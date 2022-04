Justine Dupont From Belharra to Nazaré and Jaws to Mavericks, …

Justine Dupont and the most famous lighthouse in surfing

professionnel comme personne. Après s'être emparée du trône de sa némésis, Lisa Andersen, dans les années 90, elle a ainsi remporté sept titres mondiaux ASP entre 1998 et 2006 (dont six consécutifs). Véritable icône du sport - et trésor national en Australie - Beachley a été nommée Officier de l'Ordre d'Australie pour ses services rendus à la communauté et à diverses organisations caritatives. Elle a également reçu l'Australian Sports Medal en 2000.