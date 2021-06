Beaucoup d'éléments peuvent faire d’un spot un endroit de légende : une architecture atypique, un terrain adapté, une hauteur parfaite ou son histoire. Point commun entre tous ces spots, ils sont toujours associés à un skateur de renom.

Andrew Reynolds et le Bercy Five, Chris Miller dans le Combi Pool, Tom Penny à Radlands ou Flo Marfaing au Dôme… Il suffit qu’une équipe de skateurs ou de photographes amènent leur spot jusque dans les pages de votre magazine préféré ou dans une vidéo.

Voici une série d’endroits iconiques et représentatifs de l'expansion du skateboard, aussi bien géographiquement que culturellement.

De la brutalité anglaise au kitsch américain, il existe des endroits, qui, une fois skatés vous marquent, même si vous n'écrivez pas l’histoire là-bas.

Le repaire du Do It Yourself : Burnside, États-Unis

David Gravette – One Footed Ollie © Joe Hammeke Chris Russell – Footy Grind © Dave Swift Mark Scott – Frontside Air © Dave Swift Ben Raybourn – Frontside Wall Bash © Joe Hammeke

Dans les années 90, Mark ‘Red’ Scott , Sage Bolyard , Bret Taylor et leur crew se sont lancés dans la construction d'une rampe contre un mur sous le pont de Burnside à Portland. Les cocos étaient plus que motivés à se trouver un endroit au sec pour les jours de pluie. Portland est une belle ville mais il y a quelques rincées d’eau qui tombent.

Depuis, le spot n’a cessé d’évoluer et est désormais considéré comme le symbole du mouvement "do it yourself" pour le skate. Popularisé par le jeu vidéo Tony Hawk Pro Skater , c'est un incontournable pour tout skateur passant par l’Oregon.

Sa Majesté la scène : Southbank, Londres

John Rattray, frontside bluntslide, Southbank. © Wig Worland Jeremy Jones - Wallie © Mark Kendrick Southbank © Rich West

Le sous-sol du Queen Elizabeth Hall, sur la rive sud de la Tamise, est indissociable de la culture et de l’Institut des Arts de South Bank. Skaté depuis les années 6O, ce spot a vu passé des générations de riders grâce à ses escaliers et ses bordures.

Iconique, l'endroit a joué un rôle majeur dans l’évolution du skate au Royaume-Uni. Quand il a été menacé de re-localisation, la communauté locale s'est battue pour sa sauvegarde.

Avec le maire de Londres de leur côté, les skateurs ont réussi à sauver leur spot pour continuer à se régaler encore longtemps.

Des racines et de la culture : Big O, Montréal

Soli Rojas - Lien to Tail © Dan Mathieu Dire Skate Pipe Move FR © Daniel Mathieu Barry Walsh - Judo Air © Dan Mathieu

Ici on parle d’un spot épique avec une histoire encore plus incroyable derrière.

En 1976, la ville de Montréal au Canada héberge les Jeux Olympiques et se dote alors d'un tout nouveau stade.

Lors de sa construction, les architectes créent un tunnel d’accès sans se douter à l’époque qu'il allait devenir un lieu culte pour les skateurs du monde entier.

Au milieu des années 80, les skateurs commencent à découvrir et s’approprier les murs incurvés du tunnel. Marc Tison et Barry Walsh deviennent quasiment résidents là-bas. Ils ont même écrit un livre dessus en 2006 : Pipe Friends. Une claque visuelle sur spot de skate le plus réputé du Canada.

Quand, en 2011, la ville décide de rénover le stade, elle ne prend pas en compte le tunnel, qu'elle compte détruire.

C’était sans compter sur la détermination de Walsh et Tison, bien décidés à préserver leur terrain de jeu. Après avoir présenté leur livre au maire et insisté sur l'importance de cette pièce architecturale pour toute une génération de skateurs, le spot a été extrait et déplacé 25 mètres plus loin pour garantir sa pérennité.

La bordure de l'espace : MACBA, Barcelone

Madars Apse – Pushing © Gaston Francisco Chris Pfanner – Nosegrind © Gaston Francisco Javier Paredes – Backside Nosebluntslide © Gaston Francisco

Impossible de ne pas citer le MACBA dans cette liste. Ses bordures, ses blocs, le terrain plat (qui donnent plus de pop à vos ollies) font de cet endroit un incontournable pour skater.

Symbole de la capitale européenne du skate, ceux qui débarquent à Barcelone font un tour ici pour saisir l'atmosphère de la ville.

Une affaire de famille : Kona Skatepark, Jacksonville, États-Unis

Taylor Bingaman – Backside Noseblunt © Joe Hammeke Kona, 40 ans d'histoire © Joe Hammeke David Gravette – Footplant © Joe Hammeke Darren Navarette – Lipslide © Joe Hammeke

Si vous avez grandi dans les années 2000 un skate aux pieds, vous vous rappelez surement du skatepark de Kona grâce au jeu vidéo Tony Hawk Pro Skater.

Kona est connu pour être l’un des plus vieux skatepark privés du monde toujours en service, et ce grâce à la famille Ramos. Ils ont célébré leur 40ème anniversaire en juin dernier.

Là-bas, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin en terme de jouets : de la rampe courbée à la réplique de piscine. Mais ce qui fait de Kona un spot aussi iconique que mythique, c’est son énorme snake run en plein air, témoin de l’âge d’or du skate à l’époque des coups de soleil, des chaussettes montantes et des bandeaux.

Ce skatepark que le temps semble avoir oublié, foyer de générations de skateboarders, souvent de la même famille, est à faire au moins une fois.

Allers-retours en Chine : Red Ribbon, Guangzhou, Chine

Nick Garcia – Boneless © Sam McGuire

Guangzhou est le paradis du skate sur Terre. Des blocs marbrés, des hubbas et des rails, combinés à un hébergement abordable et des transports publics efficaces font de Guangzhou une des villes de skate les plus recherchées. En sortant du centre ville, se trouve l’un des spots les plus uniques du monde : le Red Ribbon (aka le Ruban Rouge).

Niché au milieu d’un parc, une sculpture énorme taillée comme un ruban battu par le vent n'attend que votre planche. Des trous dans le ruban empêche une bonne partie d’être skaté, sauf, croyez-le ou non, la meilleure partie !

La disposition de ces cavités créée le quarter pipe parfait avec un lip unique au sommet. Vous attendez quoi ?

Le nid d’amour : Pink Motel Pool, Los Angeles

Le fameux Pink Motel © Dave Swift Lance Mountain – Hippie Jump © Dave Swift Steve Caballero – Invert © Dave Swift La piscine du Pink Motel © Dave Swift Steven Reeves – Nosegrind © Dave Swift

Le Pink Motel Pool s'est fait connaître des skateurs du monde entier dans le film The Search for Animal Chin .

Le premier bowl créé offre des transitions parfaites hautes de 3 mètres. Construit en 1946, le motel a depuis été vu dans beaucoup de films et de shootings. Quand il a fermé, la piscine a été vidé avant de devenir un terrain de jeu pour rider à planche.

Le bowl a refait surface récemment et accueille chaque année la Pink Motel Pool Party.

Si par chance, votre prochain trip de skate vous emmène en Californie, notez qu'il est possible de louer la piscine pour une session.

La surface qui va bien : Le Dôme, Paris

Eniz Faliov – Frontside 50-50 © Jelle Keppens Le Dôme © Jelle Keppens Eniz Fazliov – Frontside Bluntslide © Jelle Keppens

Depuis quelques temps, la capitale française se pose comme une référence sur la scène internationale, notamment grâce à la rénovation de la Place de la République et au crew Bloby .

Mais Le Dôme - ou Le Palais de Tokyo (de son petit nom officiel) - est un must à skater.

Le three-flat-three, le sol marbré de qualité et le hubba skaté en premier par Marc Haziza, il y a déjà quelques lunes, ont rendu ce spot mythique.

Il n'y a d'ailleurs que sur place que l'on réalise la hauteur réelle des hubbas rendus célèbres par Florentin Marfaing et plus récemment Eniz Fazliov.

Le Musée d'Art Moderne à côté est pas désagréable à voir aussi.

Être dans sa bulle : Landhausplatz, Innsbruck, Autriche

Landhausplatz, un beau terrain de jeu © Vincent Coupeau Jake Collins – Frontside 5-0 © Vincent Coupeau Fernando Bramsmark & Jake Collins © Vincent Coupeau Alex Hallford – Front Smith © Vincent Coupeau

Landhausplatz fait partie de ces spots qui vous font dire : "Bordel, l’architecte qui a construit ça est forcément un skateur".

Situé au coeur d’Innsbruck, la place a été reconstruite il y a quelques années en apportant une touche moderne à d’anciens bâtiments. Des formes flottantes ont également été placées sur la place.

Du coup, vous vous en doutez, on arrive sur un terrain de jeu parfait pour les riders. Lesquels se sont emparés de la place directement.

Bien sur, ça n'a pas plu a tout le monde et la situation s'est envenimée, jusqu'à ce que les skateurs soient finalement bannis.

Mais bon. Un spot de qualité comme ça attire inexorablement les amoureux de planches à roulettes. Il fallait donc trouver un accord. La ville d'un côté, les skateurs de l'autre, emmenés par Manuel Margreiter , ont fini par trouver une solution.

Une partie de la place est dédiée aux skateurs et certains endroits, comme la partie historique et ses escaliers, sont interdits d'accès aux boards.

Une carte sur le spot explique les règles et les zones autorisées pour que tout se passe bien. Propre.