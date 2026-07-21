Descendre un tremplin de ski à reculons sur une roue? Mission accomplie

Descendre une pente abrupte à vélo est déjà tout un défi. Le faire à reculons, en équilibre sur la seule roue avant, semble presque impossible. C'est pourtant exactement ce qu'a réussi Tomomi Nishikubo , un rider japonais spécialiste en vélo trial, après deux ans de préparation minutieuse.

Le 27 mai 2026, Nishikubo a descendu un impressionnant tremplin de saut à ski olympique de 37,5 degrés à Hakuba, au Japon, en équilibre sur la seule roue avant de son vélo, une figure connue sous le nom de « fakie nose manual ». En vélo, « fakie » signifie rouler à reculons, tandis qu'un nose manual consiste à se maintenir en équilibre sur la roue avant sans que la roue arrière touche le sol. Regarde l'exploit dans la vidéo ci-dessous :

01 Deux records du monde Guinness en poche

L'incroyable série de figures réussies de Tomomi Nishikubo © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Grâce à cette descente réussie, Nishikubo a non seulement repoussé les limites du vélo trial; il a aussi établi deux nouveaux records du monde Guinness. Il détient désormais le record du « fakie nose manual » à vélo le plus abrupt, à 37,5 degrés, ainsi que celui de la plus longue distance parcourue en « fakie nose manual » à vélo sur un tremplin de saut à ski : 136,6 m.

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Ce qui rend ces records encore plus impressionnants, c'est qu'il a atteint une vitesse de plus de 60 km/h et qu'il a dû maintenir son équilibre sur la roue avant pendant 35 secondes tout au long de sa descente du tremplin.

02 L'inspiration derrière la tentative de record du monde

Tomomi Nishikubo takes a moment between attempts © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Nishikubo avait toujours rêvé de réaliser sa figure signature, le « fakie nose manual », dans un endroit vraiment spécial.

Toujours en quête de la destination idéale, il a eu un déclic en regardant le sauteur à ski japonais Ryōyū Kobayashi établir un nouveau record du monde à 291 m en Islande , avant de finalement choisir Hakuba comme lieu parfait pour son propre record.

03 Un projet qui a pris deux ans à se concrétiser

Tomomi Nishikubo réussit un fakie nose manual passé la marque des 125 m © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Une fois son idée en tête, Nishikubo s’est d’abord rendu à Hakuba en août 2024 pour repérer les lieux et voir si son rêve pouvait devenir réalité.

L'année suivante, il était prêt pour sa première tentative. Malheureusement, après 35 essais, il n'a pas réussi. Malgré la déception, Nishikubo est resté positif et a identifié plusieurs problèmes à résoudre.

Il s’est rendu compte que s’il parvenait à créer une adhérence suffisante entre les pneus et la surface du tremplin de saut à ski, tout en conservant sa vitesse grâce à un freinage maîtrisé, l'exploit pourrait bel et bien être possible.

04 Essais et entraînement pour sa prochaine tentative

Tomomi Nishikubo célèbre ses deux nouveaux records du monde © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Déterminé à maximiser ses chances de réussite, Nishikubo a construit une pente d'entraînement de 10 m reproduisant l'inclinaison du tremplin et a testé quatre modèles de pneus de 24 po différents avant de les modifier avec des crampons métalliques personnalisés pour améliorer l'adhérence.

L'athlète de 34 ans est ensuite retourné à Hakuba pour tester ses apprentissages, avant de conclure que tout était en place et qu'il était prêt à retenter sa chance.

Le premier jour, la traction améliorée a généré une force de freinage si importante que les freins ont commencé à surchauffer. À la fin du deuxième jour, les dix disques de frein de rechange étaient tous hors d’usage.

Le troisième jour, Nishikubo est passé des plaquettes de frein en résine à celles en métal et a tout de suite vu la différence. La surchauffe n’étant plus un problème, il a abordé sa nouvelle tentative en toute confiance et a réussi la descente record plus de deux ans après avoir eu l'idée pour la première fois.