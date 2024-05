Tout ce que tu dois savoir sur les week-ends de Sprint F1 en 2024

Yuki Tsunoda Japan's newest F1 hero, Visa Cash App RB driver Yuki Tsunoda has risen like a rocket through the ranks of formula racing.

Le Sprint est une course courte et passionnante qui apporte encore plus de divertissement aux fans présents sur place et aux téléspectateurs du monde entier. Il s'agit d'une course de 100 km, environ un tiers de la distance d'un Grand Prix, qui dure environ 30 minutes.

. L'objectif était d'ajouter plus de compétition et de spectacle au week-end du Grand Prix, en remplaçant une séance d'essais libres par une course. Les qualifications ont été repoussées au vendredi et l'ordre d'arrivée du sprint a déterminé la grille de départ pour le dimanche.

Le format a été modifié pour remplacer une séance d'entraînement par un format de qualification rapide pour le Sprint, appelé le Shootout, et une séance de qualification complète pour la course du dimanche. En 2024, le Shootout a été déplacé le vendredi après-midi, le Sprint au samedi midi et les qualifications complètes rétablies au samedi après-midi.

