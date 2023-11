Kickflips et comebacks : Le parcours résilient de TJ Rogers

Personne ne traverse la vie du début à la fin sans avoir à faire face à une certaine forme d'adversité. Parfois, il y a beaucoup de petits obstacles à surmonter et d'autres fois, il peut y avoir de gros obstacles sur le chemin. Mais ce qui rend la vie belle, c'est notre capacité à affronter ces défis de front et à en sortir plus forts de l'autre côté.

C'est exactement ce qu'a fait le skateur TJ Rogers . Nous avons eu le privilège de discuter avec TJ pour savoir comment il a commencé le skate, ce qu'il lui a fallu pour devenir pro en grandissant au Canada, son diagnostique du cancer des testicules à 30 ans et comment il prend la vie par les cornes lorsqu'elle lui lance une balle courbe. diagnostiqué un cancer des testicules à 30 ans et comment il prend la vie par les cornes lorsqu'elle vous lance une balle courbe.

Qu'est-ce qui t'a incité à commencer à faire du skateboard et peux-tu te rappeler le moment qui a éveillé ton intérêt ?

J'étais dans un skatepark en 1999 pour une démo audio et j'étais sur un vélo à l'époque. Des pros d'un concours m'ont crié de descendre de la rampe et de prendre un skateboard. C'est ce que j'ai fait, et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée.

Comment as-tu fait pour te procurer ta première planche ?

J'ai demandé à des amis qui vivaient dans le quartier d'utiliser la leur pendant un moment et ma grand-mère a fini par m'en offrir une à un moment donné.

Quelle était la configuration de ta première planche ?

Je ne me souviens pas de la configuration exacte, mais la toute première planche dont je me rappelle que ma grand-mère m'a achetée était une planche Santa Cruz. Elle était entièrement blanche avec un logo rouge, semblable au logo classique de Santa Cruz. Ce qui la rendait encore plus cool, c'est qu'elle avait acheté de la peinture dans les exactes nuances de blanc et de rouge. Comme ça, à chaque fois que je rayais le graphisme, je le repeignais pour qu'il ait l'air tout neuf.

Y a-t-il des pros, des vidéos ou des expériences qui t'ont donné cette sorte d'inspiration « c'est ce que je veux faire pour le reste de ma vie »

J'ai eu plus ou moins des pairs et des influenceurs locaux qui m'ont encouragé à venir faire du skate, parce que je voulais juste devenir bon et que je ne savais pas que je pouvais en faire mon métier, tu comprends? Une fois que j'ai commencé à voir des gens de ma région obtenir de vrais commandites et voyager à Vancouver et dans tous ces endroits différents, je me suis dit « oh, tu peux le faire ». Et puis oui, ça a évidemment piqué mon intérêt et m'a intrigué encore plus pour que je continue. J'ai simplement essayé d'expérimenter ce que le skateboard avait à offrir.

En grandissant dans le monde du skate au Canada, as-tu dû être créatif pour te faire connaître, ou as-tu laissé ton talent parler pour toi ?

C'était un peu des deux. Étant originaire d'un pays comme le Canada, surtout il y a plus de 10 ans, lorsque les médias sociaux n'étaient pas vraiment impliqués dans le skateboard, il fallait en quelque sorte être en Californie pour réussir. Il fallait donc faire tout le travail préparatoire et les démarches dans son propre pays pour obtenir la bénédiction ou la reconnaissance d'une entreprise américaine réputée. Ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui, les médias sociaux étant si puissants, alors j'ai dû faire beaucoup d'efforts à un plus jeune âge pour arriver là où je suis aujourd'hui.

L'adaptation a-t-elle été importante une fois que tu es devenu un pro ?

Il est évident que c'est toujours une bataille difficile chaque jour, et quiconque te dit que ce n'est pas le cas te ment d'abord et avant tout. Après être devenu professionnel, j'ai eu plus d'opportunités et j'ai pu m'engager à fond avec Red Bull, parce qu'avant de devenir professionnel, je n'étais pas officiellement avec Red Bull en tant qu'athlète. J'aime penser que lorsque je suis devenu professionnel, tout a commencé à se mettre en place.

Tu as eu une carrière bien remplie et tu es devenu une légende dans ce sport. Quelles sont les réalisations dont tu es le plus fier jusqu'à présent ?

Il y a tellement de choses dont je peux évidemment être fier. Le fait d'avoir déménagé dans un autre pays et d'y avoir vécu pendant une décennie, le fait d'être enfin devenu professionnel, le fait de ne jamais m'être permis de trouver des excuses et d'avoir toujours donné le meilleur de moi-même. Je pense que c'est ce dont je suis le plus fier.

Comment gères-tu les exigences du métier de professionnel et les autres aspects de ta vie ?

Tout est question de modération et d'équilibre dans la vie. En fin de compte, tu dois juste choisir tes batailles, ce qui compte le plus pour toi et ce qui te stimule mentalement et physiquement pour que tu aies envie d'aller de l'avant.

Tu ne veux jamais faire les choses simplement pour les faire. Tu veux les faire parce que tu es excité et que tu es fier de les faire. La vie est trop courte pour faire des choses que tu n'aimes pas faire.

Quand tu as informé tes fans de ton cancer du testicule, cela a-t-il été difficile ? Leurs soutient et amour a-t-il aidé ?

Je veux dire que c'était évidemment effrayant de le faire savoir au monde entier. Tout le monde se demandait « où est passé TJ, il n'a pas beaucoup publié sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui lui arrive ? » Mais une fois que j'ai dit à tout le monde que j'avais un cancer, j'ai été très impressionné par les réactions des personnes, parce que je ne m'attendais pas à ce que cela se produise.

C'était très positif et il y a plusieurs raisons pour lesquelles je l'ai fait. Mais la raison principale, c'est qu'à cette époque, avec le COVID, beaucoup de gens avaient des problèmes de santé et vivaient des choses différentes dont ils ne parlaient pas vraiment.

Je suis une personne très ouverte et vulnérable avec n'importe qui, et j'ai senti que cela devait être partagé pour que tout le monde sache que nous avons tous des problèmes à la fin de la journée et que nous ne sommes pas tous parfaits. C'était un peu comme "restons ensemble et faisons de notre mieux" parce que c'est tout ce que nous pouvons vraiment faire à la fin de la journée.

Y a-t-il eu un moment précis où tu t'es dit : tu sais quoi, je peux vaincre ça et je ne me laisserai pas abattre ?

Pour moi, quand j'ai traversé ce que j'ai traversé, j'ai accepté très tôt que j'étais dans le ventre de la bête. Je me suis dit : "D'accord, je suis dans cette situation et j'y suis pour le meilleur ou pour le pire, je ne peux pas y faire grand-chose, alors autant essayer de rester positif et de savoir que ça aurait pu être pire.

J'aurais pu être au stade 4 ou être pris au lit. J'ai senti que j'avais beaucoup de vie et d'énergie en moi et, en fait, cela m'a donné encore plus d'énergie pour continuer sur la voie du succès, mais aussi pour pousser mon sport. Je poussais déjà mes talents en skate, mais maintenant j'ai l'impression que j'ai encore plus à prouver.

Dans quelle mesure ton amour pour le skateboard a-t-il contribué à te motiver et à t'inspirer pour aller de l'avant ?

Ça m'a énormément aidé. Chaque jour où je me sentais bien, je faisais du skate. Je me sentais plutôt bien, je sortais et je faisais du skate pendant une heure, tu comprends ? Juste pour dépoussiérer les toiles d'araignée, rester conditionné à mon sport et à mon métier. Je n'essayais pas de devenir fou, mais j'étais en pleine chimiothérapie. C'est un peu fou d'essayer de monter sur un skateboard.

Mais j'ai essayé de rester léger et je me suis assuré que tous mes outils étaient bien aiguisés pour pouvoir aller dans n'importe quel cadre ou environnement même si je n'étais pas à l'aise, parce que c'est quand j'étais en chimiothérapie que j'ai été le plus mal à l'aise en essayant de faire du skateboard à certains moments. Je me suis donc dit "Je peux le faire à n'importe quel moment de ma vie", parce que c'est un test ultime et une bataille. Mais j'ai juste essayé de l'accepter et de tirer le meilleur parti de chaque situation qui se présentait à moi.

Aie une approche pour tout. Ouais, je ne sais pas trop, j'ai déjà traversé beaucoup de choses comme ça. Je ne suis pas nouveau sur le marché, mais j'essaie aussi de faire ce qui me rend heureux. Beaucoup de gens ne comprennent parfois pas le skateboard ou ne comprennent pas pourquoi je suis si heureux ou ceci et cela, mais c'est comme, je suis juste très chanceux d'avoir eu une opportunité et je ne l'ai pas gâchée.

Cela fait un peu plus d'un an que tu as fait savoir au monde ce qui se passe, comment vas-tu maintenant ?

J'ai fini la chimio en juin 2022, donc ça fait presque un an et demi que je ne fais plus de chimio, mais j'ai fait d'autres traitements de santé entre temps. J'ai fait trois mois de photothérapie cette année, et je dois y retourner pour en faire trois autres parce que mon corps et ma peau ne jouent tout simplement pas bien avec mon mode de vie, je suppose.

Personnellement, je me sens très bien. Je suis blessée en ce moment, alors je suis en train d'essayer de me remettre au travail, mais, cette année n'a pas seulement changé ma vie, elle m'a aussi ouvert les yeux sur le mode de vie que j'avais avant. Et c'est plus ou moins moi qui l'accepte et qui comprend que c'est ce que j'ai choisi et que je continue à aller de l'avant, tu sais, je suis vraiment content.

Ça fait du bien de retourner sur le terrain et de faire ce que je fais. Je dois juste m'adapter et trouver une approche différente à certaines situations, ce que j'ai hâte de découvrir. Parce que c'est ça la vie, essayer d'être la meilleure version de soi-même et apprendre de ses erreurs. C'est donc tout ce que j'essaie de faire en ce moment.

Quels conseils ou mots d'encouragement donnerais-tu à quelqu'un qui traverse une bataille ou une lutte similaire dans sa vie ?

Je recommande vivement de ne pas s'y attarder. Essaie de ne pas t'attarder sur quelque chose qui échappe à ton contrôle. Fais confiance aux médecins, à ton instinct et à ton intuition, à ce que tu penses être bon pour toi et, en fin de compte, assure-toi de faire tout ce qui te rend heureux en cours de route. On ne sait jamais, il se peut qu'il n'y ait pas de lendemain, qu'il n'y ait pas de prochain moment avec cette personne, tu comprends ? Tu dois t'assurer de toujours vivre à fond.

La vérité c'est que je ne sais pas. Évidemment, j'ai un plan pour moi et pour mon avenir sur le terrain et en dehors, pour ce que je veux faire, mais rien n'est garanti. Je dois juste continuer à mettre mon pied à terre et à faire ce que j'ai à faire, et j'espère arriver là où je veux être. Mais en fin de compte, seul le temps nous le dira.

À quoi ressemble l'avenir de TJ Rogers ?

Je n'en sais rien. Évidemment, j'ai un plan pour moi et pour mon avenir sur le terrain et en dehors, pour ce que je veux faire, mais rien n'est garanti. Je dois juste continuer à mettre mon pied à terre et à faire ce que j'ai à faire, et j'espère arriver là où je veux être. Mais en fin de compte, seul le temps nous le dira.

Quand le moment sera venu, quel sera ton héritage ? Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent le plus de toi ?

Je veux dire que ce que je veux que les gens retiennent de moi, c'est le fait que ce gars ne s'est jamais trouvé d'excuses pour se lever du lit et aller faire son travail, et qu'il l'a toujours fait avec le sourire.

Tu es une source d'inspiration pour beaucoup de gens. Comme tu l'as dit, la vie consiste à aller de l'avant et à ne pas se laisser abattre.

Je vois les choses de la façon suivante : on nous donne un certain nombre de cartes et à un jeune âge, on commence à déchiffrer ces cartes. Il y a le sport, l'art, les sciences, les maths, tout ce que tu veux, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui nous intrigue vraiment ? Heureusement, à un jeune âge, j'ai dû faire face à certaines choses et à certains obstacles, et tu sais, le skateboard m'a vraiment donné un exutoire pour me mettre au défi, non seulement mentalement, mais aussi physiquement.

Cela m'a donné quelque chose à faire, quelque chose de créatif, et cela m'a donné quelque chose de constructif dans lequel je pouvais mettre mon énergie et sentir que j'en retirais quelque chose. Tu sais, comme réussir un tour que j'essayais de faire depuis si longtemps. Les gens font ça avec toutes sortes de choses, avec l'écriture, ils font ça avec l'art, ils font ça avec tellement d'aspects différents de leur vie. Tout le monde peut s'identifier, il s'agit simplement de simplifier les choses dans ta tête pour que tout le monde puisse se comprendre.

Chaque fois qu'une occasion s'est présentée en skateboard, je n'ai jamais dit non, j'ai toujours dit oui. Et je pense que c'est aussi ce qui fait la réussite : quand tu fais des choses qui te mettent mal à l'aise, c'est généralement là que tu obtiens les meilleurs résultats dans la vie.

Parce que tu n'es pas seulement stimulé mentalement, mais tu es concentré et tu es excité parce que tu ne sais pas quel sera le résultat. Typiquement, dans ta vie de tous les jours, tu sais ce que ça va être, tu sais ce qui va se passer dans ta vie. Mais tu ne le sais pas sur la route.

Et je pense que c'est ce qu'il y a de si beau dans le fait de voyager et d'être vraiment capable d'expérimenter la vie dans une perspective différente de celle de ton quotidien. Mais comme je l'ai dit, la vie est ce que tu en fais. Tu as deux cartes chaque jour et tu peux décider : veux-tu être heureux ou veux-tu être triste ? Et tu laisses les choses faire boule de neige à partir de là.

TJ Rogers n'a plus qu'à continuer sur sa lancée.

À bien des égards, TJ Rogers est l'exemple même de la persévérance, de la détermination et de la capacité à surmonter l'adversité. Il est une source d'inspiration non seulement pour les membres de la communauté du skateboard, mais aussi pour tous ceux qui ont été confrontés à des défis au cours de leur vie, qu'ils soient grands ou petits. Et comme tu viens de le lire, TJ ne laisse pas la vie se mettre en travers de son chemin. Il l'embrasse pour ce qu'elle vaut et prend les hauts et les bas à bras-le-corps.

