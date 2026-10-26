Traversée du pont de Bloukrans : le défi à 600 barres de Thomas van Tonder

Thomas van Tonder est arrivé au pont de Bloukrans un peu trop sûr de lui; il te le dira lui-même. Le pont l’a vite remis à sa place.

« Je dirais presque que le pont m’a donné une leçon d'humilité, dans une certaine mesure », dit-il. « Je suis arrivé un peu prétentieux, un peu trop sûr de moi, et cette inclinaison m’a certainement remis à ma place. »

C’est tout un aveu de la part de van Tonder. Il est champion du monde de course à obstacles. Il a grimpé 90 m de corde suspendue pour établir un record Guinness. S'accrocher, c’est pratiquement son métier. Le pont l’a pourtant fait travailler pour chaque barre.

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Le 26 octobre, il lui a fallu 47 min 37 s pour franchir 600 barres de singe installées sous l’arche, sur environ 280 m, à 216 m au-dessus de la rivière. Il a gravi à une inclinaison de 45°, traversé le sommet de l’arche, puis redescendu de l’autre côté, le tout à la force des mains, sur le plus long module de barres de singe jamais construit.

« Je viens de réaliser l’un de mes plus grands rêves, une mission qui m’habitait depuis deux ans », a-t-il déclaré à l’arrivée. « Je suis simplement reconnaissant pour tout. On a vraiment réussi à se rendre de l’autre côté. »

01 Le Red Bull Bridge Bars en bref

On saisit l'ampleur de l'exploit de van Tonder avec un peu de recul © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

Athlète : Thomas van Tonder

Lieu : Pont de Bloukrans, Afrique du Sud

Défi : Traverser l’arche du pont en empruntant des barres de singe, à la force des mains

Nombre de barres : 600

Distance : environ 280 m

Hauteur maximale : 216 m

Pente la plus raide : 45°

Temps de réalisation : 47 min 37 s.

02 Ce pont ne lui sortait plus de la tête

Ce pont est l'un des défis les plus difficiles à relever pour van Tonder © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Le pont hantait ses pensées depuis longtemps.

La première fois que van Tonder s’est tenu en dessous, l’arche paraissait beaucoup plus grande qu’à la caméra. « C’est comme se tenir au pied d’un grand immeuble », a-t-il dit. « Je me suis dit : “Dans quoi on s’est embarqués?” »

Il aurait pu choisir la voie facile : des barres suspendues sur une ligne droite sur le dessus. Il a choisi l’arche parce qu’il n’était pas certain d’y arriver. « C’est loin d’être quelque chose que je suis sûr de pouvoir accomplir », a-t-il dit avant sa tentative, « ce qui veut dire que c’est le bon défi. »

La première fois qu’il a essayé des barres inclinées à la maison, il a avancé d’environ six mètres. Six mois, une structure construite à flanc de montagne, une tendinite et beaucoup de peau déchirée plus tard, il se tenait au pied du vrai pont.

03 La galère de l’escalade à l’envers

« C’est loin d’être quelque chose dont je suis sûr de pouvoir accomplir » © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Il a commencé à 10 h 21, heure locale, sous une légère brise, alors que toute l’équipe retenait son souffle. « Tout ce qu'il reste à faire, c'est de franchir les barres », a-t-il dit.

Le pont s’est ouvert sur sa partie la plus inclinée. À 45°, le premier tronçon est si abrupt qu’il ne peut pas se placer face à l’avant. Il doit tourner le dos aux barres, se hisser, puis attraper la suivante, encore et encore, pendant que le pont ne fait que prendre de la hauteur.

Le ciel avait l’air menaçant. Son rythme cardiaque était déjà à 150 et, après cinq minutes, ses mains commençaient à le sentir. À 10 h 34, il le disait à voix haute. « Mes mains ne se sentent pas très bien. »

Il avait toujours su que la montée serait la partie la plus difficile. Celle-ci s’est quand même avérée plus longue qu’il ne l’avait imaginé. « C’était facilement deux fois plus long », a-t-il dit. « On a simulé et on s’est entraîné autant qu’on a pu, mais rien ne vaut vraiment le travail continu que cette inclinaison fait subir au même groupe de muscles. »

« C’était ça, la mission principale », a-t-il commenté par la suite. « Rester sur les barres, et d'y aller une petite étape à la fois. »

04 Le plus dur, c’était le défi mental

Thomas van Tonder a dû se représenter mentalement le pont par sections © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

Au sommet, l’arche s’aplatit et le pont fait changer la tactique.

« Je dirais que c’était, pour moi, la partie la plus difficile mentalement », a dit van Tonder. « J’étais plus fatigué que prévu en arrivant dans ce segment du milieu, et j’ai eu beaucoup de mal à trouver un rythme. Mes mains ne faisaient tout simplement pas ce que je pensais qu’elles pourraient faire. Rien que de les garder fermées était si difficile. »

Il y avait une zone où il pouvait se balancer et sauter des barres dans un rythme plus typique aux barres de singe. Même là, les barres plus petites ne lui permettaient pas de bien prendre son élan.

Regarder devant lui empirait les choses. « Quand tu regardes la ligne d’arrivée, elle est tellement hors de portée, et il y a tellement de barres avant celle-ci », a-t-il dit. « Ça semble impossible. »

Il a donc arrêté de regarder l’arrivée. Il a découpé le parcours en petits morceaux et indiqué à Richard Lievaart, responsable de l’installation et de la sécurité de l’événement, par communication radio, le prochain point visé. « Ça ne rendait pas la chose plus facile », a-t-il dit, « mais plus facile à encaisser mentalement. »

Au milieu du parcours, son corps a commencé à lui envoyer des signaux d’alarme. « Il y a eu des moments bien précis … où ma tête s’est mise à marteler, et j’ai su qu’il fallait que je me retourne », a-t-il dit. « Parce que si je reste comme ça, je m’évanouis. »

Le problème, c’était ses mains. « Je devais remonter, mais je n’étais pas sûr que mes mains tiendraient le coup. » Il fallait qu’il ait confiance en lui. « J’ai juste dû me dire qu’elles y arriveraient », a-t-il dit, « et elles l’ont fait. »

05 Chaque barre devenait une bataille

« Du milieu jusqu'à la fin, je ne savais pas si j'allais y arriver » © Moegammad Abrahams/Red Bull Content Pool

Dans la descente, la gravité fait le travail de traction, et van Tonder doit faire l’inverse : ralentir, attraper chaque barre, refuser que la vitesse lui arrache les mains. La descente est le reflet de la montée : elle commence à plat puis s’accentue jusqu’à 45° à l’arrivée.

« Dès qu’on a commencé la descente, je pense que j’ai retrouvé un peu de rythme », a-t-il dit. « Mais encore une fois, la fatigue dépassait largement ce que j’avais prévu. »

Le doute ne l’a pas lâché. « Du segment du milieu jusqu’à la fin, je n’étais pas certain d’y arriver », a-t-il dit. « À plusieurs moments, j’étais à la limite de pouvoir ou non remonter les jambes. Ce n’était vraiment pas gagné. »

Alors, à quel moment a-t-il commencé à y croire?

« Probablement dans les 40 derniers mètres », dit-il. C’est à peu près le dernier quart, quand le prochain tronçon de pont qu’il visait était la ligne d’arrivée elle-même. C’est la première fois qu’il s’est permis de penser qu’il pouvait vraiment y arriver.

« Le reste, a-t-il dit, c’était un combat. »

Dans les 20 derniers mètres, une seule pensée tournait en boucle. « La voix dans ma tête répétait : assure-toi, assure-toi, assure-toi, assure-toi de passer chaque barre », a-t-il dit. « J’avais tellement peur de glisser ou d’avoir un raté et de manquer une barre. J’étais donc ultra concentré sur ce dernier tronçon, parce que mon corps était à bout. »

06 Le prix de la traversée

Les mains de Van Tonder ont encaissé le plus gros de l'impact © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Ses mains racontaient toute l’histoire. Le ruban sur ses doigts était complètement déchiré.

Elles ont mieux tenu le coup qu’il ne le craignait. « J’ai l’impression de m’être trop préparé à ce qu’elles soient en lambeaux, et ça m’a en quelque sorte sauvé », a-t-il déclaré. Les paumes, qu’il s’attendait à voir se déchirer, étaient « étonnamment correctes ».

« Au moins, je peux les refermer maintenant », a-t-il dit. « Ouais, ça fait mal. »

07 L’équipe derrière l'exploit

Van Tonder n’a pas affronté le pont seul, et il s’empresse de le dire.

Le pont imposait ses propres conditions. Rien ne pouvait être boulonné ni percé. Richard Lievaart, responsable de l’installation et directeur de la sécurité chez Vertical Safety Systems (VSS), était au départ un ami de van Tonder rencontré à la salle d’escalade. Lui et son équipe ont équipé le parcours de deux points de sécurité indépendants, sans aucune fixation permanente.

Richard Lievaart était le cerveau derrière les barres de singe © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool La légende de l'escalade Stefan Glowacz aide van Tonder à se préparer © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

« Le problème le plus difficile à résoudre, c’était qu’on ne pouvait pas du tout boulonner le pont », a dit Lievaart avant la tentative.

Pour van Tonder, l’équipe est la vraie histoire. « Certains ont installé le matériel toute la nuit pour que ce pont soit prêt pour moi ce matin. Et ensuite, ils sont restés là-haut pour assurer ma sécurité », a-t-il dit. « Ça nous a tous poussés au-delà de notre zone de confort et de nos capacités. Et mon message au monde est que c’est là, pour moi, que réside la vraie valeur de l'histoire. »

08 Une leçon d’humilité

Thomas van Tonder atteint « le point culminant d'une année de travail » © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Devenir papa est une grande raison pour laquelle van Tonder s’est lancé dans ce défi. « Les gens qui t’admirent apprennent bien plus de tes actions que de tes paroles », a-t-il affirmé avant la tentative.

Il garde en perspective le fait d’être le premier à traverser l’arche du pont Bloukrans de cette façon. « Il n’y a pas beaucoup de choses au monde qui n’ont pas déjà été faites, et je suis certain que c’est une idée plutôt cool de penser que je suis le premier à faire quelque chose de précisément comme ça », a-t-il dit. « Mais pour moi, c’est plutôt que j’ai terminé ce que j’avais commencé. Je me suis fixé un grand objectif complètement fou, et on l'a réalisé pour de vrai. »

« Pour moi, cette journée marque l’aboutissement d’une année de travail, de six mois d’engagement et de la collaboration de plein de gens », a-t-il ajouté. « C’est un peu surréaliste. »

Et le pont? Il a fourni cette dernière leçon.

« Si tu te lances dans un projet comme celui-là », a déclaré van Tonder, « tu dois faire preuve d'humilité. »

Tu peux regarder la rediffusion complète de l’événement dès le 28 octobre sur Red Bull TV .