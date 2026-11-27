Bien qu'il ne soit pas un choix populaire dans la méta actuelle, Omen reste l’un des contrôleurs les plus polyvalents de VALORANT . Ses écrans de fumée offrent de nombreuses occasions de bloquer les lignes de vue, et sa capacité à se téléporter partout sur la carte le rend particulièrement mobile : il peut échapper aux attaques ennemies et prendre par surprise les adversaires qui ne se doutent de rien.

Son potentiel est énorme, et pour en tirer le meilleur parti, il ne suffit pas de lancer quelques écrans de fumée en espérant que tout se passe bien. Heureusement, on peut apprendre une chose ou deux sur la meilleure façon d’utiliser cet agent grâce au joueur étoile de VALORANT et joueur de T1, Tyson « TenZ » Ngo . Voici cinq conseils de TenZ que tu peux mettre directement en pratique sur le champ de bataille.

Regarde TenZ se replonger dans le rôle d’Omen lors de matchs compétitifs.

01 Prépare tes écrans de fumée avant le début de la manche

Quand on observe TenZ, on remarque que ses écrans de fumée sont calculés dès le début de la manche. En plaçant un écran de fumée près de l'apparition des ennemis, TenZ crée des occasions pour son équipe d'« arroser » : tirer à travers la fumée pour stopper les ennemis net.

TenZ – qui a récemment annoncé son retour chez T1 après avoir pris sa retraite – prépare son Voile sombre (Dark Cover) pendant la phase d'achat, et s'en sert comme d'un outil offensif plutôt que défensif. Cette approche ultra-agressive exige évidemment une bonne communication : mets-toi d'accord avec ton équipe sur les angles à couvrir et attaque de manière ciblée.

Le style de jeu de TenZ est souvent préventif : il essaie de prédire les positions vers lesquelles les ennemis vont se déplacer, en ciblant les zones où ils se replient souvent. TenZ plaisante en disant que les écrans de fumée peuvent servir de « portails d’invocation », car les ennemis y sont souvent attirés. Profites-en. Surtout dans les rangs inférieurs, ces paris peuvent souvent faire la différence entre grimper au classement et rester coincé dans la prison d'Omen.

TenZ a le don d'anticiper ce qui va se passer © Todd Gutierrez/Red Bull Content Pool

02 Utilise tes écrans de fumée pour te repositionner

L’un des principes fondamentaux d’un bon jeu avec Omen, c’est de rester constamment mobile. TenZ combine ses écrans de fumée et sa téléportation pour ne jamais ressortir deux fois du même endroit. Les ennemis restent ainsi dans le doute, et tu évites de te faire repérer facilement. Si une attaque échoue, ne réessaie pas : repositionne-toi et tente de prendre tes ennemis par surprise.

Tu dois constamment surveiller les angles autour d'un écran de fumée pour t'assurer que les ennemis ne se servent pas du couvert à leur avantage. Chaque écran de fumée doit avoir un but précis, et tes coéquipiers doivent connaître le plan avant que tu t'engages.

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Dans les rangs inférieurs, les joueurs auront plus tendance à reculer devant les écrans de fumée, ce qui te donne la possibilité de jouer autour. Par contre, si tu veux imiter le style de jeu agressif de TenZ, tu voudras plutôt t'en servir comme d'une occasion d'avancer : pré-vise l'endroit où tu prévois que les ennemis se trouvent et arrose pour maintenir la pression.

TenZ a récemment annoncé son retour en compétition professionnelle avec T1 © Marv Watson/Red Bull Content Pool

03 Utilise les capacités utilitaires pour contrôler l’espace

La rapidité d'exécution des compétences d'Omen peut donner envie de se précipiter sur les sites, mais sa vitesse est plus utile lorsqu'elle est combinée à celle de tes coéquipiers pour contrôler l'espace sur la carte. Tu peux harceler les ennemis, puis te téléporter derrière les Initiateurs et les Sentinelles pour les appuyer. TenZ fait souvent un compte à rebours avant une Paranoïa (Paranoia) aveuglante, ce qui permet à ses alliés de frapper au moment précis où les ennemis sont aveuglés, et de s'assurer qu'ils ne poussent pas trop tôt et ne se retrouvent pas pris dans le feu croisé.

04 Téléporte-toi en hauteur

Une tactique de positionnement que tu remarqueras souvent chez TenZ consiste à se téléporter en hauteur, à la fois pour éviter le danger et pour accéder à des angles d'attaque uniques. Tu peux tirer parti de cet avantage efficacement sur Split, où certains endroits sournois se trouvent près des goulots d'étranglement, à Heaven et à Rafters. Icebox et Bind regorgent de structures verticales et de conteneurs sur lesquels tu peux te téléporter avec Voie des ombres (Shrouded Step) pour déstabiliser momentanément tes ennemis pendant des échanges de tirs frénétiques.

Il y a aussi Ascent, qui offre elle aussi des positions en hauteur dont les joueurs d'Omen peuvent profiter. Cela peut être particulièrement utile lors des batailles d'équipe : même si tu n'obtiens pas l'élimination, diviser l'attention de l'ennemi peut permettre à tes alliés de te rejoindre en renfort. On peut entendre TenZ se coordonner avec ses coéquipiers en leur demandant de jouer « haut-bas » avec lui. Son allié tient le niveau du sol, pendant que lui utilise Voie des ombres pour tendre un piège.

Un bon travail d'équipe peut rendre Omen encore plus efficace © Gary Go/Red Bull Content Pool

Tu peux aussi jouer avec la tête de tes adversaires grâce à Voie des ombres. Les joueurs avancés connaissent déjà les angles en hauteur courants et viseront ces endroits dès qu'ils entendront le signal sonore de la compétence. Pour les déjouer, tu peux faire une feinte en te téléportant plutôt derrière un abri ou à une position voisine. C'est particulièrement efficace dans les rangs supérieurs.

05 Utilise la couverture sonore

TenZ utilise fréquemment une autre tactique : se servir du bruit du champ de bataille pour dissimuler ses déplacements. Quand les ennemis déclenchent des ultimes ou des compétences utilitaires, on peut voir TenZ lancer des écrans de fumée défensifs et se téléporter à des angles inhabituels au moment où il sait que ses adversaires s'engagent dans une poussée. Voie des ombres produit un signal sonore distinctif (c'est l'un des principaux inconvénients du kit d'Omen), alors profite du chaos du champ de bataille pour prendre les ennemis au dépourvu.

Avec TenZ en tête de file, pourrait-on assister à la grande renaissance d'Omen? À moins d'un important renforcement de la part de Riot, c'est peu probable, mais avec ces conseils, tu pourras tirer une valeur considérable de cet agent sous-estimé. Si tu veux améliorer ton jeu dans VALORANT, pourquoi ne pas consulter nos autres guides d'agents, notamment ceux de Jett et de Brimstone?

À propos de l’auteur Qui est Jack Ridsdale ? Jack est spécialisé dans les jeux vidéo, l’e-sport et la technologie. Il s’intéresse particulièrement aux jeux de tir compétitifs et aux jeux de combat, et a assisté à de nombreux événements e-sport au Royaume-Uni et ailleurs. Ses domaines d’expertise incluent Overwatch, Street Fighter, VALORANT et les titres triple A.