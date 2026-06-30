Tour de France 2026 : tout ce qu'il faut savoir avant le Grand Départ

01 Où et quand aura lieu le Grand Départ de 2026?

Le Grand Départ du Tour 2026 aura lieu le samedi 4 juillet à Barcelone, en Espagne. C'est la troisième fois que le Tour part de l'Espagne, mais la première fois qu'il visite Barcelone et la région de Catalogne pour le Grand Départ. Auparavant, ses incursions en territoire espagnol s'étaient concentrées dans le Pays basque, notamment en 2023. Ce n'est toutefois pas la première apparition de Barcelone dans le Tour : la ville a déjà accueilli des étapes à trois reprises en 1957, 1965 et 2009.

Au fil de trois étapes, les coureurs traverseront quelques-uns des sites phares de la Catalogne, notamment le centre-ville de Barcelone, les vues côtières de Tarragone et une partie des Pyrénées espagnoles, avant de franchir la frontière française.

02 L’histoire du Grand Départ

Le Tour emmène les coureurs dans les ruelles étroites de la ville © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Le Tour de France a vu le jour en 1903. Pour les deux premières éditions, le départ était donné depuis la ville de Montgeron, dans la région de Seine-et-Oise (aujourd'hui l'Essonne). Le départ a ensuite été déplacé dans les environs de Paris jusqu'en 1914, année où la Première Guerre mondiale a forcé l'annulation de l'événement. À l'exception de l'édition 1926, qui avait pris son départ d'Évian-les-Bains, toutes les éditions jusqu'en 1950 ont débuté dans la région parisienne.

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Depuis 1951, cependant, la course a pris ses départs dans une ville différente chaque année, ne revenant à la capitale française qu'à deux reprises. En 1954, le Tour a pris son départ à l'étranger pour la première fois, en s'élançant depuis Amsterdam, la capitale des Pays-Bas. Depuis, il a quitté le territoire français à 26 reprises et s'est aventuré hors de la France plus souvent qu'autrement depuis 2007.

Au cours de ses 62 années de départs à l’étranger, la Belgique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse, le Luxembourg, l’Irlande, Monaco, le Danemark, l’Espagne et l’Italie ont tous accueilli le Grand Départ à une ou plusieurs reprises. Le Royaume-Uni s’apprête d’ailleurs à accueillir le Tour 2027 pour la troisième fois l’année prochaine, avant que la course ne revienne à Reims, en France, en 2028.

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Comme toujours, les ascensions éprouvantes seront au rendez-vous © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

L'organisation du Grand Départ, même à l'échelle d'une compétition aussi emblématique que le Tour de France, exige une planification et une préparation considérables. Entre les équipes, les organisateurs, les villes hôtes, les médias et le grand public, rassembler tout ce monde dans une même ville représente un défi logistique de taille.

À l'occasion, les organisateurs choisissent une destination en fonction d'autres grands événements. En 1958, par exemple, Bruxelles accueillait l'Exposition universelle, et le passage du Tour était perçu comme un clin d'œil à l'Europe en plein développement.

Avant la Seconde Guerre mondiale, le Grand Départ était déjà un événement majeur, mais loin d'avoir le rayonnement international dont il jouit aujourd'hui. Depuis lors, accueillir le départ du Tour est devenu à la fois un honneur et un événement politique. La course a maintenant traversé 55 villes différentes, dont des capitales comme Londres, Berlin-Ouest (en 1987), Dublin, Copenhague et Bruxelles.

En plus des pays voisins, plusieurs autres nations souhaitent accueillir le Tour et, tout comme pour la Coupe du monde de la FIFA ou les Jeux olympiques, les candidatures s'accumulent. Les négociations avec la Communauté autonome basque ont commencé dès 2016, et le Tour y a finalement posé les roues en 2023. En 2027, c'est Édimbourg, la capitale de l'Écosse, qui a été retenue.

04 Que va-t-il se passer au Grand Départ 2026?

Le Tour de France est un incontournable du calendrier sportif estival © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Barcelone, deuxième ville d'Espagne et capitale de la Catalogne, accueillera le Grand Départ du Tour de France 2026.

Le 2 juillet, avant le départ prévu le 4 juillet, les équipes participant au Tour défileront dans les rues de la ville lors de la traditionnelle présentation des équipes. Le cortège partira de l'emblématique ancien hôpital Sant Pau Modernista, remontera l'Avinguda de Gaudí et rejoindra la scène principale devant la Sagrada Família pour la présentation officielle. Un parc des fan sera également installé en ville, sur le Passeig de Lluís Companys, où les amateurs pourront suivre la course et participer à des concours, des quiz, des ateliers et diverses autres activités.

Le parcours des trois premières étapes

Wout van Aert célèbre sa victoire d'étape © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Comme c'est souvent le cas, le Tour restera dans les environs du Grand Départ pour les trois premières étapes.

La première est un contre-la-montre par équipe de 19,6 km dans le centre-ville de Barcelone. Au départ du Fòrum, les huit coureurs de chaque équipe devront rouler en formation dans les virages à 90° de la grille urbaine centrale de la ville, en passant devant la Sagrada Família, récemment achevée. Le parcours de ce contre-la-montre n'est toutefois pas de tout repos : deux obstacles de taille se dressent en fin de course, la Côte de Montjuïc (1,1 km à 5,1 %) et une arrivée au sommet sur la Côte du Stade Olympique, qui pourraient creuser des écarts notables dès la première étape.

Montjuïc a déjà accueilli des courses de F1 © Getty Images

La deuxième étape verra le peloton se diriger 100 km au sud le long de la côte pour prendre le départ dans la ville historique de Tarragone. De là, les coureurs rebroussent chemin le long de la Méditerranée en direction de Barcelone sur un parcours de 168,5 km, avant de s'attaquer à un circuit urbain comprenant trois ascensions de la Côte du Château de Montjuïc.

La dernière journée en Catalogne démarre à 30 km au nord-est de Barcelone, à Granollers. Première étape de montagne du Tour de France 2026, elle s'enfonce au cœur des Pyrénées espagnoles avec le Col de Toses (9,3 km à 6,5 %) et le Col du Calvaire (11,4 km à 4,1 %), avant de franchir la frontière française et de se conclure par une arrivée au sommet courte et abrupte aux Angles (1,7 km à 6,5 %).

05 Quelles équipes participeront au Tour de France 2026?

À l'autre bout du parcours, Paris © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Le Tour de France 2026 réunira 23 équipes et 184 coureurs. Deux types d'équipes peuvent prendre le départ : les équipes WorldTour, l'équivalent de la première division, et les équipes ProTeams, correspondant à la deuxième division. Cette année, 18 équipes WorldTour et cinq équipes ProTeams seront au départ.

Voici les 23 équipes qui partiront de Barcelone le 4 juillet :

World Teams Pro Teams Red Bull - BORA - hansgrohe Caja Rural-Seguros RGA Alpecin-Deceuninck Cofidis Bahrain-Victorious Pinerallo Q36.5 Pro Cycling Team Decathlon CMA CGM Team TotalEnergies EF Education-Easy Post Tudor Pro Cycling Team Groupama-FDJ United Netcompany INEOS Lidl-Trek Lotto Intermarché Movistar Team Soudal Quick-Step Team Jayco AlUla Team Picnic PostNL Team Visma | Lease a Bike UAE Team Emirates-XRG Uno-X Mobility XDS Astana Team

06 Quels coureurs sont les favoris pour le maillot jaune?

Florian Lipowitz et Remco Evenepoel viseront tous les deux le maillot jaune © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Tadej Pogačar, déjà quadruple vainqueur du Tour, sera évidemment en lice pour le maillot jaune. Jonas Vingegaard, de l'équipe Visma | Lease a Bike et double vainqueur de l'épreuve, devrait une fois de plus être son principal rival. Le prodige français Paul Sexias, de Decathlon CMA CGM, n'a encore jamais fait ses preuves sur trois semaines, mais il fait vibrer toute la France à l'idée d'un premier vainqueur national depuis Bernard Hinault en 1985.

L'équipe Red Bull - BORA - hansgrohe et ses chefs de file Remco Evenepoel et Florian Lipowitz seront en lice pour le maillot jaune. Les deux coureurs ont tous les deux terminé troisièmes ces dernières années (Evenepoel en 2024, Lipowitz en 2025) et remporté le maillot blanc du meilleur jeune au passage. Une stratégie à double offensive au classement général pourrait leur donner un avantage lorsque la course entrera dans les montagnes.

07 À quelle heure commencec le Tour de France?

Florian Lipowitz a remporté le maillot blanc en 2025 © Getty Images/Red Bull Content Pool

La première étape du Tour de France 2026 débutera à 11 h 05 HAE (17 h 05 HAEC) le 4 juillet.

Avant cela, une foule d'activités sont prévues, principalement dans le Parc des fans de Barcelone, ouvert de 10 h à 18 h (heure locale) sur le Passeig de Lluís Companys. Le village de départ sera au Fòrum, tandis que l'arrivée se fera au Stade Olympique.

Si tu prévois faire le voyage pour assister au Grand Départ en personne, il est conseillé d'arriver plusieurs jours à l'avance pour ne rien manquer, surtout si tu veux être là pour le défilé de présentation des équipes le 2 juillet. De plus, tu peux t’attendre à tout un tas de festivités dans la ville avant le départ.

08 Quel est l’impact du Grand Départ sur la ville hôte?

Les foules se pressent pour voir le Tour de France © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Le Tour de France est un événement mondial et l'une des compétitions sportives les plus suivies au monde (si l'on additionne les spectateurs présents à chacune des étapes). La ville qui accueille le Grand Départ bénéficie donc inévitablement de cette visibilité.

En 2023, le Tour a pris son départ de Bilbao et les autorités basques ont investi quelque 12 millions d'euros pour préparer la capitale de la Biscaye à accueillir tous les coureurs. Après analyse, il a été annoncé que cet investissement initial avait généré des retombées de 103,9 millions d'euros. De plus, une grande part de cette somme est allée à des entreprises de la région, qui ont signé pas moins de 113 contrats liés à l'organisation de l'événement.

Au fil des trois étapes à travers le Pays basque (Bilbao, Vitoria-Gasteiz - San Sebastián, Amorebieta-Etxano - Bayonne), près d'un million de fans ont assisté à la course, dont 30 % venaient de l'extérieur de la région, donnant un formidable coup de pouce au tourisme local.

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Remco Evenepoel disputera son premier Tour au sein de sa nouvelle équipe © Twila Federica Muzzi/Red Bull Content Pool

À la télé ou en bord de route, regarder le Tour de France est une expérience vraiment unique.

Si tu veux assister au Grand Départ en tant que spectateur, on te conseille vivement d’arriver le plus tôt possible pour éviter les embouteillages et pouvoir choisir un bon emplacement avec une vue dégagée. N'oublie pas d'apporter un chapeau, une bonne réserve d'eau et de la crème solaire.

Si tu ne peux pas te rendre à Barcelone, le Tour de France est diffusé un peu partout dans le monde ; consulte les diffuseurs locaux pour plus de détails.

Tu peux suivre le 113e Tour de France et les performances de l'équipe Red Bull - BORA - hangrohe à partir du 4 juillet.