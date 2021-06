Guide ultime du surf de rivière au Canada

Depuis que le surf existe, les vagues de rivière font le bonheur des surfeurs. En mer, les vagues sont habituellement formées par de lointains vents de tempête qui créent de la tension à la surface de l’eau. Plus grande est la surface touchée, plus forte est la vague. Celle-ci peut voyager sur des milliers de kilomètres, jusqu’à ce qu’elle rencontre la résistance de la côte. C’est alors qu’elle gagne en hauteur et se cambre pour devenir, dans bien des cas, une vague de choix pour les surfeurs.

Du surf de rivière au festival SLAM de Calgary. © SLAM Festival

Un phénomène semblable se produit sur nos rivières tumultueuses, à une échelle largement réduite. Lorsque l’eau s’écoule au-dessus d’une dépression dans le lit de la rivière, le courant gagne en vitesse et en force. S’il rencontre de la résistance, une vague stationnaire se forme à contre-courant. Les surfeurs tirent parti des forces en jeu : la gravité les tire vers l’amont, tandis que le courant les pousse vers l’aval.

La première mention écrite du surf sur vagues stationnaires remonte à 1975 – c’était à Munich, en Allemagne. Au début des années 2000, la tendance s’est propagée jusque dans les vastes étendues du Canada. Petit à petit, des scènes et des associations locales de surf de rivière ont vu le jour, et le Canada est vite devenu mondialement réputé pour ce sport.

Les destinations populaires de surf de rivière du Canada

1. Centre-ville de Calgary (fin juin à septembre)

Que vous cherchiez à vous initier au sport ou à vous amuser en douce avec des amis, la 10th Street Wave de Calgary est la vague idéale. Située sous le pont Louise, cette petite vague est facile à dompter. Et comme l’eau est creuse, on risque moins de heurter une roche coupante. La file est parfois longue, mais il y a habituellement une belle ambiance musicale.

2. Rivière Kananaskis (janvier à décembre)

À une courte distance en voiture de Canmore, en Alberta, se trouve la Mountain Wave , une large vague rapide et lisse qui se forme au pied des Rocheuses. C’est Surf Anywhere qui lui a donné vie en 2019, en empilant des rochers en aval d’une section en entonnoir de la rivière Kananaskis. Puisque l’eau est peu profonde et que le courant est rapide, le port du casque est recommandé pour les débutants. On recommande aussi à tous les surfeurs de porter une veste de protection.

3. Ottawa

Sewer Wave sits on the Gatineau side of downtown Ottawa © Larianne Eustace Bate Island Wave, in Ottawa, consists of three waves © Larianne Eustace Sewer Wave becomes a hotspot each year between March and October © Larianne Eustace

La région d’Ottawa propose certaines des meilleures expériences de surf de rivière au monde. Sous l’eau relativement peu profonde, la surface rocheuse du Bouclier canadien abonde en éléments naturels qui produisent de belles vagues toutes désignées pour le surf.

La Dessert Wave (accessible à l’année), au milieu de la rivière des Outaouais, offre une belle vue sur la ville. La Sewer Wave (mars à octobre) se trouve pour sa part du côté gatinois du centre-ville. Des surfeurs de tous les niveaux s’y rassemblent et y attendent leur tour dans la bonne humeur. Enfin, la Bate Island Wave (mars à juin) consiste en trois vagues qui se créent au printemps ou après une importante fonte de neige.

4. Montréal

Un surfeur s’attaque à l’Habitat 67, une forte vague de rivière à Montréal. © Larianne Eustace

À l’instar d’Ottawa, Montréal est prisée des surfeurs de rivière. Ses vagues incomparables conviennent aux adeptes de tous les niveaux.

Lente, large, accessible et lisse, la vague à Guy (juin à septembre) convient bien aux débutants. On y trouve même une boutique où l’on peut se procurer de l’équipement, obtenir des conseils et suivre un cours. En aval non loin de là vous attend l’Habitat 67 (mai à octobre), une vague beaucoup plus imposante et forte qui peut atteindre plusieurs mètres de hauteur selon la saison.

Par où commencer?

« Il est plus difficile de s’initier au surf de rivière que de suivre un cours de surf normal dans le Sud, où les écoles de surf se disputent l’argent des touristes, explique Jacob Kelly Quinlan , un surfeur aguerri qui a conquis plus de 90 vagues de rivière. Il existe des boutiques consacrées exclusivement au surf, mais elles ne sont pas encore répandues. Il revient donc aux curieux de se renseigner sur la sécurité, l’équipement et l’étiquette, ce qui n’est pas une mince tâche. »

Si les communautés de surfeurs de rivière sont tissées serré et peuvent de prime abord sembler fermées, Jacob Kelly estime que le meilleur moyen d’intégrer la scène locale consiste à se rendre sur place, là où se trouve une vague, à se présenter aux autres et à faire preuve d’humilité et de respect. Il y a fort à parier que vous découvrirez un environnement inclusif et convivial, mis sur pied par des gens qui partagent une passion pour le surf et le plein air. Tentez une approche au terme d’une bonne séance : si vous avez la volonté d’apprendre et une belle attitude, quelqu’un vous mettra certainement sur la bonne voie.

Autre étape essentielle pour les nouveaux venus : se joindre à des groupes Facebook. La plupart des communautés locales se réunissent en ligne pour s’échanger de l’information sur le niveau de l’eau, l’équipement, les dangers, les événements, les rassemblements, etc. Par exemple, les groupes « Alberta River Surfing Discussions », « River Surf Ottawa-Gatineau » et « Surf Montreal » sont de bons points de départ.

Si la communication est un facteur important, les risques que présentent les rapides ne sont pas non plus à négliger. Il faut être bon nageur, être à l’aise en eau vive et savoir garder son calme quand ça se corse. Évitez d’aller sur l’eau lorsqu’il y a une alerte de niveau d’eau élevé, pendant ou après d’importantes précipitations et quand il y a de la glace. Et gardez en tête que le choix le plus sûr, c’est toujours de rester sur votre planche. Nous vous recommandons fortement de vous familiariser avec les notions de sécurité en eau vive et de suivre un cours en la matière avant de vous lancer à l’eau.

L’avenir du surf de rivière au Canada

Ici, les rivières abondent. Dans un pays aussi vaste et sauvage que le nôtre, les surfeurs enclavés vont continuer d’explorer nos cours d’eau naturels, de découvrir de nouvelles vagues et de repousser les limites du surf.

L’Habitat 67 se trouve tout juste en aval de la vague à Guy, à Montréal. © Larianne Eustace

Parallèlement, des ingénieurs vont continuer de travailler avec les associations locales de surf de rivière dans le but de créer plus de vagues et de faire croître le sport. À titre d’exemple, l’entreprise calgarienne Surf Anywhere aménage des sites partout dans le monde depuis 2008. Elle améliore les vagues existantes et met en place des éléments ajustables qui favorisent la constance et rehaussent l’expérience.

« On observe une croissance rapide de notre sport, et la demande est si forte qu’il est impossible de créer assez de vagues pour satisfaire tout le monde », rapporte Neil Egsgard, créateur de vagues et président de Surf Anywhere.

À l’heure actuelle au Canada, on est à l’étape de conception préliminaire d’une vague artificielle de 25 m de largeur censée remplacer la 10th Street Wave au centre-ville de Calgary. On parle aussi d’aménager une vague dans la région d’Ottawa, selon Neil Egsgard. Sans oublier les petites villes telles que Cochrane (Alberta), Lethbridge (Alberta) et Golden (Colombie-Britannique) qui souhaitent collaborer avec Surf Anywhere pour tirer profit du surf touristique, un marché de 5 milliards de dollars.