble des administrateurs constituera l’« administration ».

1.2.3. L’interprétation de toute règle, ses conséquences et son application sont à la seule discrétion de l’administration.

1.2.4. En participant à Red Bull Solo Q, chaque participant (et son parent/tuteur légal agissant en son nom si le participant est mineur) reconnaît avoir lu et accepter d’être légalement lié par le présent Règlement.

1.3. Participants et engagement

1.3.1. Seules les personnes physiques ayant un compte League of Legends en bon et due forme peuvent participer au tournoi Red Bull Solo Q; chaque personne participant au tournoi sera ci-après un « participant ». Chaque participant doit remplir les conditions suivantes :

Les participants doivent être âgés d’au moins 16 ans lorsqu’ils participent au tournoi.

Les participants n’ayant pas atteint l’âge légal de la majorité dans leur territoire de résidence doivent obtenir le consentement de leur parent/tuteur légal pour participer à Red Bull Solo Q et être légalement liés par le présent Règlement.

Chaque participant doit être un résident du Canada depuis au moins 6 mois.

Les participants doivent détenir des documents de voyage valides.

Les participants ne peuvent participer que dans un pays.

Les participants ne doivent pas être inscrits dans la base de données des contrats reconnus par la League of Legends Esports League de Riot. La base de données peut être consultée ici : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y7k5kQ2AegbuyiGwEPsa62e883FYVtHqr6UVut9RC4o/pubhtml#

Les employés, représentants et mandataires (et ceux avec qui ces personnes vivent, qu’elles leur soient apparentées ou non) de Red Bull, Riot Games, Inc., North America League of Legends Championship Series, LLC, ou de ses société mère, filiales, sociétés affiliées ou agences de publicité/promotion, et toute éventuelle autre personne ou entité impliquée dans le développement, la production, la mise en œuvre, l’administration ou la réalisation de Red Bull Solo Q (collectivement, les « Parties au tournoi ») ne sont pas autorisés à participer.

1.3.2. En participant au Red Bull Solo Q, les participants s’engagent notamment à respecter les règles et le Règlement et à se conformer aux déclarations et décisions prises par l’administration.

1.3.3. Chaque participant reconnaît le droit pour l’administration de modifier et d’ajuster les règles et le Règlement à tout moment sans préavis et, au besoin, de passer outre pour garantir l’équité et l’intégrité des parties dans le cadre de chaque tournoi.

1.3.4. Chaque participant doit faire preuve de respect à l’égard des administrateurs et des autres participants. Les insultes et les comportements injustes ou irrespectueux envers quiconque ne sont pas tolérés et seront punis.

1.3.5. Chaque participant doit avoir la version la plus récente de League of Legends sur son appareil et télécharger en temps opportun les éventuelles mises à jour avant chaque match. À moins qu’une nouvelle version ne sorte juste avant un match, l’application d’un correctif ne sera pas un motif valable pour retarder le match.

1.3.6. Chaque participant doit être inscrit sur le site Web officiel du tournoi et avoir correctement enregistré son compte League of Legends. Le site Web officiel du tournoi est https://battlefy.com/red-bull-solo-q-canada .

1.3.7. Chaque participant doit essayer de gagner chaque ronde à chaque étape du tournoi Red Bull Solo Q. Il est strictement interdit de perdre intentionnellement pour quelque raison que ce soit.

1.3.8. Les noms de participant vulgaires, racistes, sexistes ou autrement offensants ou répréhensibles (selon l’appréciation exclusive de Red Bull) sont interdits.

1.3.9. Chaque participant reconnaît que l’administration a le droit de modifier les noms des participant jugés impropres à l’affichage.

1.3.10. Tous les participants au tournoi Red Bull Solo Q consentent à ce que les séquences photo et audio recueillies pendant le tournoi qui contiennent leur image ou leur voix soient stockées et utilisées pour des annonces, du contenu Web et d’autres publications par Red Bull, sans restriction ou limitation en termes de temps et de lieu.

1.4. Communication

1.4.1. Toutes les communications entre les participants et l’administration doivent être effectuées en anglais ou en français à tout moment et à n’importe quelle étape du tournoi de qualification Red Bull Solo Q.

1.4.2. L’administration ne peut être contactée que par l’intermédiaire de Discord ( https://discord.gg/redbullcanada ) et de la plateforme Battlefy. Cela permet aux administrateurs d’agir en équipe et d’intervenir plus rapidement sur les problèmes que s’ils faisaient appel à d’autres plateformes. Toute autre forme de communication peut être ignorée.

04 2. Format et calendrier

2.1. Format du tournoi

Le tournoi international Red Bull Solo Q se compose d’une Épreuve de qualification nationale, d’Épreuves de qualification internationales en ligne et d’une Finale mondiale.

Le tournoi de qualification Red Bull Solo Q au Canada comprend cinq (5) épreuves de qualification (chacune étant une « Épreuve de qualification » ou une « épreuve de qualification ») et une (1) épreuve finale nationale (la « Finale nationale »).

2.2. Inscription et enregistrement

256 participants peuvent s’inscrire à chaque Épreuve de qualification en ligne (chacune étant une « Épreuve de qualification en ligne »). Il y a quatre (4) Épreuves de qualification en ligne. Il y a un (1) Épreuve de qualification hors ligne (l’« Épreuve de qualification hors ligne ») accueillant 72 participants. L’enregistrement commence toujours 30 minutes avant l’heure de début de chaque épreuve de qualification.

L’inscription commence le 9 mars à minuit HNE et se termine le 31 mars à 14 h HNE.

16 participants iront en Finale nationale (en fonction du classement des Épreuves de qualification, comme indiqué ci-dessous) qui se déroulera en ligne.

2.3. Calendrier

Le calendrier exact est le suivant :

Épreuve de qualification n° 1 – 11 mars

Épreuve de qualification n° 2 – 12 mars

Épreuve de qualification n° 3 – 18 mars

Épreuve de qualification n° 4 – 19 mars

Épreuve de qualification n° 5 – 31 mars

Finale nationale – 15 avril

2.4. Restrictions relatives au tournoi

2.4.1. Chaque participant peut participer à chaque épreuve de qualification. Cependant, si un participant gagne plus d’une (1) épreuve de qualification, il ne remportera pas plus d’un (1) prix (c.-à-d. que ses prix ne se cumuleront pas) et il ne recevra qu’un (1) prix, soit le prix décerné au niveau le plus élevé atteint au terme des épreuves de qualification.

2.4.2. Tout participant ne peut s’inscrire qu’une fois à chaque épreuve de qualification.

2.4.3. Les joueurs déjà qualifiés pour la Finale mondiale ne peuvent pas participer aux Épreuves de qualification internationales en ligne ou aux Épreuves de qualification de la dernière chance.

05 3. Horaires des matchs

3.1. Horaires des matchs

3.1.1. La première ronde de chaque épreuve de qualification se déroulera à 10 h HP/14 h HE le jour du tournoi correspondant.

3.1.2. Si le nombre de participants change, le tableau et les horaires des matchs seront ajustés en conséquence et annoncés sur la page de la plateforme du tournoi https://battlefy.com/red-bull-solo-q-canada .

3.1.3. S’il reste au moins un participant à un match à déterminer à l’heure officielle du match en raison du retard d’une ronde précédente, l’heure du match sera ajustée en conséquence.

3.2. Rescheduling / Postponing

Les participants ne peuvent pas reprogrammer ni reporter les matchs à une autre date ou heure sans le consentement de l’administration.

3.3. Reprogrammation/report

3.3.1. Si un participant n’est pas prêt à commencer un match 15 minutes après l’heure officielle du match, ledit participant perdra le match par défaut.

3.3.2. Si un participant ne se joint pas au match à temps comme indiqué à la section 3.3.1, son adversaire pourra prétendre à une victoire par défaut en communiquant sur Discord ( https://discord.gg/redbullcanada ). Chaque participant est tenu de joindre les preuves nécessaires à sa réclamation et sa réclamation doit ensuite être approuvée par un administrateur. Les administrateurs peuvent reporter l’heure limite dans des circonstances exceptionnelles pour faire jouer le match.

06 4. Avant le match

4.1. Disponibilité

Tous les participants doivent être disponibles dans League of Legends, sur le site Web du tournoi et dans le Discord Red Bull Canada ( https://discord.gg/redbullcanada ) tant qu’ils participent activement au tournoi.

4.2. Communiquer avec l’adversaire

4.3. Mode de jeu

Chaque partie 1c1 doit être jouée dans un hall personnalisé avec les paramètres suivants :

Carte : Howling Abyss

Taille de l’équipe : 1

Nom : Red Bull Solo Q – « Participant A » contre « Participant B »

Mot de passe : Choisissez un mot de passe et communiquez-le à votre adversaire par le biais de la plateforme du tournoi

Type de jeu : Sélection à l’aveugle

Spectateurs autorisés : Hall de jeu seulement

4.4. Format des épreuves de qualification

Phase de jeu par classement :

Les concurrents qui s’inscrivent à l’Épreuve de qualification pourront faire la file d’attente pour un match sur Battlefy.com pendant les deux (2) premières heures de la période de jeu ouvert et auront trente (30) minutes pour terminer leur dernier match.

Un nombre minimum de quatre (4) matchs (« Seuil minimum de matchs ») doit être joué par les concurrents pour que leur inscription au classement soit valide. Si moins de quatre (4) concurrents jouent moins de quatre (4) matchs, le Seuil minimum de matchs de l’épreuve de qualification pourra être réduit jusqu’à seize (16) concurrents.

Les matchs de la Phase de jeu par classement seront organisés en associant de préférence des concurrents ayant obtenu des scores similaires dans la période de jeu en cours.

La place attribuée dans le classement sera calculée en fonction du différentiel victoires-défaites, une victoire à un match équivalant à +1 point et une défaite équivalant à -1 point.

Les seize (16) concurrents en tête du classement au terme de la Phase de jeu par classement participeront à une épreuve éliminatoire unique au format « Meilleur des 3 parties » qui permettra de déterminer le Gagnant de l’épreuve de qualification.

Choix des camps : Le premier joueur mentionné en premier sur la feuille de match (page) jouera du côté bleu [Équipe 1] pour le match 1. Si le match se compose d’une série de parties, les joueurs changeront de côté à chaque partie.

Jeu décisif : Si le différentiel victoires-défaites est égal à zéro, le concurrent ayant joué le plus grand nombre de matchs recevra le classement le plus élevé. Si les concurrents sont à égalité au niveau du nombre de matchs joués et du différentiel et qu’ils se qualifient tous deux pour l’épreuve éliminatoire unique, les joueurs seront assignés de manière aléatoire dans le tableau des matchs. Cependant, si deux joueurs sont à égalité dans les deux catégories et qu’il n’est pas possible de déterminer lequel se qualifie pour le tableau des matchs, ils disputeront un match dont le vainqueur passera à la phase suivante.

4.5. Interdiction :

4.5.1. Les deux participants doivent inscrire trois interdictions maximum dans le hall. L’ordre des interdictions est le suivant :

Côté bleu – 1re interdiction

Côté rouge – 2e et 3e interdictions

Côté bleu – 4e et 5e interdictions

Côté rouge – 6e interdiction

4.5.2. Les interdictions doivent être inscrites dans le clavardage avant l’ouverture du hall.

4.6. Condition de la victoire

4.6.1. Le match sera remporté lorsqu’un des participants au match aura rempli une (1) des conditions de victoire suivantes :

Le premier concurrent qui réussit deux (2) kills en moins de sept (7) minutes ou un (1) kill au bout de sept (7) minutes

Le premier à obtenir un « creep score » de 100 (100 cs)

Le premier à détruire une tourelle

4.6.2. Le match sera adjugé dans les cas suivants :

si l’une des conditions de victoire est remplie, ou

si un administrateur annonce le gagnant du match.

07 5. Pendant le match

5.1. Déconnexions

Si un participant se déconnecte pendant la sélection du champion, le hall doit être recréé. Dès que l’écran de chargement s’affiche, le match est valable et doit se poursuivre.

5.2. Abus de bugs

Il est strictement interdit d’abuser d’un bug.

5.3. Tricher

L’utilisation de tout outil qui peut manipuler le jeu est strictement interdite.

08 6. Après le match

6.1. Signalement du pointage

Chaque participant à un tournoi qualificatif en ligne doit communiquer le résultat exact de son match à l’administrateur immédiatement après la fin du match. Si l’un des participants ne rapporte aucun pointage ou qu’ils rapportent un pointage erroné, l’autre participant doit rédiger une contestation dès que possible et fournir des preuves du résultat du match. Si un seul participant rapporte le pointage, le résultat sera considéré comme vrai. Les joueurs sont tenus de déposer une contestation de leurs matchs en communiquant avec un administrateur au moyen de la page de qualification en ligne.

6.2. Contestations

Les contestations concernant un match doivent être déposées par l’intermédiaire du processus de contact avec un administrateur sur le site web du tournoi, et au plus tard 15 minutes après la fin du match. La contestation doit contenir toutes les preuves nécessaires (captures d’écran, rediffusion, etc.). Si aucune preuve suffisante n’est fournie, la contestation sera rejetée.

09 7. Épreuves de qualification hors ligne

7.1. Comptes de jeu

Les joueurs devront utiliser des comptes personnels pendant toute la durée de l’épreuve qualificative hors ligne. La possibilité d’utiliser des comptes entièrement débloqués sera déterminée au moment de l’événement.

7.2. Équipement

Les joueurs ne peuvent apporter, utiliser ou porter aucun équipement non fourni ou approuvé par l’administration.

7.3. Environnement de match

Les joueurs ne peuvent emporter aucun appareil électronique lors de leurs matchs officiels, sauf accord explicite de l’administration. Cela inclut les téléphones portables, les lecteurs de musique, les tablettes et autres appareils similaires.

10 8. Violation des règles et punitions

8.1. Punitions possibles

Les sanctions pour toute violation des règles comprennent, sans s’y limiter, les suivantes :

Disqualification de l’épreuve de qualification

Disqualification de la série de tournois

Disqualification des futurs tournois

8.2. Violation de règle dans d’autres tournois

Red Bull se réserve le droit de punir les participants qui enfreignent gravement les règles lors des tournois externes de League of Legends.

11 9. Prix

9.1. Épreuves de qualification

Les prix de chaque épreuve qualificative sont les suivants :

Qualificateurs en ligne

Cent vingt-huit (128) prix sont disponibles pour chaque épreuve de qualification en ligne, comme indiqué ci-dessous.

1re place : 1 500 $ CAD + Prix LoL dans le jeu + Qualification pour la finale nationale en ligne

VDA totale : 1 800 $ CA

2e place : 1 000 $ CA + prix LoL dans le jeu + admissibilité à la finale nationale en ligne

VDA totale : 1 300 $ CA

3e place : 750 $ CA + prix LoL dans le jeu + admissibilité à la finale nationale en ligne

VDA totale : 1 050 $ CA

4e à 8e place : Prix LoL dans le jeu

VDA totale : 200 $ chacune

Remarque : De la 4 e à la 8e place, vous ne serez pas admissible à la finale nationale en ligne.

9e à 128e place : Prix LoL dans le jeu

VDA totale : 5 $ CA chacun

Remarque : De la 9e à la 128e place, vous ne serez pas admissible à la finale nationale en ligne.

Épreuve de qualification en personne au Red Bull Gaming Hub

Soixante-douze (72) prix sont disponibles pour le tournoi de qualification hors ligne, comme indiqué ci-dessous.

1re place : 1 500 $ CA + trousse de prix pour les épreuves de qualification hors ligne + qualification pour la finale nationale en ligne

La trousse de prix pour les épreuves de qualification hors ligne comprend un moniteur AOC et des prix dans le jeu : 2 075 $ CA

2e place : 1 000 $ CA + prix LoL dans le jeu + admissibilité à la finale nationale en ligne

VDA totale : 1 300 $ CA

3e et 4e place : 750 $ CA + prix LoL dans le jeu + admissibilité à la finale nationale en ligne

VDA totale : 1 050 $ CA chacun

5e à 8e place : Trousse LoL Skin

VDA totale : 200 $ CA chacun

Remarque : De la 5e à la 8e place, vous ne serez pas admissible à la finale nationale en ligne.

9e à 72e place : Prix LoL dans le jeu

VDA totale : 5 $ CA chacun

Remarque : De la 9e à la 72e place, vous ne serez pas admissible à la finale nationale en ligne.

Tous les prix LoL dans le jeu attribués dans le cadre d’un prix seront déterminés par Red Bull à sa seule et entière discrétion.

Finale nationale

1re place : 2 500 $ CA + 1re trousse de prix de la finale nationale (dans le jeu + moniteur AOC) + Qualification pour la finale mondiale (la « Finale mondiale ») et :

Un voyage pour participer à la finale mondiale, comprenant (a) un billet d’avion aller-retour en classe économique pour le gagnant vers le lieu où se déroulera la finale mondiale (le « lieu de la finale mondiale », déterminé par le Commanditaire, à sa seule et entière discrétion) à partir du principal aéroport canadien le plus proche de la résidence du gagnant (tel que déterminé par le Commanditaire à sa seule et entière discrétion), les dates de voyage seront déterminées à la seule et entière discrétion du Commanditaire en fonction de la disponibilité des vols et de la date de la finale mondiale (la date de la finale mondiale sera déterminée à la seule et entière discrétion du Commanditaire); (b) deux (2) nuits d’hôtel dans le lieu de la finale mondiale (hôtel sélectionné par le Commanditaire à sa seule et entière discrétion) (une (1) chambre en occupation simple); et (c) les transferts aéroportuaires dans le lieu de la finale mondiale.

VDA totale : 8 000 $ CA, basé sur un exemple hypothétique de point de départ à Vancouver (Colombie-Britannique) et de lieu de destination finale à Londres (Royaume-Uni).

2e place : 2 000 $ CA + 2e prix final national (prix dans le jeu + moniteur AOC)

VDA totale : 2 300 $ CA

Remarque : La 2e place n’est pas admissible à la finale mondiale

3e place : 1 500 $ CA + 3e Trousse de prix de la finale nationale (prix dans le jeu + moniteur AOC)

VDA totale : 1 750 $ CA

Remarque : La 3e place n’est pas admissible à la finale mondiale

Tous les prix dans le jeu attribués dans le cadre d’un prix seront déterminés par Red Bull à sa seule et entière discrétion.

9.2. Finales mondiales

Londres, Angleterre, mai 2023

12 10. Conditions supplémentaires

Les participants ne doivent pas avoir de comportement antisportif pendant le tournoi. Si Red Bull ou tout administrateur désigné doit résoudre un problème lié à votre conduite, toute décision prise sera définitive et sans appel, sauf à la seule discrétion de Red Bull. Toute remarque, tout geste ou tout autre comportement offensant peut, à la seule discrétion de Red Bull, entraîner la disqualification.

Les participants ne violeront ni n’enfreindront les droits d’aucune personne ou entité, y compris, mais sans s’y limiter, les droits d’auteur, les marques déposées ou les droits à la vie privée ou à la publicité, et n’agiront pas d’une manière qui, à la seule discrétion de Red Bull, est diffamatoire, menaçante, indécente, obscène ou offensante, pornographique, obscène, sexuellement explicite, inappropriée, répréhensible, illégale, en violation ou contraire à toute loi ou réglementation en vigueur. Vous ne devez pas dénigrer ou colporter une image négative d’une personne, une entité, une marque, un produit ou un service. Les participants ne feront référence à aucun nom, produit ou service d’une entreprise ou d’une entité, ni à aucune marque, logo ou habillage commercial d’un tiers, ni à aucune promotion d’une marque, d’un produit ou d’un service au cours de leur participation au tournoi. Les participants se conformeront à toutes les conditions et exigences applicables au logiciel League of Legends (et à toutes les autres conditions relatives au logiciel ou à la plateforme liés au tournoi). Les participants respecteront toutes les lois, réglementations, ordonnances et règles et ne nuiront pas, ne tenteront pas de nuire ou ne menaceront pas de nuire à toute personne (y compris eux-mêmes) ou à tout bien en relation avec leur participation au tournoi ou au cours de celle-ci.

Les participants gagnants admissibles seront contactés directement par Red Bull, ou par un administrateur tiers chargé de l’attribution des prix, par courrier électronique ou par téléphone, afin de faciliter la distribution des prix. REMARQUE IMPORTANTE: Chaque gagnant admissible peut être tenu, à la seule et entière discrétion de Red Bull, de remplir et de renvoyer un formulaire de déclaration et de décharge avant d’être confirmé comme gagnant d’un prix et de réclamer un prix..

Tous les prix sont décernés « TELS QUELS ». Ni Red Bull ni aucune autre partie n’offre de garantie, expresse ou implicite (y compris, mais sans s’y limiter, la qualité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en rapport avec ce tournoi ou tout prix. Les détails et la disponibilité des prix peuvent être modifiés, auquel cas un prix de valeur égale ou supérieure peut être substitué à la seule discrétion de Red Bull. Les prix consistent uniquement en des articles énumérés, ne sont pas transférables et ne peuvent être échangés contre de l’argent (à l’exception des prix sous forme de chèques) ou remplacés, sauf à la seule discrétion de Red Bull. Les prix sont soumis aux modalités, aux conditions, aux dates d’expiration et aux restrictions imposées par le fabricant/émetteur du prix. Tous les autres coûts, frais et dépenses non mentionnés ci-dessus comme faisant spécifiquement partie du prix sont à la charge exclusive de chaque participant.

Sans limiter les autres conditions du prix énoncées dans le présent Règlement, les conditions générales supplémentaires suivantes s’appliquent à la partie voyage du prix de la finale nationale pour participer à la finale mondiale : (i) tous les déplacements liés au voyage doivent être effectués à la date ou avant la date spécifiée par le Commanditaire à sa seule et entière discrétion (dans le cas où le gagnant confirmé n’est pas en mesure de réclamer le voyage ou une partie de celui-ci pendant cette période, le voyage peut, à la seule et entière discrétion du Commanditaire, être annulé dans son intégralité et, s’il est annulé, le Commanditaire n’est pas obligé d’offrir un prix de remplacement); (ii) le gagnant confirmé doit : (a) disposer de tous les documents nécessaires pour permettre le voyage et y participer (y compris tous les documents liés à la COVID-19 requis (y compris, mais sans s’y limiter, toute preuve de vaccination requise, toute preuve d’exemption de vaccination valide ou toute preuve de test COVID-19 négatif); (iii) les coûts de tout ce qui n’est pas spécifiquement et expressément indiqué ci-dessus comme étant inclus dans le voyage sont à la charge exclusive et absolue du gagnant confirmé, y compris, mais sans s’y limiter, les frais de test COVID-19, les frais d’assurance voyage ou médicale, les frais de nourriture, les frais de voyage accessoires, les articles de nature personnelle et les autres frais. (REMARQUE : le gagnant confirmé peut être tenu de présenter une carte de crédit majeure valide à son nom au moment de l’enregistrement à l’hôtel pour couvrir les frais accessoires ou les dommages); (iv) si le gagnant confirmé n’utilise pas une ou plusieurs parties du voyage pour quelque raison que ce soit, cette ou ces parties non utilisées peuvent, à la seule et absolue discrétion du Commanditaire, être annulées dans leur intégralité et, si elles sont annulées, il n’y aura aucune possibilité de remplacement; (v) Le Commanditaire se réserve le droit à tout moment : (a) d’imposer des restrictions raisonnables sur la disponibilité ou l’utilisation du voyage ou de l’un de ses éléments; et (b) de remplacer le voyage ou l’un de ses éléments, pour quelque raison que ce soit, par un prix ou des éléments de prix de valeur égale ou supérieure, y compris, sans limitation, mais à la seule discrétion du Commanditaire, un prix en espèces (y compris, sans limitation, si la réalisation du voyage, ou d’une partie de celui-ci, est rendue impossible, infaisable, dangereuse ou impraticable pour quelque raison que ce soit, y compris, sans limitation, en raison de l’utilisation d’un produit ou d’un service de remplacement), infaisable, dangereux ou irréalisable pour quelque raison que ce soit, notamment en raison d’une loi, d’un règlement, d’une ordonnance, d’une politique, d’une directive, d’une grève, d’une restriction de voyage, d’une politique ou d’une restriction concernant la COVID-19 ou une autre pandémie, ou pour toute autre raison) (le tout tel que déterminé par le Commanditaire à sa seule et entière discrétion); (vi) toutes les dispositions relatives au voyage doivent être prises par l’intermédiaire du Commanditaire ou de ses agents désignés; (vii) en acceptant le voyage, le gagnant confirmé accepte de renoncer à tout recours contre les parties libérées si le voyage ou un de ses éléments ne s’avère pas satisfaisant, que ce soit en totalité ou en partie; (viii) ni le Commanditaire ni aucun de ses fournisseurs de prix ne remplacera les billets perdus ou volés; (ix) toute différence entre la valeur réelle du prix et sa valeur de détail approximative déclarée ne sera pas attribuée; (x) toutes les caractéristiques du voyage (et de chaque élément du voyage), sauf indication contraire explicite ci-dessus, sont à la seule et entière discrétion du Commanditaire; (xi) l’organisation précise du voyage est soumise à la disponibilité des places et des vols et sera effectuée à la seule et entière discrétion du Commanditaire; (xii) une fois réservés, les arrangements de voyage ne peuvent pas être modifiés par le gagnant; (xiii) certaines dates d’interdiction et d’autres restrictions peuvent s’appliquer; (xiv) les Parties libérées ne seront en aucun cas responsables (et, pour plus de certitude, ne sont pas obligées d’offrir un prix de remplacement) dans le cas où une partie du voyage serait retardée, reportée, reprogrammée ou annulée pour quelque raison que ce soit (y compris, mais sans s’y limiter, en raison d’une maladie ou de risques sanitaires, ou de toute ordonnance ou mesure prise par un gouvernement ou une autorité sanitaire en réponse à une telle maladie ou à un tel risque), en raison d’une maladie ou de risques sanitaires, ou d’ordonnances, de mesures, de directives ou de conseils des autorités gouvernementales ou sanitaires en réponse à une telle maladie ou à de tels risques, tels que, sans s’y limiter, ceux qui peuvent être mis en œuvre pour atténuer la transmission de la COVID-19, ou en raison de toute autre cause de quelque nature que ce soit); (xv) le Commanditaire se réserve le droit de modifier les dates ou la description du voyage à sa seule et entière discrétion; et, (xvi) en participant au voyage, le gagnant : (a) signifie qu’il comprend, reconnaît et accepte que la participation au voyage peut impliquer un danger ou une exposition à des risques et dangers (y compris, mais sans s’y limiter, les risques inhérents au voyage et l’exposition ou l’infection possible à la COVID-19), qu’ils résultent d’une erreur ou d’une négligence humaine prévisible ou imprévisible, et qu’en conséquence, il peut subir des dommages aux biens personnels, des blessures graves, une maladie ou même la mort; (b) signifie qu’il/elle reconnaît et accepte que les parties libérées n’ont donné aucune garantie ou déclaration quant à sa sécurité lors de sa participation au voyage; et (c) garantit et déclare qu’il a évalué la nature, la portée et l’étendue des risques encourus, et qu’il accepte et assume librement et volontairement tous les risques de dommages corporels, de maladie et de décès découlant de sa participation au voyage ou liés à celle-ci. Aucune des Parties libérées ne fait de déclaration ou n’offre de garantie, expresse ou implicite, quant à la qualité ou à l’adéquation de tout prix attribué dans le cadre du Tournoi. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, chaque gagnant confirmé comprend et reconnaît qu’il ne peut pas demander de remboursement ou exercer un recours légal ou équitable auprès du Commanditaire ou de l’une des autres parties libérées si son prix n’est pas adapté à l’usage auquel il est destiné ou s’il n’est pas satisfaisant d’une manière ou d’une autre. Pour plus de certitude et afin d’éviter tout doute, en acceptant un prix, un gagnant confirmé accepte de renoncer à tout recours contre le Commanditaire et toutes les autres parties libérées si le prix ou un de ses éléments ne s’avère pas satisfaisant, en tout ou en partie.

Chaque participant déclare et garantit : A. Vous vous engagez à respecter intégralement le présent Règlement; B. Vous vous engagez à respecter toutes les conditions et exigences de Riot Games, Inc. et de Battlefy, le cas échéant; et C. Vous vous engagez à respecter toutes les lois, réglementations, ordonnances et règles, et à ne pas nuire, tenter de nuire ou menacer de nuire à toute personne (y compris vous-même) ou à tout bien en relation avec votre participation au Tournoi ou pendant celle-ci. Si vous ne respectez pas l’une des déclarations et garanties susmentionnées, vous pouvez être disqualifié du Tournoi à tout moment, à la seule discrétion du Commanditaire. Vous acceptez de rembourser à Red Bull l’intégralité des pertes, des dommages et des dépenses, y compris les frais de juridiques raisonnables, que vous pourriez encourir du fait de la violation de ces règles.

En participant au Tournoi : (1) vous accordez à Red Bull une licence perpétuelle, irrévocable, non exclusive, mondiale, libre de droits, sous-licenciable et librement assignable pour reproduire votre inscription et toute image, description, enregistrement audio ou vidéo de votre participation au Tournoi (y compris, mais sans s’y limiter, le droit et tous les consentements requis pour l’enregistrement audio, l’enregistrement vidéo ou la capture de votre nom, image et toute autre ressemblance pendant votre participation au Tournoi) et pour utiliser d’une autre manière, exploiter, copier, modifier, adapter, éditer, publier et afficher votre inscription et toute image, description, enregistrement, audio ou vidéo de votre participation au Tournoi sous quelque forme, manière, lieu, média ou technologie que ce soit, connue ou développée ultérieurement, à quelque fin que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, à des fins commerciales, publicitaires et promotionnelles, selon ce que Red Bull et ses licenciés ou cessionnaires déterminent, sans autre compensation, notification ou autorisation; (2) vous renoncez par la présente à tout droit moral que vous pourriez avoir sur ces images, descriptions, enregistrements, audio ou vidéo de votre participation au Tournoi en faveur de Red Bull (et de toute personne autorisée par Red Bull à utiliser ce matériel); et (3) vous accordez également à Red Bull le droit mondial, perpétuel, irrévocable, entièrement sous-licenciable et librement transférable, mais non l’obligation, d’utiliser tous les noms, identités, titres, ressemblances, apparences distinctives, ressemblances physiques, images, portraits, images, photographies (fixes ou animées), personnages d’écran, voix, styles vocaux, déclarations, gestes, maniérismes, personnalités, caractéristiques de performance, données biographiques, signatures et tout autre indice ou imitation d’identité ou de ressemblance énumérés, fournis, référencés ou autrement contenus dans votre inscription ou votre participation au Tournoi à des fins publicitaires et commerciales sous quelque format que ce soit, les caractéristiques de performance, les données biographiques, les signatures et tout autre indice ou imitation d’identité ou de ressemblance énumérés, fournis, référencés ou autrement contenus dans votre inscription ou votre participation au Tournoi à des fins de publicité et de commerce, sous quelque format, support ou technologie que ce soit, connu à ce jour ou développé ultérieurement, sans autre avis, approbation ou compensation, sauf si la loi l’interdit. À la demande de Red Bull et à sa seule discrétion, et afin de documenter ou de parfaire ce qui précède, vous acceptez de signer une licence, une cession, une décharge ou tout autre document requis confirmant ou transférant l’ensemble de ces autorisations, droits et propriétés (la forme devant être déterminée par Red Bull à sa seule discrétion).

En participant à ce Tournoi, vous acceptez de libérer Red Bull, les parties au Tournoi et chacun de leurs administrateurs, dirigeants, employés, agents, représentants, successeurs et ayants droit respectifs (les « Parties libérées ») de toute réclamation, perte ou dommage découlant de votre participation à ce Tournoi ou à toute activité liée au Tournoi et de l’acceptation et de l’utilisation, du mauvais usage ou de la possession de tout prix attribué en vertu des présentes (y compris, mais sans s’y limiter, toute fausse déclaration faite par le participant en rapport avec le Tournoi; tout non-respect du présent règlement par le participant); les plaintes déposées par des personnes ou des entités autres que les parties au présent règlement, résultant de ou liées à l’implication du participant dans le Tournoi; l’acceptation, la possession, l’utilisation abusive ou l’utilisation de tout prix ou la participation à toute activité liée au Tournoi ou la participation à ce Tournoi; tout dysfonctionnement, erreur ou autre problème lié à la collecte, au traitement ou à la conservation des informations d’inscription; tout logiciel, matériel, connexion Internet ou dysfonctionnement, erreur ou autre problème affectant la participation d’un participant au Tournoi, ou toute erreur typographique ou autre dans l’impression, l’offre ou l’annonce d’un prix ou d’un gagnant). Ce qui précède comprend, sans s’y limiter, toute réclamation pour blessure corporelle, perte ou dommage matériel, ou décès découlant de quelque façon que ce soit du Tournoi.

Les décisions de Red Bull concernant les questions liées au Tournoi sont finales et exécutoires. Red Bull se réserve le droit, sous réserve de l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux (la « Régie ») du Québec, d’annuler ou de modifier le Tournoi pour quelque raison que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, si une fraude, une mauvaise conduite ou des défaillances techniques détruisent l’intégrité du Tournoi, ou si un virus informatique, un bogue ou un autre problème technique nuit à l’administration, à la sécurité ou au bon déroulement du Tournoi, tel que déterminé par Red Bull. AVERTISSEMENT : TOUTE TENTATIVE D’ENDOMMAGER DÉLIBÉRÉMENT OU DE SAPER LE FONCTIONNEMENT DE CE TOURNOI PEUT CONSTITUER UNE VIOLATION DES LOIS PÉNALES ET CIVILES. RED BULL SE RÉSERVE LE DROIT DE DISQUALIFIER OU DE RÉCLAMER DES DOMMAGES-INTÉRÊTS À TOUTE PERSONNE EFFECTUANT DE TELLES TENTATIVES, DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE.

Red Bull se réserve le droit de disqualifier ou d’interdire la participation d’une personne en cas de suspicion de fraude ou de falsification, si la personne ne respecte pas une condition de participation ou une disposition du présent Règlement, si le comportement ou la communication de la personne à un moment donné est perturbateur, peut causer ou cause des dommages à une personne, à la propriété ou à la réputation de Red Bull, ou n’est pas conforme à toutes les lois applicables et aux pratiques sociales généralement acceptées, telles que déterminées à la seule discrétion de Red Bull.

Tous les renseignements liés au Tournoi et les participants sont sujets à vérification à tout moment et pour quelque raison que ce soit. Le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, de demander une preuve d’identité ou d’admissibilité (sous une forme acceptable pour le Commanditaire, y compris, mais sans s’y limiter, une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement) : (i) aux fins de l’admissibilité d’un participant; (ii) aux fins de l’admissibilité ou de la légitimité de toute information relative au Tournoi soumise ou d’autres informations saisies (ou soit-disant saisies) pour les besoins de ce Tournoi; ou (iii) pour toute autre raison jugée nécessaire par le Commanditaire, à sa seule et absolue discrétion, dans le but d’administrer ce Tournoi conformément à la lettre et à l’esprit du présent Règlement. L’incapacité à fournir une telle preuve à l’entière satisfaction du Commanditaire dans le délai spécifié par le Commanditaire peut entraîner la disqualification à la seule et absolue discrétion du Commanditaire. Le seul facteur déterminant le temps aux fins du Concours sera le ou les dispositifs officiels de chronométrage utilisés par le Commanditaire.

Le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion, sous réserve de l’approbation de la Régie du Québec, d’ajuster les dates, délais et/ou autres paramètres stipulés dans le présent Règlement, dans la mesure qu’il jugera nécessaire pour pouvoir vérifier la conformité de tout participant ou de tout renseignement au présent Règlement, ou à la suite de tout problème technique ou autre, ou à la lumière de toute autre circonstance qui, de l’avis discrétionnaire du Commanditaire, affecte la bonne administration du Concours conformément au présent Règlement, ou pour toute autre raison.

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, tous les problèmes et toutes les questions concernant la rédaction, la validité, l’interprétation et l’applicabilité du présent Règlement ou des droits et obligations des participants ou de Red Bull en lien avec le tournoi seront régies et interprétées conformément aux lois de la province de l’Ontario et aux lois fédérales du Canada qui s’y appliquent sans égard pour leurs principes en matière de choix ou de conflit de lois qui entraîneraient l’application d’autres lois, et tous les participants seront réputés (dans toute la mesure permise par la loi) avoir accepté de se soumettre à la compétence exclusive des tribunaux provinciaux ou fédéraux (selon le cas) situés à Toronto, en Ontario, et le fait que les réclamations ne puissent être résolues par le biais d’une quelconque forme de recours collectif.

CONCERNANT LES RÉSIDENTS DU QUÉBEC UNIQUEMENT : Tout litige relatif au déroulement ou à l’organisation d’un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Tout litige concernant l’attribution d’un prix ne peut être soumis au conseil que dans le but d’aider les parties à parvenir à un règlement. En cas de divergence ou d’incohérence entre les conditions générales stipulées dans la version anglaise du présent Règlement et les divulgations ou autres déclarations figurant dans tout document lié au tournoi, et notamment dans toute version traduite des présentes, dans le formulaire de participation au tournoi, dans les publicités aux points de vente, à la télévision, sous forme imprimée ou en ligne, les conditions générales figurant dans la version anglaise du présent Règlement prévaudront, s’appliqueront et auront préséance.